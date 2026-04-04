Al-Waqiah merupakan salah satu surah dalam Alquran yang populer di kalangan muslim.

Membaca surah Al-Waqiah, atas izin Allah SWT, diyakini bisa membuka pintu rezeki.

Setelah membaca Al-Waqiah, umat Islam pun dianjurkan untuk memanjatkan doa lainnya agar menyempurnakan amalan baik itu.

Doa setelah Membaca Surat Al-Waqiah - Arab, Latin, dan Artinya

Bacaan Doa setelah Membaca Surat Al-Waqiah

Berikut ini adalah doa setelah membaca surat Al-Waqiah yang bisa diamalkan setiap muslim:

‎اللَّهُمَّ صُنْ وُجُوْهَنَا بِالْيَسَارِ، وَلَا تُوْهِنَّا بِالْإِقْتَارِ ، فَنَسْتَرْزِقَ طَالِبِي رِزْقِكَ وَنَسْتَعْطِفَ شِرَارَ خَلْقِكَ وَنَشْتَغِلَ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانَا وَنُبْتَلَى بِذَمٍ مَنْ مَنَعَنَا وَأَنْتَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ أَهْلُ الْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ

Allahumma shun wujuhana bil yasar wala tuhinnna bil iqtar fanastarziqa thalibi rizqika wa nastathifa syirara khalqika wa nasytaghila bihamdi man athana wa nubtala bi dzammi man manaana wa anta min warai dzalika ahlul athai wal mani

Artinya: “Ya Allah, jagalah wajah kami dengan kekayaan, dan jangan lemahkan kami dengan kemiskinan sehingga kami harus mencari rezeki dari para pencari rezeki-Mu, dan minta dikasihani oleh manusia ciptaan-Mu yang berperangai buruk, dan sibuk memuji orang yang memberi kami dan tergoda untuk mengecam yang tidak mau memberi kami. Padahal, Engkau di balik semua itu adalah yang berwenang untuk memberi atau tidak memberi.”

‎اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وُجُوْهَنَاعَنِ السُّجُودِ إِلَّا لَكَ فَصُنَّا عَن الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْكَ بِجُوْدِكَ وَكَرَمِكَ وَفَضْلِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Allahumma kama shunta wujuhana anis sujudi illa laka fa shunna anil hajati illa ilaika bijudika wa karamika wa fadhlika ya arhamar rahimin (dibaca tiga kali)

Artinya: “Ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga wajah kami dari sujud kepada selain-Mu, jagalah pula kami dari keperluan selain kepada-Mu, dengan kedermawanan-Mu, kemurahan-Mu, dan karunia-Mu, wahai Yang Paling Penyayang di antara semua penyayang.”

اللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Allahumma aghnina bi fadl-lika amman siwaka, wa shallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa shahbihi wa sallam

Artinya: “Ya Allah, cukupkanlah kami dengan karunia-Mu sehingga tidak merasa butuh kepada siapa pun selain-Mu. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada Baginda Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya.”

Keutamaan Membaca Surah Al-Waqiah

Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan surah Al-Waqiah.

Namun, para ulama menilai hadis-hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah karena status perawinya.

Meski demikian, amalan ini tetap diganjar pahala sebab menjalankan perintah Allah SWT untuk membaca Alquran.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45:

“Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Alquran nantinya juga akan memberi syafaat atau pertolongan bagi pembacanya pada hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.