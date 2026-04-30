Bukan rahasia lagi bahwa perubahan cuaca kini semakin tidak menentu. Pagi hingga siang terasa sangat panas, tetapi sore hari bisa tiba-tiba turun hujan deras.

Saat cuaca panas, terik matahari sering kali membuat tubuh gerah, haus, bahkan tak jarang ada yang sampai pingsan karena tidak kuat menahan suhu panas.

Nah, sebagai seorang muslim, kita memiliki berbagai doa yang bisa dibaca saat cuaca panas.

Tujuannya untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dan meminta diturunkannya hujan.

Bacaan Doa saat Cuaca Panas dan Terik Matahari Menyengat Ajaran Para Nabi

Berikut ini adalah doa-doa yang bisa dibaca ketika cuaca panas menyengat dan kekeringan sesuai ajaran para nabi dan rasul:

1. Doa saat Cuaca Panas

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ مَا أَشَدَّ حَرُّ هَذَا الْيَوْمِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جهَنَّمَ

Laa ilaaha illallaahu wahdahu, maa asyadda harru haadzal yaum, allahumma ajirni min harri jahannama

Artinya: "Tidak ada Tuhan, kecuali Allah Yang Maha Esa. Alangkah panasnya hari ini. Ya Allah, lindungi aku dari panasnya api neraka." (HR Ibnu Sunni).

Doa ini berasal dari Ibnu Sunni yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Jika seseorang berkata pada hari yang sangat panas, ‘Laa ilaaha illallahu wahdahu, maa asyadda harr hadzal yaum, Allahumma ajirni min harri Jahannam’, maka Allah berfirman kepada Jahannam, ‘Sesungguhnya seorang hamba-Ku memohon perlindungan kepada-Ku dari panasmu. Maka lindungilah dia’.” (HR Ibnu Sunni)

Sanad hadisnya lemah, tetapi tetap bisa diamalkan karena mengandung doa perlindungan kepada Allah SWT.

2. Doa saat Cuaca Panas Menyengat

Ini merupakan doa istisqa seekor semut pada zaman Nabi Sulaiman AS.

اَللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ

Allahumma inna khalqun min khalqika laysa bina ghinan ‘an suqyaka

Artinya: “Ya Allah, kami adalah salah satu makhluk-mu. Kami tidak dapat terlepas ketergantungan dari anugerah air-Mu.” (HR Ahmad)

Doa itu merupakan bagian dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda:

“Nabi Sulaiman AS pernah melakukan ibadah istisqa, tetapi ia melihat seekor semut berposisi telentang dan mengangkat tangan dan kakinya sambil berdoa, ‘Ya Allah, kami adalah salah satu makhluk-Mu. Kami tidak dapat berlepas ketergantungan dari anugerah air-Mu’. Menyaksikan ini, Nabi Sulaiman AS mengatakan kepada rakyatnya, ‘Mari kita pulang, kalian telah di(mintakan)anugerahkan air oleh doa makhluk hidup selain kalian’.” (HR Ahmad)

3. Doa saat Cuaca Panas dan Memohon Hujan

Doa ini dibaca saat pembukaan khotbah salat Istisqa Nabi Muhammad SAW.

Salat istisqa dilakukan secara berjemaah untuk memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ، اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيم، مَالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ اَلْغَنِيُّ وَنَحْنُ اَلْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ

Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. La ilaha illallahu yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu. La ilaha illa anta. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Anzil alainal ghaitsa waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Kau adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau. Kau Maha Kaya. sementara kami membutuhkan-Mu. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Jadikanlah apa yang telah Kau turunkan sebagai kekuatan dan bekal bagi kami sampai hari yang ditetapkan.” (HR Abu Dawud)

4. Doa saat Kekeringan

Doa ini juga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika seorang sahabat mendatanginya di masjid dan menceritakan tentang bencana kekeringan.

اَللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا، كَثِيفًا، قَصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلًا، يَا ذَا اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allahumma jallilna sahaban, katsifan, qashifan, daluqan, dhahuqan, thumthiruna minhu radzadzan, qith-qithan, sajlan, ya dzal jalali wal ikram.

Artinya: “Ya Allah ratakanlah hujan di bumi kami, tebalkanlah gumpalan awannya, yang petirnya menggelegar, dahsyat, dan mengkilat; sebuah awan darinya Kau hujani kami dengan tetesan deras hujan yang kecil, rintik-rintik, yang menyirami bumi secara merata, wahai Zat Yang Maha Agung lagi Maha Mulia.” (HR Abu Awanah)

5. Doa agar Panas Tidak Terlalu Terik

Nabi Idris AS pernah memohon kepada Allah SWT untuk memperlambat matahari agar panasnya tidak terlalu menyengat.

يَا رَبِّ أَنَا مَشِيْتَ يَوْمًا فَكَيْفَ بِمَنْ يَحْمِلُهَا خَمْسَمِائَةَ عَامٍ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ، اَللَّهُمَّ خَفِّفْ عَنْهُ مِنْ ثَقْلِهَا اَللَّهُمَّ خَفِّفْ عَنْهُ مِنْ ثَقْلِهَا وَاحْمِلْ عَنْهُ مِنْ حَرِّهَا

Yaa rabb ana masyiitu yauman fakaifa biman yahmiluhaa khamsamiati 'aamin fii yaumi waahidin. Allahumma khaffif 'anhu min tsaqlihaa. Allahumma khaffif 'anhu min tsaqlihaa wahmil 'anhu min harrihaa.

Artinya: "Ya Tuhanku, aku berjalan seharian, maka bagaimana seandainya seseorang yang mengatur perjalanan matahari selama lima ratus tahun menjadi sehari saja. Ya Allah Tuhanku, ringankanlah berat matahari daripadanya. Ya Allah Tuhanku, lambatkanlah peredaran matahari dan aku dapat menahan terik panasnya matahari."

6. Doa saat Kepanasan dan Kehausan

Doa lain yang dibaca saat cuaca panas dan kehausan adalah doa Nabi Isa AS yang memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hidangan dari langit.

Bacaan doa itu tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 114:

رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Qaala 'Eesab nu Maryamal laahumma Rabbanaaa anzil 'alainaa maaa'idatam minas samaaa'i takoonu lanaa 'eedal li awwalinaa wa aakirinaa wa Aayatam minka warzuqnaa wa Anta khairur raaziqeen

Artinya: “Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.”

7. Istighfar saat Cuaca Panas

Selain doa-doa tersebut, umat Islam juga dianjurkan untuk mengucapkan istighfar ketika cuaca panas. Berikut bacaannya:

أَسْتَغفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullahal azhim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi