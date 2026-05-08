Akad nikah menjadi tanda sahnya hubungan sekaligus langkah awal untuk membangun kehidupan yang penuh keberkahan.

Karena itu, membaca doa setelah akad nikah menjadi amalan penting yang sebaiknya tidak dilewatkan setelah ijab kabul selesai diikrarkan.

Doa ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus permohonan tulus agar rumah tangga yang baru dibangun senantiasa dilimpahi rahmat.

Di dalamnya, tersimpan harapan akan cinta yang tumbuh, ketenteraman yang terjaga, serta kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan bersama.

Bacaan Doa Setelah Akad Nikah untuk Mempelai

1. Doa Keberkahan yang Diajarkan Rasulullah SAW

Doa ini merupakan doa yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mendoakan pasangan suami istri agar selalu mendapatkan keberkahan, baik ketika sedang bahagia maupun saat menghadapi cobaan.

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

Barakallahu laka wa baraka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khairin.

Artinya: “Semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan.”

2. Doa Memohon Ikatan yang Diberkahi dan Dilindungi

Doa ini bertujuan untuk memohon kerukunan pernikahan, terhindar dari perpecahan atau permusuhan, dan dicukupkan rezekinya di dunia maupun akhirat.

Berikut adalah bacaan doanya:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ هٰذَا الْعَقْدَ عَقْدًا مُبَارَكًا مَعْصُوْمًا وَأَلْقِ بَيْنَهُمَا أُلْفَةً وَقَرَارًا دَائِمًا وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَهُمَا فِرْقَةً وَفِرَارًا وَخِصَامًا وَاكْفِهِمَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

Allahummaj’al hadzal ‘aqda ‘aqdan mubarakan ma’shuman wa alqi bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj’al bainahuma firqatan wa firaran wa khishaman wakfihima mu’natad dunya wal akhirah.

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah akad ini sebagai ikatan yang diberkahi dan dilindungi, tanamkan di antara keduanya kerukunan dan ketetapan yang langgeng,

jangan Engkau jadikan di antara keduanya perpecahan, perpisahan dan permusuhan, dan cukupi keduanya bekal hidup di dunia dan akhirat.”

3. Doa Memohon Kerukunan

Biasanya, ketika proses ijab kabul selesai, para tokoh agama yang hadir akan melafalkan doa ini.

Tujuannya adalah untuk memohon rukunnya pasangan yang baru menikah agar bisa meneladani kerukunan keluarga para nabi utusan Allah.

Berikut adalah bacaan doanya:

اَللّٰهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ اٰدَمَ وَحَوَّاءَ وَأَلِّفْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَسَارَةَ وَأَلِّفْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ سَيِّدَنَا يُوْسُفَ وَزُلَيْخَاءَ وَأَلِّفْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيِّدَتِنَا خَدِيْجَةَ الْكُبْرَى وَأَلِّفْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ وَسَيِّدَتِنَا فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ

Allahumma allif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawwa, wa allif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah,

wa allif bainahuma kama allafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha, wa allif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin shallallahu 'alaihi wa sallama wa sayyidatina Khadijatal kubra,

wa allif bainahuma kama allafta baina sayyidina 'Aly wa sayyidatina Fathimah az-Zahra.

Artinya: “Ya Allah, rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa, rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah,

rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Zulaikha, rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Baginda Nabi Muhammad shallallâhu 'alaihi wa sallama dan Khadijah Al-Kubra,

dan rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Ali dan Fathimah Az-Zahra.”

4. Doa Suami Memegang Ubun-Ubun Istri

Setelah ikrar kabul diucapkan secara sah, pihak suami dianjurkan untuk mencium kening serta memegang bagian ubun-ubun kepala sang istri sambil memanjatkan doa guna memohon kebaikan dari pasangannya.

Berikut adalah doa yang dapat dibaca:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوْذَ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Allahumma inni as'aluka min khoirihaa wa khoirimaa jabaltahaa 'alaih. Wa a'udzubika min syarrihaa wa syarrimaa jabaltaha 'alaih.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya.

Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya.”

5. Doa Memohon Rezeki

Terakhir, ada juga doa yang bersumber dari Alquran agar Allah mempermudah limpahan rezeki bagi keluarga tersebut ke depannya.

Berikut adalah bacaan doanya:

اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَاۤىِٕدَةً مِّنَ السَّمَاۤءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

Allahumma robbanaa anzil alaina maaidatamminassamaaa'i takuunu lana iidalli'aqolina wa'akhirina wa'ayatamminka wa'urzukna wa'anta khoirurroziqin.

Artinya: “Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami,

Dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama.” (QS. Al-Ma’idah: 114)

Anjuran Salat Sunnah 2 Rakaat Setelah Akad Nikah

Sebagai bentuk rasa syukur, pengantin baru juga bisa melengkapi amalan dengan mengerjakan salat sunnah.

Hal ini merujuk pada sebuah hadis riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah terkait petunjuk yang diberikan kepada Abu Usaid saat ia menikah.

Salat sunnah ini bisa dikerjakan sesaat setelah akad selesai, menjelang malam pertama, atau sebelum berhubungan intim.

Berikut adalah bacaan niatnya:

أُصَلَّى سُنَّةَ النِكَاحِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدِي لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

Ushalli sunnatannikaahi rak'ataini ba'diatan lilllahi ta'allaa, Allahu Akbar.

Artinya: “Aku berniat salat sunnah setelah nikah dua rakaat karena Allah Ta'alaa, Allah Maha Besar.”

Adapun proses pengerjaannya terbilang sangat mudah karena persis seperti salat sunnah lainnya.