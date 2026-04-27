Bagi sebagian orang, perjalanan dengan pesawat mungkin bisa menimbulkan rasa campur aduk, antara senang, bersemangat, dan kadang sedikit cemas.

Karena itu, dalam Islam, dianjurkan untuk memulai perjalanan dengan berdoa agar mendapat perlindungan dan keselamatan selama di perjalanan.

Berdoa sebelum bepergian, termasuk dengan pesawat, pada dasarnya merupakan bentuk tawakal kepada Allah.

Hal ini juga memiliki dasar dalil yang kuat, yaitu dari surat Az-Zukhruf ayat 13-14 yang menyebutkan tentang bersyukur kepada Allah yang telah menundukkan kendaraan bagi manusia untuk bepergian.

Lantas, apa saja doa yang bisa dibaca sebelum naik pesawat agar perjalanan lebih aman dan lancar?

Kumpulan Doa Naik Pesawat Agar Perjalanan Aman dan Lancar

1. Doa Sebelum Naik Pesawat Agar Diberikan Kemudahan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ سَفَرِي هَذَا، وَاطْوِ عَنِّي بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ.

Allahumma inni as’aluka fi safari hadzal birro wat-taqwa, wa minal ‘amali ma tardha. Allahumma hawwin ‘alayya safari hadza, wa athwi ‘anni bu’dahu.

Allahumma anta ash-shahibu fis-safar, wal-khalifatu fil-ahl.

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dalam perjalananku ini kebaikan dan ketakwaan, serta amalan yang Engkau ridai.

Ya Allah, mudahkanlah perjalananku ini dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pengganti (yang menjaga) keluargaku di rumah.”

2. Doa Sebelum Pesawat Lepas Landas

للهُ أَكْبَر، اللهُ أكْبر، الله أكْبَر، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakkhoro lana hadza wa maa kunnaa lahu muqrinin, wa innaa ilaa robbinaa lamunqolibun,

allahumma inna nas'aluka fii safarinaa hadzal birro wat taqwa wa minal 'amal maa tardho, allahumma hawwin 'alaina safarona hadza wa athwi 'annaa bu'dahu,

allahumma antas shohibu fis safari wal kholifatu fil ahli, allahumma inni a'udzubika min wa'tsaais safari wa kaabatil mandzhori wa suuil munqolibi fil maali wal ahli

Artinya: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Allah yang telah menundukkan (pesawat) ini bagi kami,

padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami kembali.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini, kami mohon perbuatan yang Engkau ridhoi.

Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan mengurusi keluarga.

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga,"

3. Doa Saat Naik Pesawat Agar Terhindar dari Segala Kesulitan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

Allahumma inni a’ūdzu bika min wa’tsā’is-safar, wa kaābatil-manzhar, wa sū’il-munqalabi fī al-māli wa al-ahl.