Membaca Alquran merupakan amalan yang sangat dianjurkan, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Setiap huruf yang dibaca akan mendatangkan pahala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Siapa saja membaca satu huruf dari Kitabullah (Al-Qur’an), maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan, satu kebaikan dilipatkan kepada seluruh semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi, alif, satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.” (HR at-Tirmidzi).

Namun, dalam membacanya tidak boleh sembarangan, karena ada adab yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah membaca doa setelah selesai membaca Alquran sesuai sunah.

Doa sebelum Membaca Alquran Sesuai Sunah

Sebelum membaca Alquran, kita dianjurkan membaca ta’awudz untuk memohon perlindungan Allah SWT dari godaan setan.

Doa ini juga bersumber langsung dari Alquran, tepatnya Surah An-Nahl ayat 98 yang artinya:

"Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk”

Berikut adalah lafaz ta’awudz dan artinya:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Audzubillahiminasyaitonirojim.

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِي كِتَابِكَ هَذَا، وَانْتَشِرْ لِي فِيهِ رَحْمَتُكَ، وَآتِنِي مِنْ لَدُنْكَ نُورًا، وَهَدْيًا، وَرَحْمَةً، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Allahummaftah li fi kitabika hadza, wantashir li fihi rahmataka, waatini min ladunka nuran wa hudan wa rahmah. Innaka ‘ala kulli syai’in qadir.

Artinya: “Ya Allah, bukakan untukku keberkahan dalam kitab-Mu ini. Sebarkan rahmat-Mu kepadaku darinya. Berikan kepadaku cahaya, petunjuk, dan rahmat dari sisi-Mu. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Doa setelah Membaca Alquran Sesuai Sunah

Kita dianjurkan untuk memanjatkan doa ini setelah membaca Alquran:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

Subhanakallahumma wa bihamdika laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.

Artinya: “Maha Suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertobat kepadamu.”

Doa itu bersumber dari hadis riwayat Aisyah sebagai berikut:

“Tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam duduk di suatu tempat atau membaca Alquran ataupun melaksanakan salat kecuali beliau akhiri dengan membaca beberapa kalimat.” Aku pun bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, tidaklah Anda duduk di suatu tempat, membaca Alquran ataupun mengerjakan salat melainkan Anda akhiri dengan beberapa kalimat?” Rasulullah menjawab, “Betul, barang siapa yang mengucapkan kebaikan maka dengan kalimat tersebut amal tadi akan dipatri dengan kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan kejelekan maka kalimat tersebut berfungsi untuk menghapus dosa. Itulah ucapan “Subhanakallahumma wa bihamdika laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.” (HR An Nasai).

Kemudian, bisa dilanjutkan dengan membaca doa khatam Alquran sebagai berikut:

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نُسِّيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Allahummarhamni bil qur'an. Waj'alhu lii imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allhumma dzakkirni minhu maa nasiitu wa 'allimnii minhu maa jahiltu warzuqnii tilawatahu aana-allaili wa'atraafan nahaar waj'alhu lii hujjatan yaa rabbal 'alamiin.