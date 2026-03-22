Allah SWT sudah menetapkan sesuatu bagi setiap hamba-Nya. Ada yang bersifat mutlak atau tidak bisa diubah, seperti kematian dan hari akhir.

Namun, ada juga yang disebut takdir muallaq atau ketetapan yang bisa diubah dengan ikhtiar dan berdoa, seperti rezeki, kepintaran, hingga kesehatan.

Artinya, doa menjadi bagian penting dalam menentukan jalan hidup, termasuk masa depan seorang anak.

Oleh karena itu, memanjatkan doa untuk anak menjadi bentuk usaha orang tua agar sang buah hati bisa menjalani hidup yang lebih baik.

Apalagi, doa orang tua punya keistimewaan dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Rida Allah berada pada rida kedua orang tua. Sedangkan murka-Nya berada pada murka keduanya.” (HR Tirmidiz).

Kumpulan Doa Orang Tua untuk Anak

1. Doa agar Anak Dilindungi Allah SWT

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

U'idzukuma bi kalimatillahit tamati min kulli syaithanin wa hammatin wa min kulli 'aynin lammah.

Artinya: "Aku melindungi kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, hewan melata, dan segala penyakit ain yang ditimbulkan mata jahat." (HR Abu Daud)

2. Doa Nabi Ibrahim Memohon Anak Saleh

Nabi Ibrahim pernah memanjatkan doa ini ketika masih lajang agar dikaruniai keturunan yang saleh.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Rabbi hab li minas shalihin

Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahilah kami keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh.”

3. Doa Anak yang Baru Lahir

أُعِيْذُهُ بِالوَاحِدِ الصَّمَدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى حَسَدٍ

A’uudzuhu bilwahidish shamadi min syari kulli dzii hasadin

Artinya: “Ya Allah Yang Maha Esa, tempat semua orang meminta, aku mohon perlindunganMu untuk anakku dari segala kejahatan orang yang dengki.

4. Doa agar Anak Jadi Pintar

اَللَّهُمَّ امْلَأْ قُلُوْبَ أَوْلَادِنَا نُوْرًا وَحِكْمَةً وَأَهْلِهِمْ لِقَبُوْلِ نِعْمَةٍ وَاَصْلِحْهُمْ وَاَصْلِحْ بِهِمُ الْأُمَّةَ

Allaahummam-la' quluuba aulaadinaa nuuron wa hik-matan wa ahlihim liqobuuli ni'matin wa ashlih-hum wa ashlih bihimul ummah.

Artinya: “Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka.”

5. Doa agar Anak Jauh dari Bahaya

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَوْلَادِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَاحْفَظْهُمْ وَلَا تَضُرَّهُمْ وَارْزُقْنَا بِرَّهُمْ

Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhhum wa la tadlurrahum warzuqna birrahum.

Artinya: "Ya Allah berkahilah kami di dalam anak-anak dan keturunan kami, jagalah mereka (dari segala kejelekan), jangan Kau bahayakan mereka, dan berilah kami kebaikan mereka."

6. Doa Keberkahan untuk Anak

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا فِي أَئِمَّتِنَا وَجَمَاعَتِنَا وَأَهْلِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَأَمْوَالِنَا وَفِيمَا رَزَقْتَنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Allahumma ashlih lana fi aimmatina wa jamaa'atina wa ahlina wadzurriyyatina wa amwaalina wafiimaa razaqtana wa baariklana fiihim fid dunya wal aakhiroh.

Artinya: “Ya Allah perbaikilah untuk kami di dalam imam-imam kami, jama'ah kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak turun kami, harta-harta kami dan di dalam apa-apa (rezeki) yang engkau berikan kepada kami dan berilah kami keberkahan dalam urusan mereka di dunia dan akhirat.”

7. Doa agar Anak Berbakti

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَوْلَادِي وَلَا تَضُرَّهُمْ وَوَفِّقْهُمْ لِطَاعَتِكَ وَارْزُقْنِي بِرَّهُمْ

Allahumma barikliy fii awladiy, wa la tadhurruhum, wa waf fiqhum li tho'atik, war zuqniy birrohum.

Artinya: “Ya Allah berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka, berilah mereka taufik untuk taat kepada Mu dan karuniakanlah hamba rejeki berupa bakti mereka.”

8. Doa agar Anak Taat kepada Allah

Doa ini tercantum dalam surah Ibrahim ayat 40 dan dibaca Nabi Ibrahim agar anak cucunya selalu taat kepada Allah SWT.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

Rabbij 'alnee muqeemas Salaati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal du'aaa'.

Artinya: “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.”

9, Doa untuk Kecerdasan dan Kesehatan Anak

اللَّهُمَّاجْعَلْهُ صَحِيْحًا كَامِلاً، وَعَاقِلاً حَاذِقًا، وَعَالِمًا عَامِلاً

Allahummaj'alhu shahiihan kaamilan, wa 'aqilan haadziqan, wa 'aaliman 'amilan.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah ia anak yang sehat sempurna, berakal cerdas, dan berilmu lagi beramal."

10. Doa agar Anak Jadi Hafiz Quran

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْلَادَنَا أَوْلَادًا صَالِحِينَ حَافِظِينَ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فُقَهَاءَ فِي الدِّينِ مُبَارَكًا حَيَاتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Allahummaj'al awladana awladan sholihiin haafizhiina lil qur'ani wa sunnati fuqoha fiddiin mubarokan hayatuhum fiddunya wal akhirah.