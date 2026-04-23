Mungkin banyak yang mengira bahwa saat salat, kita hanya melakukan gerakan sebagaimana yang umum dipelajari.

Padahal, ada amalan-amalan lain yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan salat. Salah satunya adalah membaca doa qunut, khususnya saat salat Subuh.

Bagi muslim yang tidak terbiasa, membaca qunut mungkin terasa sulit sebab lafalnya cukup panjang.

Namun, sebenrnya ada doa qunut pendek yang lebih mudah untuk dihafal dan diamalkan saat sholat.

Bacaan Doa Qunut Pendek

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيَ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

Allaahummah dinii fii man hadaits, wa 'aafiinii fii man 'aafaits, wa tawallanii fii man tawallaits, wa baarik lii fii maa a'thaits, wa qi nii syarra maa qadlaits, fa innaka taqdli wa laa yuqdlaa 'alaik, wa innahuu laa yadzillu mau waalaits, tabaarakta rabbanaa wa ta'aalits.

Artinya: "Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, berilah kesejahteraan kepadaku di antara orang-orang yang Engkau beri kesejahteraan, tolonglah aku di antara orang-orang yang kau beri pertolongan, berikanlah keberkahan kepadaku pada apa-apa yang Engkau berikan kepadaku, dan peliharalah aku dari keburukan yang Engkau putuskan, karena sesungguhnya Engkau memutuskan dan tidak diputuskan atas-Mu, dan tiada kehinaan kepada orang yang telah Engkau tolong, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami, lagi Maha Tinggi.”

Hukum Membaca Doa Qunut Subuh

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa qunut saat sholat Subuh. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, qunut subuh tidak disunahkan.

Itu karena hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa beliau pernah doa qunut saat salat fajar selama sebulan sudah dihapus, sebagaimana riwayat berikut:

“Nabi Muhammad SAW telah melakukan doa qunut selama satu bulan untuk mendoakan atas orang-orang Arab yang masih hidup, kemudian nabi meninggalkannya.” (HR Muslim).

Sementara, Imam Malik menyunahkan doa qunut subuh hukumnya sunah, tetapi disyaratkan dibaca pelan saja atau sirr.

Menurut Mazhab Syafi’i, doa qunut saat salat Subuh hukumnya sunnah ab’adl. Maksudnya adalah jika terlewat atau kelupaan, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi.

Sujud sahwi dilakukan setelah membaca tahiyat akhir dan sebelum salam.

Keutamaan Membaca Doa Qunut Subuh

Berikut ini adalah sejumlah keutamaan membaca doa qunut saat salat Subuh: