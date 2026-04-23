Ajaran Islam memuat semua aspek kehidupan. Bukan cuma soal beribadah, tetapi juga menyentuh bagian-bagian yang sering kali terlupakan.

Salah satunya adalah adab dan doa setelah berhubungan suami istri. Doa menjadi bukti bahwa seorang hamba masih bergantung kepada Allah SWT.

Lantas, bagaimana doa yang harus dibaca setelah berhubungan suami istri?

Doa sesudah Berhubungan Suami Istri

Setelah melakukan hubungan suami istri, kita dianjurkan untuk memuji Allah SWT atas nikmat-Nya dengan membaca doa berikut:

بِسْمِ اللهِ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Bismillah. Alhamdulillahilladzi khala minal mai basyara, faja lahu nasaban wa sahra, wa kana rabbuka qadira.

Artinya: “Dengan nama Allah, segala puji bagi-Nya yang telah menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya sebagai keturunan dan kekerabatan. Tuhanmu Maha Kuasa.”

Adab setelah Berhubungan Suami Istri

Berikut ini adalah adab setelah berhubungan suami istri yang harus diketahui setiap muslim yang sudah menikah:

1. Bersyukur kepada Allah

Setelah selesai berhubungan, dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan membaca doa.

2. Mencuci Kemaluan dan Berwudu

Disunahkan mencuci kemaluan terlebih dahulu dan berwudu apabila ingin menunda mandi wajib.

3. Mandi Wajib

Setelah berhubungan suami istri, wajib hukumnya melakukan mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dan kembali dalam keadaan suci untuk beribadah.

Namun, sebelum mandi wajib, keduanya diharuskan membaca niat berikut ini:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَكْبَرِ فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhol lillaahi ta'aala.

Artinya: "Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah."

4. Menjaga Kebersihan

Islam sangat menekankan kebersihan. Oleh karena itu, sangat diharuskan untuk membersihkan seluruh tubuh dari sisa-sisa cairan setelah berhubungan badan.

5. Tidak Menyebarkan Aib

Adab yang terakhir adalah tidak menyebarkan aib atau pribadi satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya.” (HR Muslim).

Tata Cara Mandi Wajib setelah Berhubungan Suami Istri

Berikut ini adalah tata cara mandi wajib setelah berhubungan suami istri: