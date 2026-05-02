Ketika kita sudah berusaha dan berdoa untuk hajat yang diinginkan, hal terakhir yang harus dilakukan adalah bertawakal atau berserah diri kepada Allah SWT.

Dalam kondisi tersebut, ada pula doa-doa pasrah dan berserah diri kepada Allah SWT yang bisa dipanjatkan.

Doa Pasrah atau Berserah Diri kepada Allah SWT

1. Doa Nabi Ibrahim AS untuk Pasrah kepada Allah SWT

Doa ini merupakan bentuk kepasrahan Nabi Ibrahim AS kepada Allah SWT ketika ia dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud.

Bacaannya tercantum dalam Surah Ali Imran ayat 173:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

hasbunal laahu wa ni'malwakeel

Artinya: “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”

2. Doa Pasrah kepada Allah SWT Sesuai Hadis

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِى، أَنْتَ الْحَىُّ الَّذِى لاَ يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ

Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkalatu wa ilaika anabtu wa bika khoshomtu. Allahumma inni a’udzu bi ‘izzatika laa ilaha illa anta an tudhillani. Antal hayyu alladzi laa yamuut wal jinnu wal insu yamuutun

Artinya: “Ya Allah, aku berserah diri kepada-Mu, aku beriman kepada-Mu, aku bertawakal kepada-Mu, aku bertaubat kepada-Mu, dan aku mengadukan urusanku kepada-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain Engkau, dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Engkau Mahahidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati.” (HR Muslim)

3. Doa Nabi Ibrahim AS untuk Bertawakal kepada Allah SWT

Doa Nabi Ibrahim AS untuk bertawakal kepada Allah SWT ini berasal dari Surah Al-Mumtahanah ayat 4:

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Rabbanaa 'alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal maseer

Artinya: “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.”

4. Doa Bertawakal kepada Allah SWT

Doa ini tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 129 yaitu sebagai berikut:

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Fa in tawallaw faqul lhasbiyal laahu laaa ilaaha illaa Huwa 'alaihi tawakkkaltu wa Huwa Rabbul 'Arshil 'Azeem

Artinya: “Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), “Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy (singgasana) yang agung.”

5. Doa Nabi Yusuf AS Pasrah kepada Allah SWT dalam Segala Urusan

Doa ini berasal dari Surah Yusuf ayat 101:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

Rabbi qad aataitanee minal mulki wa 'allamtanee min taaweelil ahaadees; faati ras samaawaati wal ardi Anta waliyyee fid dunyaa wal Aakhirati tawaffanee muslimanw wa alhiqnee bissaaliheen

Artinya: “Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.”

6. Zikir Kepasrahan kepada Allah SWT

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Laa hawla wa laa quwwata illa billah