Saat kehilangan barang, kamu mungkin akan merasa bingung dan panik, apalagi jika barang tersebut memang benar-benar dibutuhkan.

Dalam Islam, setiap kesulitan dianjurkan untuk dihadapi dengan ikhtiar dan doa, termasuk ketika kehilangan barang.

Lalu, apakah ada doa khusus yang bisa dibaca saat kehilangan barang?

Doa yang Bisa Diamalkan Saat Kehilangan Barang

1. Doa Kehilangan Barang

اَللّٰهُمَّ يَارِبِّ الضَّآلَّةِ وَيَاهَادِيًا مِنَ الضَّلاَلَةِ رُدَّ ضَآ لَّتِىْ

Allahumma ya rabbadh dhoollati wa yaa haadiyah minadh dholaalati rudda dhoollatii

Artinya: “Ya Allah, Tuhan dari sesuatu yang hilang, ya Tuhan yang memberikan petunjuk dari kesesatan, kembalikanlah barangku yang hilang.”

2. Doa saat Barang Hilang Akibat Musibah

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۗ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَۗ

Allażīna iżā aṣābat-hum muṣībah, qālū innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ụn.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan

‘Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn’

(sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali).” (QS. Al-Baqarah: 156)

3. Doa Agar Diberikan Petunjuk Barang yang Hilang

اللَّهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ، وَهَادِي الضَّلَالَةِ، أَنْتَ تَهْدِي مِنَ ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ

Allâhumma râddadl dlâllati, wa hâdidl dlâlâlati, anta tahdî minadl dlalâlatir dud ‘alayya dlâllatî bi‘izzatika wa sulthânika, fainnahâ min ‘adthâ’ika wa fadllika.

Artinya: “Ya Allah, wahai Zat Yang Mengembalikan barang yang hilang dan Yang Memberi petunjuk kepada yang tersesat.

Engkau memberi petunjuk dari kesesatan, kembalikanlah kepadaku barangku yang hilang dengan kemuliaan dan kekuasaan-Mu, karena barang yang hilang itu adalah pemberian dan anugerah dari-Mu.”

4. Doa Agar Barang yang Hilang segera Ditemukan

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ، اِجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ضَالَّتِيْ فِيْ خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ

Allahumma ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih baini wa baina dlallati fi khairin wa 'afiyah