Dalam ajaran Islam, setiap aktivitas dianjurkan untuk diawali dengan doa, termasuk saat menaiki kendaraan.

Dengan membaca doa, kita diingatkan bahwa segala sesuatu berada dalam kuasa Allah, sekaligus menumbuhkan rasa tenang dan tawakal selama perjalanan.

Selain itu, doa ini juga bisa menjadi cara bagi umat Muslim untuk memohon perlindungan kepada Allah agar diberikan keselamatan dan kelancaran selama di perjalanan.

Bacaan Doa Naik Kendaraan Darat

Pada dasarnya, bacaan doa naik kendaraan darat tercantum dalam Alquran surat Az-Zukhruf ayat 13-14.

Berikut adalah bacaannya:

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

Subhaanalladzii sakkhara lanaa hadza wama kunna lahu muqriniin wa-inna ilaa rabbina lamunqalibuun.

Artinya: “Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami (kendaraan) ini.

Padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya, dan hanya kepada-Mu lah kami akan kembali.”

Doa Naik Kendaraan Lainnya

Selain doa naik kendaraan darat, ada juga beberapa doa lain yang bisa diamalkan ketika bepergian menggunakan kendaraan lain, seperti kendaraan laut atau udara.

1. Doa Naik Kendaraan Laut

بِسْمِ اللهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَآاِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌرَّحِيْمٌ

Bismillaahi majrahaa wa mursaahaa inna robbii laghofuurur rohiim

Artinya: “Dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Doa ini tercantum dalam surat Hud ayat 41, yang juga dibaca Nabi Nuh ketika mengendarai kapal bahteranya.

2. Doa Naik Kendaraan Udara

للهُ أَكْبَر، اللهُ أكْبر، الله أكْبَر، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakkhoro lana hadza wa maa kunnaa lahu muqrinin, wa innaa ilaa robbinaa lamunqolibun,

allahumma inna nas'aluka fii safarinaa hadzal birro wat taqwa wa minal 'amal maa tardho, allahumma hawwin 'alaina safarona hadza wa athwi 'annaa bu'dahu,

allahumma antash shohibu fis safari wal kholifatu fil ahli, allahumma inni a'udzubika min wa'tsaais safari wa kaabatil mandzhori wa suuil munqolibi fil maali wal ahli.

Artinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

Maha suci Allah yang telah menundukkan (pesawat) ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami kembali.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini, kami mohon perbuatan yang Engkau ridai.”

Kapan Waktu Tepat Membaca Doa Naik Kendaraan?

Waktu yang paling utama untuk membaca doa naik kendaraan adalah saat kita sudah berada di atas kendaraan dan hendak memulai perjalanan.

Di momen inilah, kita dianjurkan untuk berdoa sebagai bentuk tawakal dan memohon perlindungan kepada Allah agar perjalanan berjalan dengan aman dan lancar.

Namun, jika tidak memungkinkan untuk membacanya tepat saat berada di dalam kendaraan, doa ini tetap bisa dibaca sebelumnya.

Misalnya, ketika masih berada di terminal sebelum naik bus, di pelabuhan sebelum menaiki kapal, atau di bandara sebelum boarding pesawat. Intinya, doa bisa diamalkan sejak kita sudah berniat memulai perjalanan.

Selain memperhatikan waktu, penting juga untuk menjaga adab saat membaca doa. Beberapa anjurannya adalah: