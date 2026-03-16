Saat bulan Ramadan, bukan hanya ibadah puasanya yang ditunggu-tunggu umat Islam di Indonesia. Tradisi mudik pun juga sangat dinantikan.

Perjalanan jauh saat mudik membutuhkan banyak persiapan, seperti kendaraan, uang, dan kebutuhan logistik.

Namun, sebagai umat Islam, persiapan yang paling utama tentu doa sebelum mudik agar dilindungi dari bahaya dan mendapat keselamatan di perjalanan.

Kumpulan Doa Sebelum Mudik yang Bisa Dibaca

1. Doa Perjalanan Jauh

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

Allahumma inna nasaluka fi safarina hadza al birra wat taqwa wa minal amali ma tardla. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa thwi anna budahu. Allahumma antash shohibu fis safari wal kholifatu fil ahli. Allahumma inni audzubika min watsais safari wa kaabatil mandhari wa suil munqalabi fil mali wal ahli

Artinya: Ya Allah kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami dan keridaan dalam amalan kami. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah jauhnya jarak perjalanan ini.

Ya Allah Engkaulah yang menyertai kami dalam perjalanan ini dan pengganti yang menjaga keluarga kami. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perjalanan yang sulit lagi melelahkan, dari pemandangan yang menyedihkan, serta dari tempat kembali yang buruk, baik dalam harta maupun keluarga.

2. Doa Naik Kendaraan Sebelum Mudik

Doa naik kendaraan ini merupakan bagian dari surah Az-Zukhruf ayat 13-14 yaitu sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَۙ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

3. Doa Sebelum Mudik saat Naik Kapal

Doa ini bisa dibaca sebelum berangkat mudik naik kapal yang diambil dari surah Hud ayat 41. Bacaan ini juga diserukan Nabi Nuh kepada orang-orang beriman yang naik kapal bersamanya.

سْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafururrahim

Artinya: Dengan (menyebut) nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Hud: 41)

4. Doa Mudik Naik Pesawat

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ

Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa hadzaa wathwi ‘annaa bu’dahu allaahumma anta ashshoohibu fissafari walkholiifatu fil-ahl

Artinya: Ya Allah, mudahkanlah kami bepergian ini dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam bepergian dan Engkau pula yang melindungi keluarga.

5. Doa Selama Perjalanan Mudik

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ، اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْۙ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَـــــدٌ

Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwalahu ahad. Allahush-shamad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad

Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah Dzat yang menjadi tumpuan segala permohonan. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada siapa pun yang sebanding dengan-Nya.”

6. Doa Mengantar Orang Pergi Jauh

اَللّٰهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

Allahuma izwi lahul ardla wa hawaiian alaihis safara

Artinya: Ya Allah lapangkanlah bumi untuknya dan mudahkanlah perjalanannya.

7. Mendoakan Orang yang Bepergian Jauh

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ

Astaudi’ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a’malakum