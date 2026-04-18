Allah SWT memberi cobaan kepada manusia untuk menguji keimanan dan kesabaran kita.

Salah satu cobaan-Nya berupa sakit. Selain berusaha dengan pergi ke dokter, kita juga dianjurkan untuk berdoa saat minum obat.

Doa menjadi bentuk tawakal dan permohonan kepada Allah SWT agar kita segera diberi kesembuhan.

Doa Minum Obat agar Cepat Sembuh

Berikut ini adalah doa yang bisa dibaca sebelum meminum obat sekaligus untuk memohon kesembuhan kepada Allah SWT:

1. Doa sebelum Minum Obat Ajaran Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW biasa membaca doa ini untuk memohon kesembuhan keluarganya yang sedang sakit.

Oleh karena itu, doa berikut juga bisa dipanjatkan sebelum meminum obat agar diberi kesembuhan.

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا

Alahumma rabban-nas ‘adzhibil-ba’sa isyfi antasy-syafi la syifa’a illa syifa uka syifa’a al la yughadiru saqama.

Artinya: “Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, hanya Engkaulah yang Maha Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit.”

2. Doa Minum Obat agar Cepat Sembuh

Doa berikut ini juga bisa dibaca sebelum minum obat agar penyakit cepat diangkat dan mendapat kesembuhan:

بِسْمِ اللهِ الشَّافِىْ بِسْمِ اللهِ الْكَافِىْ بِسْمِ اللهِ الْمُعَافِىْ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى اْلاَرْضِ وَلاَفِى السَّمَآءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Bismillaahisy-syaafi, bismillahilkaafi, bismillaahil mu’aafi, bismillaahil-ladzii laa-yadlurru ma’asmihii syai-un fil-ardli walaa fis-samaa-i wahuwas-samii‘ul ‘aliim.

Artinya: “Dengan nama Allah Tuhan yang menyembuhkan, dengan nama Allah Tuhan yang menurunkan kesehatan, dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatu pun yang berbahaya, baik di bumi maupun di langit dan Dia adalah Tuhan Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3. Doa Mohon Kesembuhan sebelum Minum Obat

Doa lainnya untuk memohon kesembuhan adalah membaca basmalah tiga kali, lalu membaca “A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru” tujuh kali.

Berikut adalah bacaan doa dan artinya:

بِسْمِ اللَّهِ

Bismillah.

Artinya: "Dengan nama Allah."

أَعُوذُ بِاَللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru.

Artinya: "Aku berlindung kepada Allah dan kuasa-Nya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan."

Adab Minum Obat Menurut Islam

Adab meminum obat menurut Islam tidak berbeda jauh dengan adab minum pada umumnya. Berikut adalah penjelasannya:

1. Husnuzan (Berprasangka Baik)

Sebelum meminum obat, seorang muslim harus berprasangka baik atau memiliki keyakinan bahwa obat bisa menyembuhkan sakitnya atas seizin Allah SWT.

2. Berdoa

Adab selanjutnya yang paling penting adalah tidak lupa berdoa kepada Allah SWT untuk meminta kesembuhan.

Doa merupakan bentuk ketaatan, kerendahan hati, dan bukti bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Allah SWT.

Selain itu, Allah SWT juga akan mengabulkan doa untuk hamba yang memohon kepada-Nya. Hal itu ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 186.

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.”

3. Duduk

Seperti adab minum pada umumnya, saat meminum obat juga kita dianjurkan untuk duduk.

Larangan minum sambil berdiri berasal dari sabda Rasulullah SAW berikut:

“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri.” (HR Muslim)

4. Menggunakan Tangan Kanan

Minum obat juga dianjurkan menggunakan tangan kanan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

“Jika seseorang dari kalian makan maka makanlah dengan tangan kanannya dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya.” (HR Muslim)

5. Bersyukur