Dalam Islam, doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki kekuatan luar biasa, terutama ketika dipanjatkan dengan penuh keyakinan dan ketulusan.

Banyak kisah para nabi yang menunjukkan bagaimana doa mereka dikabulkan oleh Allah SWT, salah satunya adalah Nabi Sulaiman AS yang dikenal memiliki keistimewaan dalam kepemimpinan, kekayaan, dan kekuasaan.

Tak hanya mencerminkan permohonan duniawi, doa Nabi Sulaiman juga sarat dengan nilai keimanan dan rasa syukur kepada Allah.

Karena itu, banyak umat Muslim yang mengamalkan doa beliau dengan harapan agar hajatnya dimudahkan dan rezekinya dilapangkan.

Bacaan Doa Nabi Sulaiman AS yang Selalu Dikabulkan Allah SWT

1. Doa Nabi Sulaiman untuk Memohon Kenikmatan

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Fatabassama daahikam min qawlihaa wa qaala Rabbi awzi'nee an ashkura ni'mata kal lateee an'amta 'alaiya

wa 'alaa waalidaiya wa an a'mala saalihan tardaahu wa adkhilnee birahmatika fee 'ibaadikas saaliheen

Artinya: “Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa,

‘Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai;

dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.’”

2. Doa Nabi Sulaiman Agar Dilimpahkan Rezeki

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Qaala Rabbigh fir lee wa hab lee mulkal laa yambaghee li ahadim mim ba'de inaka Antal Wahhab

Artinya: “Dia berkata, ‘Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.’” (QS. Sad: 35)

3. Doa Nabi Sulaiman Agar Senantiasa Bersyukur

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

Wa laqad aatainaa Daawooda wa sulaimaana 'ilmaa; wa qaalal hamdu lil laahil lazee faddalanaa 'alaa kaseerim min 'ibaadihil mu'mineen

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman; dan keduanya berkata,

‘Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hamba-Nya yang beriman.’” (QS. An-Naml: 15)

4. Doa Agar Diberikan Harta yang Halal

اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allāhumma aghninī biḥalālika ‘an ḥarāmika wa aghninī bifaḍlika ‘amman siwāk.

Artinya: “Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal dari (sehingga terhindar dari) yang haram, dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu.”

5. Doa Nabi Sulaiman untuk Berserah Diri kepada Allah SWT

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ, أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

Innahoo min Sulaimaana wa innahoo bismil laahir Rahmaanir Raheem, Allaa ta'loo 'alaiya waa toonee muslimeen

Artinya: “Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,

Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Naml: 30-31)

6. Doa Nabi Sulaiman untuk Menjinakkan Semut

حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

Hattaaa izaaa ataw 'alaa waadin namli qaalat namlatuny yaaa aiyuhan namlud khuloo masaakinakum laa yahtimannakum Sulaimaanu wa junooduhoo wa hum laa yash'uroon

Artinya: “Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut,

‘Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.’” (QS. An-Naml: 18)

Waktu Terbaik dan Paling Mustajab untuk Mengamalkan Doa Nabi Sulaiman

Salah satu usaha yang dapat dilakukan agar doa lebih mudah dikabulkan oleh Allah Ta’ala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan.

Dalam Islam terdapat beberapa waktu yang disebut sebagai waktu mustajab, yaitu waktu di mana doa memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah. Berikut beberapa waktu tersebut:

1. Saat Sahur atau Sepertiga Malam Terakhir

Waktu mustajab pertama adalah saat sahur atau sepertiga malam terakhir. Pada waktu ini Allah sangat mencintai hamba-Nya yang berdoa dan memohon ampunan.

Allah Ta’ala berfirman mengenai ciri orang-orang bertakwa:

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون

“Ketika waktu sahur (akhir-akhir malam), mereka berdoa memohon ampunan” (QS. Adz Dzariyat: 18)

Sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang penuh keberkahan. Dalam hadis disebutkan bahwa pada waktu tersebut Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hamba-Nya yang memohon kepada-Nya.

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له

“Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman: ‘Orang yang berdoa kepada-Ku akan Ku kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepada-Ku akan Kuberikan, orang yang meminta ampunan dari-Ku akan Kuampuni‘” (HR. Bukhari no.1145, Muslim no. 758)

Namun perlu dipahami bahwa sifat “turun” dalam hadis ini tidak boleh disamakan dengan cara manusia turun dari suatu tempat ke tempat lain. Kita cukup mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, tanpa membayangkan bagaimana caranya.

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa, terutama di bulan Ramadan karena waktunya bertepatan dengan sahur.

2. Ketika Berbuka Puasa

Waktu berbuka puasa juga termasuk waktu yang penuh berkah dan merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Pada saat berbuka, orang yang berpuasa merasakan kebahagiaan setelah menahan lapar dan haus sepanjang hari.

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

للصائم فرحتان : فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه

“Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya kelak” (HR. Muslim, no.1151)

Selain itu, doa orang yang berpuasa juga termasuk doa yang tidak tertolak.

ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل و المظلوم

“ Ada tiga doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzalimi” (HR. Tirmidzi no.2528, Ibnu Majah no.1752)

Ketika berbuka puasa juga dianjurkan membaca doa berbuka sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah:

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

Dzahabaz zhamaa-u wabtalatil ‘uruqu wa tsabatal ajru insyaa Allah

“Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan. Insya Allah” (HR. Abu Daud no.2357)

Adapun doa berbuka yang sering beredar dengan lafaz:

اللهم لك صمت و بك امنت و على رزقك افطرت برحمتك يا ارحم الراحمين

disebut sebagai hadis palsu dan tidak terdapat dalam kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, doa tersebut tidak boleh diyakini sebagai hadis Nabi.

3. Ketika Malam Lailatul Qadar

Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa karena pada malam tersebut Al-Qur’an diturunkan. Malam ini lebih baik dari seribu bulan.

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

“Malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan” (QS. Al Qadr: 3)

Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah dan doa. Ummul Mukminin Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang doa yang dibaca ketika Lailatul Qadar, lalu beliau mengajarkan doa:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku” (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa pada malam Lailatul Qadar sangat dianjurkan memperbanyak doa, terutama dengan doa tersebut.

4. Ketika Azan Berkumandang

Saat azan dikumandangkan juga termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا

“Doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk” (HR. Abu Daud)

5. Di Antara Azan dan Ikamah

Waktu jeda antara azan dan ikamah juga merupakan waktu yang sangat baik untuk berdoa.

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

“Doa di antara azan dan ikamah tidak tertolak” (HR. Tirmidzi)

Karena itu, waktu tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk berdoa, bukan untuk kegiatan lain yang dapat mengganggu orang yang sedang berzikir atau salat.

6. Ketika Sujud dalam Salat

Saat sujud adalah waktu di mana seorang hamba berada paling dekat dengan Allah, sehingga dianjurkan memperbanyak doa.

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . فأكثروا الدعا

“Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ketika ia sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu” (HR. Muslim)

7. Sebelum Salam pada Salat Wajib

Waktu mustajab berikutnya adalah sebelum salam pada salat wajib, yaitu pada akhir salat sebelum mengucapkan salam.

قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات

“Di akhir malam dan di akhir salat wajib” (HR. Tirmidzi)

Yang dimaksud akhir salat wajib adalah sebelum salam, bukan setelah salam.

8. Pada Hari Jumat

Hari Jumat juga memiliki waktu khusus yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah bersabda bahwa pada hari Jumat terdapat satu waktu di mana doa seorang muslim akan dikabulkan.

Waktu tersebut menurut beberapa pendapat ulama antara lain:

Saat imam naik mimbar sampai selesai salat Jumat

Setelah Ashar hingga matahari terbenam

Menjelang akhir hari Jumat

Menggabungkan semua waktu tersebut dengan memperbanyak doa sepanjang hari Jumat

9. Ketika Turun Hujan

Turunnya hujan merupakan rahmat dari Allah dan termasuk waktu mustajab untuk berdoa.

ثنتان ما تردان : الدعاء عند النداء ، و تحت المطر

“Doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan dan ketika hujan turun” (HR. Al Hakim)

10. Hari Rabu Antara Zuhur dan Ashar

Terdapat riwayat bahwa doa Nabi dikabulkan pada hari Rabu di antara salat Zuhur dan Ashar. Karena itu sebagian ulama menganjurkan memperbanyak doa pada waktu tersebut.

11. Pada Hari Arafah

Hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijah, merupakan salah satu waktu terbaik untuk berdoa.

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

“Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah” (HR. Tirmidzi)

12. Ketika Perang Berkecamuk

Doa orang yang berjuang di jalan Allah ketika perang berlangsung juga termasuk doa yang tidak tertolak, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya.

13. Ketika Meminum Air Zam-zam

Air Zam-zam memiliki keutamaan, dan dianjurkan berdoa ketika meminumnya.

ماء زمزم لما شرب له