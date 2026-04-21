Islam mengajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah SWT, baik saat tertimpa musibah atau ketika mendapat nikmat.

Doa bukan sekadar permohonan, tetapi juga bukti bahwa manusia membutuhkan pertolongan Allah SWT.

Perintah berdoa tertulis jelas dalam Surah Gafir ayat 60 sebagai berikut:

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Nah, salah satu momen yang tepat untuk memanjatkan doa adalah ketika menempati rumah baru.

Membaca doa pindah rumah baru termasuk ikhtiar agar dijauhkan dari berbagai gangguan dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Doa Pindah Rumah Baru agar Berkah

Kumpulan doa ini dapat dibaca saat menempati rumah baru agar tempat tinggalnya penuh berkah dan rahmat Allah SWT.

1. Doa Mohon Keberkahan saat Pindah Rumah Baru

رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ

Rabbi anzilnee munzalam mubaarakanw wa Anta khairul munzileen.

Artinya: “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.”

Doa di atas diucapkan Nabi Nuh AS dan umatnya ketika berada di atas kapal yang menyelamatkan mereka dari banjir besar.

2. Doa Menempati Rumah Baru

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ وَنَجَّى يُوْنُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ وَسَيَّرَ الْفُلْكَ لِمَنْ شَاءَ أَنْتَ الْعَالِمُ بِعَدَدِ قَطْرِ الْبِحَارِ وَذَرَّاتِ الرِّمَالِ يَا خَالِقَ أَصْنَافِ عَجَائِبِ الْمَخْلُوْقَاتِ أَسْأَلُكَ الْكِفَايَةَ يَا كَافِيَ مَنْ اِسْتَكْفَاهُ يَا مُجِيْبَ مَنْ دَعَاهُ يَا مُقِيْلَ مَنْ رَجَاهُ أَنْتَ الْكَافِيْ لَا كَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، اِكْفِنِيْ شَرَّمَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَامْلَأْ مَنْزِلِيْ هٰذَا خَيْرًا وَبَرَكَةً وَصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Allahumma ya man falaqal bahra li Musa bin Imran, wa najja Yunusa min bathnil hut, wa sayyaral fulka li man syaa, antal alimu bi adadi qathril bikhari, wa dzarratir rimal. Ya Khaliqa ashnafi ajaibil makhluqat. Asaluka al kifayah, ya kafi ya man istakfah, ya mujiba man daah, ya muqila man rajah. Antal kafi, la kafi illa anta. Ikfini syarra ma akhafu wa ahdzar. Wamla manzili hadza khairan wa barakah. Washalli ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa shahbihi wa sallim.

Artinya: “Ya Allah yang membelah lautan untuk Musa bin ‘Imran, dan menyelamatkan Yunus dari perut ikan besar, yang menjalankan perahu kepada siapapun yang dikehendaki. Engkau mengetahui jumlah tetesan air laut dan satuan-satuan kerikil. Wahai Zat yang menciptakan beberapa macam keajaiban makhluk-makhluk. Aku memohon kepada-Mu kecukupan, wahai Zat yang mencukupi hamba yang memintakan kecukupan kepada-Nya. Wahai Zat yang mengabulkan hamba yang berdoa kepada-Nya, yang mengampuni hamba yang mengharap rahmat-Nya, Engkau maha mencukupi. Tiada yang mencukupi selain-Mu. Cukupilah aku dari keburukan sesuatu yang kukhawatirkan, penuhilah tempatku ini dengan kebaikan dan keberkahan. Shalawat salam semoga tercurah kepada nabi dan utusan-Mu, junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarga serta sahabatnya.”

3. Doa Mohon Perlindungan untuk Rumah Baru

Doa ini dapat dipanjatkan untuk memohon perlindungan agar rumah aman dari gangguan jin dan setan.

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A'udzu bi kalimaatillahit taammaati min syarri maa khalaq.

Artinya: "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan ciptaan-Nya."

4. Doa Masuk Rumah Baru

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وبِاسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

Allahumma innii as-aluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillahi walajnaa wa bismillahi kharajnaa wa 'alallaahi rabbinaa tawakkalnaa.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan rumah yang aku masuki dan kebaikan rumah yang aku tinggali. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal."

Amalan ketika Menempati Rumah Baru

1. Bersyukur

Amalan pertama ketika menempati rumah baru adalah bersyukur kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Ibrahim ayat 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Wa iz ta azzana Rabbukum la'in shakartum la azeedannakum wa la'in kafartum inn'azaabee lashadeed

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”

2. Memberi Salam

Amalan yang kedua adalah memberi salam ketika memasuki rumah baru, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 61.

“Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklahkamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah.”

3. Syukuran Rumah Baru

Beberapa ulama menganjurkan untuk mengadakan walimah atau jamuan makan dengan mengajak orang lain sebagai wujud rasa syukur atas nikmah Allah SWT.

Ada banyak bentuk walimah, salah satunya adalah Al-Wakirah untuk merayakan selesainya pembangunan, pembelian, atau kepindahan ke rumah baru.

4. Zikir

Memasuki rumah baru juga dianjurkan membaca zikir berikut ini yang terdapat dalam Surah Al-Kahfi ayat 39:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Masya Allah, la quwwata illa billah.

Artinya: “Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud), tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

5. Membaca Doa Basmalah Tawakal

Saat memasuki rumah baru, kita juga dianjurkan membaca doa tawakal sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Jika seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya hendaklah ia membaca, 'allahumma innii as aluka khairal maulaj wa khairal makhraj bismillah walajnaa wa bismillahi kharajnaa wa 'alaallahi rabbinaa tawakkalnaa (Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu kebaikan tempat masuk dan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah, kami masuk (rumah) dan dengan menyebut nama Allah kami keluar). ' Setelah itu hendaklah mengucapkan salam kepada keluarganya." (HR Abu Dawud)

6. Membaca Taawudz Tammah

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca doa taawudz tammah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW berikut: