Setiap orang pasti melakukan transaksi dalam kesehariannya, mulai dari berbelanja, membayar tagihan, memenuhi kebutuhan, hingga bersedekah.

Namun, kadang-kadang kita merasa berat saat mengeluarkan uang dari dompet atau rekening sebab ada kekhawatiran soal rezeki.

Padahal, dalam ajaran Islam, harta yang keluar tidak selalu berarti berkurang. Allah SWT juga sudah menjamin rezeki setiap makhluk-Nya.

Hal itu ditegaskan dalam surah Hud ayat 6 yang berbunyi:

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

Wa maa min daaabbatin fil ardi illaa 'alal laahi rizquhaa wa ya'lamu mustaqarrahaa wa mustawda'ahaa; kullun fee Kitaabim Mubeen

Artinya: "Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)."

Selain itu, dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa apa pun yang ditinggalkan karena-Nya akan diganti yang lebih baik.

“Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik.” (HR Ahmad).

Lantas, doa apa saja yang bisa diamalkan saat mengeluarkan uang dari dompet, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun bersedekah?

Doa Mengeluarkan Uang dari Dompet

Tidak ada doa khusus saat mengeluarkan uang dari dompet. Namun, ada beberapa doa untuk memohon kecukupan rezeki yang halal.

Berikut adalah bacaan doa-doanya:

1. Doa Mohon Rezeki yang Halal

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allahumma akfini bihalalika 'an haramika wa aghnini bifadhlika 'amman siwaka

Artinya: "Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga terhindar dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan anugerahmu sehingga terhindar dari (bergantung pada) selain-Mu.”

2. Doa Mohon Keberkahan Rezeki

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka 'ilman naafi'a, wa rizqon thoyyibaa, wa 'amalan mutaqobbalaa

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta amal yang diterima".

3. Doa saat Mengeluarkan Uang untuk Berinfak

Orang-orang yang mengeluarkan uangnya untuk berinfak di jalan Allah SWT didoakan oleh malaikat. Berikut doa yang juga bisa dibaca umat Islam:

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا

Allahumma a’thi munfiqan khalafaa

Artinya: "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya."

4. Doa Mohon Kemudahan Rezeki

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِيْ رِزْقًا حَلَالًا وَاسِعًا طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا ضَيْرٍ وَلَانَصَبٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Allahumma inni as-aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi’an thayyiban min ghairi ta’abin wa la masyaqqatin wa la dlairin wa la nashabin innaka ‘ala kulli syai-in qadir

Artinya: “Ya Allah, aku mohon kepadamu limpahan rezeki yang halal, luas, dan baik, yang didapat tanpa letih, memberatkan, membahayakan, dan banting tulang. Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

5. Doa Mohon Rezeki yang Lancar

Doa ini tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 114 yang pernah dibaca oleh Nabi Isa AS.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Allaahumma Rabbanaaa anzil 'alainaa maaa'idatam minas samaaa'i takoonu lanaa 'eedal li awwalinaa wa aakirinaa wa Aayatam minka warzuqnaa wa Anta khairur raaziqeen

Artinya: “Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.”

Zikir Pembuka Pintu Rezeki

Selain melantunkan doa kepada Allah SWT, umat Islam sangat dianjurkan mengamalkan zikir-zikir berikut ini agar rezekinya berlimpah.

1. Istighfar

Membaca istighfar secara rutin diyakini membantu memperlancar rezeki. Berikut bacaannya:

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ

Astaghfirullahal'adzim

Artinya: "Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung."

2. Membaca Hauqalah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

La haula wa la quwwata illa billah

Artinya: "Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."

Anjuran membaca hauqalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

“Barangsiapa yang lambat datang rezekinya hendaklah banyak mengucapkan ‘La haula wala quwwata illa billah.” (HR At-Thabrani).

3. Membaca Ya Fattah Ya Razzaq

Zikir Ya Fattah Ya Razzaq berasal dari Asmaul Husna. Al Fattah memiliki arti Maha Pembuka. Artinya, Allah SWT akan membukakan segala rahmat dan hidayah untuk manusia.

Sementara, Ya Razzaq berarti Maha Pemberi Rezeki. Dengan demikian, berzikir Ya Fattah Ya Razzaq dilakukan dengan harapan agar Allah SWT membuka segala pintu rezeki.

4. Membaca Selawat Jibril

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Shallallahu 'alaa Muhammad

Artinya: "Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad."

Meski singkat, selawat jibril memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapat kelimpahan dan keberkahan rezeki.

Dalam kitab Al-Adzkar karya Imam an-Nawawi, dijelaskan bahwa siapa pun yang membiasakan membaca Sholawat Jibril secara rutin dapat memperoleh keberkahan dalam hidupnya.

Keberkahan tersebut bisa berbentuk materi, kesehatan yang terjaga, umur yang bermanfaat, serta kelapangan dalam berbagai urusan.

5. Membaca Subhanallah Wa Bihamdihi

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيْمِ

Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim

Artinya: "Maha Suci Allah dengan segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung."

Lafal “Subhanallah wa bihamdihi” merupakan zikir yang paling disukai Allah SWT, sebagaimana hadis berikut ini:

“Sesungguhnya ucapan paling disukai Allah SWT adalah subhanallah wa bihamdihi.” (HR Muslim).

6. Berzikir La Ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin

لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ

La Ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Yang Maha Benar dan Nyata".

Zikir ini dianjurkan dibaca 100 kali setelah salat sunah Subuh atau sebelum matahari terbit. Namun, tetap bisa diamalkan kapan saja.

Adapun salah satu keutamannya adalah sebagai pembuka rezeki lahir dan batin.

7. Membaca Ayat 1000 Dinar

Ayat 1000 dinar merupakan potongan ayat kedua dan keseluruhan ayat ketiga surah At-Talaq yang diyakini sebagai doa pembuka pintu rezeki.

Berikut adalah bacaan dan arti ayat 1000 dinar:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ ٢ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۗاِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖۗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Wa may yattaqillaha yaj al-lahu makhraja. Wa yarzuq-hu min aisu la yahtasib, wa may yatawakal alallahi fa huwa hasbuh, innallaha baligu amrih, qad ja alallahu likulli syai in qadra