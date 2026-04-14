Dalam Islam, setiap aspek kehidupan diatur dengan begitu indah dan mendetail, termasuk adab dalam berumah tangga. Hubungan intim antara suami dan istri bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan bernilai ibadah yang mendatangkan pahala jika diawali dengan niat yang benar.

Salah satu adab terpenting sebelum suami istri berhubungan badan adalah membaca doa. Tujuannya sangat esensial, yakni memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari campur tangan dan gangguan setan yang terkutuk, sekaligus memohon karunia keturunan yang saleh.

Berikut adalah panduan doa dan keutamaannya agar ibadah Anda dan pasangan bernilai keberkahan.

Teks Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri

Sangat dianjurkan untuk memulai dengan membaca Basmalah, kemudian dilanjutkan dengan doa yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim:

بِسْمِ اللهِ، الله أَللّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا Bismillahi Allahumma jannibnaasy syaithoona wa jannibisy syaithoona maa rozaqtana. Artinya: "Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkan pula setan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami."

Keutamaan Membaca Doa: Benteng bagi Masa Depan Anak

Mengapa doa ini sangat ditekankan? Dalam buku Misteri Kedua Belah Tangan dalam Shalat, Zikir dan Doa, dijelaskan bahwa doa ini memiliki keutamaan yang luar biasa besar sebagai tameng gaib.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apabila pasangan suami istri dikaruniai anak dari hasil hubungan yang diawali dengan doa tersebut, maka anak itu akan senantiasa dijaga dan tidak akan bisa dicelakai oleh setan sepanjang hidupnya. Ini adalah langkah pertama (ikhtiar) paling mendasar dari orang tua untuk mencetak generasi yang terlindungi secara spiritual.

3 Doa Mustajab Memohon Keturunan yang Saleh

Selain doa perlindungan di atas, bagi Anda yang sedang menanti atau merencanakan kehadiran buah hati, sangat dianjurkan untuk merutinkan doa-doa yang bersumber langsung dari Al-Qur'an berikut ini:

1. Doa Memohon Pasangan dan Keturunan Penyejuk Hati

Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati serta jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74)

2. Doa Minta Keturunan Saleh (Doa Nabi Ibrahim AS)

Rabbi habli minas salihin. Artinya: "Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang saleh." (QS. As-Saffat: 100)

3. Doa Memohon Keturunan yang Baik (Doa Nabi Zakaria AS)

Rabbi hablî min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya: "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." (QS. Ali Imran: 38)

Semoga rumah tangga kita senantiasa dilimpahi keberkahan dan dikaruniai keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata.