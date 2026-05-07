Dalam Islam, pernikahan termasuk ibadah dan dianggap telah menyempurnakan separuh agama.

Hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR Al-Baihaqi)

Nah, setelah akad nikah berlangsung, pengantin baru dianjurkan membaca doa sebagai wujud rasa syukur.

Doa itu juga bentuk permohonan agar Allah SWT memberikan keberkahan dalam rumah tangga.

Lantas, apa doa yang harus dibaca pengantin baru setelah akad nikah?

Doa Pengantin Baru setelah Akad Nikah

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

Barakallahu laka wa baraka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khairin

Artinya: “Semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan.”

Doa setelah Akad Nikah sambil Memegang Ubun-Ubun Istri

Doa setelah akad nikah yang dibaca oleh suami sambil memegang ubun-ubun istrinya.

Seorang suami juga dianjurkan membaca doa berikut ini setelah akad nikah sambil memegang ubun-ubun istrinya:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Allahumma inni as-aluka khairaha wa khaira maa jabaltaha 'alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri maa jabaltaha 'alaih

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan perempuan ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perempuan ini dan keburukan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya.”

Amalan yang Dianjurkan setelah Akad Nikah

Sepasang suami dan istri disunahkan mengerjakan sholat dua rakaat setelah akad nikah.

Usai sholat dua rakaat, sang suami dianjurkan membaca doa berikut:

للَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِىَّ وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْت فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إذَا فَرَّقْت فِي خَيْرٍ

Allahumma barikli fi ahli wa barik liahli fiyya warzuqni minhum allahumma ijma’ bainana maa jama’ta fil khair wa farriq bainana fil khair

Artinya: “Ya Allah, berkahilah aku dan keluargaku, berkahilah aku dalam keluargaku dan berkahilah keluargaku untukku dan berikanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, satukanlah kami jika Engkau satukan kami dalam kebaikan dan pisahkanlah kami jika Engkau pisahkan kami dalam kebaikan.”

Cara Membangun Rumah Tangga Harmonis Menurut Alquran

1. Menempatkan Pasangan sebagai Teman Seperjalanan

Suami dan istri memang memiliki tanggung jawab serta peran yang berbeda. Meski demikian, keduanya tidak seharusnya merasa lebih unggul satu sama lain.

Perbedaan yang diberikan Allah justru menjadi bekal untuk saling melengkapi dan menjalankan amanah keluarga bersama-sama.

Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, lalu dari dirinya Allah menciptakan pasangannya...” (QS An-Nisa: 1).

Al-Qur’an juga menggambarkan hubungan keduanya seperti pakaian yang saling menutupi dan melindungi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka...” (QS Al-Baqarah: 187).

2. Memperkuat Ibadah kepada Allah

Rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan sejatinya merupakan karunia dari Allah. Allah lah yang menanamkan rasa tenteram dalam hati suami dan istri.

Karena itu, menjaga hubungan dengan Allah menjadi salah satu kunci agar cinta dalam rumah tangga tetap terpelihara.

Sebaliknya, dosa dan kelalaian bisa menjadi penyebab renggangnya hubungan pasangan.

Allah SWT berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia juga menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang...” (QS Ar-Rum: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan dalam rumah tangga bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi juga bentuk rahmat Allah kepada hamba-Nya.

3. Memohon kepada Allah agar Pasangan Menjadi Penyejuk Hati

Salah satu ciri keluarga yang diridhai Allah adalah pasangan yang selalu mendoakan satu sama lain.

Allah SWT mengabadikan doa tersebut dalam Alquran:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا