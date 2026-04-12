Salat syuruq atau yang juga kerap disebut sebagai salat isyraq adalah salat sunnah dua rakaat yang dikerjakan pada pagi hari setelah terbitnya matahari.

Secara bahasa, istilah Isyraq sendiri diambil dari bahasa Arab, yakni ‘Asyraqas syamsu’, yang memiliki arti matahari telah terbit.

Setelah salat sunnah dua rakaat ini, umat Muslim sangat dianjurkan untuk membacakan doa khusus guna menyempurnakan amalan ibadahnya.

Sebab, doa ini pada dasarnya dipanjatkan semata-mata untuk memohon cahaya hidayah serta kepada Allah SWT agar terus menerangi kehidupan di dunia maupun akhirat.

Tata Cara Sholat Syuruq

Secara umum, gerakan salat syuruq berjumlah dua rakaat dan memiliki tata cara yang serupa dengan sholat sunnah lainnya, namun dengan bacaan surat yang spesifik.

Berikut adalah tata cara melaksanakannya:

1. Membaca Niat

Niat ini diucapkan sebelum takbiratul ihram. Berikut adalah bacaannya:

أُصَلِّيْ سُنَّةَ الإِشْرَاقِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushallî sunnatal isyrâq rak'ataini lillâhi ta'âlâ

Artinya: “Saya menyengaja salat sunnah isyraq dua rakaat karena Allah taala.”

2. Rakaat Pertama

Setelah takbiratul ihram, lakukan salat di rakaat pertama seperti biasanya, yaitu dimulai dengan membaca doa iftitah, Al-Fatihah, surat Alquran, rukuk, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, hingga sujud kedua.

Namun, yang membedakannya dengan salat sunnah lain, pada salat Syuruq, surat Alquran yang dianjurkan untuk dibaca setelah Al-Fatihah adalah surat Ad-Dhuha.

3. Rakaat Kedua

Setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat kedua, dianjurkan untuk melanjutkannya dengan surat As-Syarh (Al-Insyirah).

Kemudian, lanjutkan rakaat kedua seperti salat pada umumnya, yakni rukuk, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, dan tahiyat akhir, hingga salam.

Waktu Pelaksanaan Sholat Syuruq

Waktu pelaksanaan salat syuruq sangat spesifik, yaitu dikerjakan sekitar 10 hingga 15 menit setelah matahari terbit, atau saat matahari sudah naik sekitar satu tombak (kurang lebih 2,5 meter).

Salat ini tidak boleh dilakukan persis pada saat matahari sedang terbit karena Rasulullah SAW melarang melakukan salat sunnah mutlak tepat ketika matahari terbit hingga ia naik.

Oleh karena itu, umat Islam harus menunggu matahari sedikit meninggi, dan pelaksanaannya harus disegerakan mengingat waktunya terbatas sebelum masuk waktu salat Dhuha (saat matahari tampak mulai meninggi).

Doa Setelah Sholat Syuruq

Terdapat doa khusus yang bisa dibaca usai mendirikan sholat syuruq untuk menyempurnakan ibadah. Berikut adalah dua versi bacaan yang bisa diamalkan:

Versi 1

Doa ini dikutip dari kitab Nihâyatuz Zain karya Syekh Nawawi al-Jawi:

اَللّهُمَّ يَا نُوْرَ النُّوْرِ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ فِيْ رِقٍّ مَنْشُوْرٍ وَالبَيْتِ المَعْمُوْرِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِيْ نُوْرًا أَسْتَهْدِيْ بِهِ إِلَيْكَ وَأَدُلُّ بِهِ عَلَيْكَ وَيَصْحَبُنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ وَبَعْدَ الْاِنْتِقَالِ مِنْ ظَلاَم مِشْكَاتِيْ، وَأَسْأَلُكَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، أَنْ تَجْعَلَ شَمْسَ مَعْرِفَتِكَ مُشْرِقَةً بِيْ لَا يَحْجُبُهَا غَيْمُ الْأَوْهَامِ وَلَا يَعْتَرِيْهَا كُسُوْفُ قَمَرِ الوَاحِدِيَّةِ عِنْدَ التَّمَامِ، بَلْ أَدِمْ لَهَا الْإِشْرَاقَ وَالظُهُوْرَ عَلَى مَمَرِّ الْأَيَّامِ وَالدُّهُوْرِ. وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَللهم اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِإِخْوَاِننَا فِي اللهِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا أَجْمَعِيْنَ

Allâhumma yâ nûrannûri bit thûr wa kitâbim masthûrin fî riqqim mansyûrin wal baitil ma'mur,

as-aluka an tarzuqanî nûran astahdî bihi ilaika wa adullu bihi 'alaika wa yashhabunî fi hayâtî wa ba'dal intiqâli min dhalâmi misykâtî,

wa as-aluka bissyamsi wa dhuhâha wa nafsin wa mâ sawwâha, an taj'ala syamsa ma'rifatika musyriqatam bî lâ yahjubuhâ ghaimul auhâmi walâ ya'tarîhâ kusûful qamaril wâhidiyyati 'indat tamâm,

bal adim lahâl Isyraqa wad dhuhûra 'alâ mamarril ayyâmi wad duhûr. Wa shallillâhumma 'alâ Sayyidinâ Muhammadin khâtamil anbiyâ-i wal mursalîn.

Wal hamdulillâhi rabbil 'âlamîn. Allâhummaghfir lanâ wa liwâlidîna wa li-ikhwâninâ fillâhi ahyâ-an wa amwâtan ajma'în

Artinya: “Ya Allah, Wahai Cahayanya Cahaya, dengan wasilah bukit Thur dan Kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan dengan wasilah Baitul Ma'mur, aku memohon padamu atas cahaya yang dapat menunjukkanku kepada-Mu.

Cahaya yang dapat mengiringi hidupku dan menerangiku setelah berpindah (ke alam lain; bangkit dari kubur) dari kegelapan liang (kubur) ku.

Aku meminta kepada-Mu dengan wasilah Matahari beserta cahayanya di pagi hari, dan dengan jiwa dan kesempurnaannya,

agar Engkau menjadikan Matahari makrifat kepada-Mu yang seperti Matahari cerahnya bersinar menerangiku, tidak tertutup oleh mendung-mendung keraguan, tidak pula terlintasi gerhana pada rembulan kemahaesaan di kala purnama.

Tapi jadikanlah padanya selalu bersinar dan selalu tampak, seiring berjalannya hari dan tahun. Berikanlah rahmat ta'dzim Wahai Allah kepada junjungan kami Muhammad, sang pamungkas para nabi dan rasul.

Segala Puji hanya milik Allah Tuhan penguasa alam. Ya Allah ampunilah kami, kedua orang tua kami serta kepada saudara-saudara kami seagama seluruhnya, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal.”

Versi 2

أَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْيَوْمَ عَافِيَةً وَجَاءَالشَّمْسُ مِنْ مَطْلَعِهَا.اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ خَيْرَهَذَا الْيَوْمِ وَادْفَعْ عَنِّيْ شَرَّهُ. اَللَّهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِيْ بِنُوْرِ هِدَايَتِكَ كَمَا نَوَّرْتَ اْلأَرْضَ بِنُوْرِ شَمْسِكَ اَبَدًا. بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Alhamdulillahil ladzi ja'alal yauma 'afiyataw waja-'asy syamsu min mathla'iha. Allahummar-zuqni khaira hadzal yaumi wadfa' 'annii syarrah.

Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardla binuri syamsika abada. Birahmatika ya arhamar rahimin.

Artinya: “Segala puji bagi Allah, yang telah menjadikan hari ini sejahtera dan telah terbit matahari dari tempatnya. Ya Allah, berilah aku kebaikan hari ini dan jauhkanlah dariku keburukan hari ini.

Ya Allah, terangilah hatiku dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana telah Engkau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu terus-menerus.

Dengan rahmat-Mu, wahai Yang Paling Pengasih di antara semua yang mengasihi.

Keutamaan Sholat Syuruq

Salat syuruq memiliki keutamaan dan ganjaran pahala yang sangat luar biasa, yakni setara dengan pahala ibadah haji dan umrah yang dikerjakan secara sempurna

Namun, untuk meraih keutamaan penuh tersebut, ibadah ini harus dikerjakan secara berurutan.

Umat Muslim perlu melaksanakan salat subuh secara berjemaah di masjid, kemudian tetap duduk berzikir kepada Allah SWT hingga matahari terbit, lalu diakhiri dengan salat syuruq.

Keutamaan ini ditegaskan langsung melalui hadis riwayat At-Tirmidzi:

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَةٍ تَامَةٍ تَامَةٍ

Artinya: “Siapa saja yang shalat subuh secara berjamaah, kemudian duduk dengan berdzikir kepada Allah sampai terbit Matahari,