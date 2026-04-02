Air zamzam bukan sekadar menghilangkan haus, tetapi juga bisa mendatangkan keberkahan sesuai doa dan niat yang dipanjatkan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak jemaah haji membawa air zamzam langsung dari Makkah.

Lantas, doa apa yang bisa dibaca ketika meminum air zamzam?

Doa Minum Air Zamzam dari Nabi Muhammad SAW

Doa minum air zamzam ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan Ad-Daruquthni.

اللَّهُمَّ إنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْ نَبِيِّك أَنَّهُ قَالَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، وَأَنَا أَشْرَبُهُ لِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ، فَافْعَلْ

Allahumma innahu qad balaghani an nabiyyika annahu qala mau zamzama li ma syuriba lah wa ana asyrabuhu li saadatid dunya wal akhirah Allahumma fafal

Artinya: “Wahai Tuhanku, sungguh telah sampai padaku hadits dari nabi-Mu, ia bersabda, ‘Air zamzam bermanfaat sesuai tujuan diminumnya,’ (HR Ahmad, Al-Hakim, dan Ad-Daruquthni) dan aku meminumnya untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Allah, terimalah.”

Doa Ibnu Abbas saat Minum Air Zamzam

Doa ketika meminum air zam-zam

Doa minum air zamzam berikut ini bukan perkataan Rasulullah SAW, tetapi dipraktikkan oleh sahabat sekaligus sepupu beliau yaitu Ibnu Abbas.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

Allahumma inni asaluka ilman nafian wa rizqan wasian wa syifaan min kulli dain

Artinya: “Ya Allah, sungguh aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit.”

Apa Itu Air Zamzam?

Air zamzam merupakan mata air suci yang ada di kawasan Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi.

Mata air ini tidak pernah kering sejak pertama kali ditemukan oleh istri Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, sekitar tahun 1910 SM.

Penemuan air zamzam bermula saat Siti Hajar dan bayinya, Ismail, ditinggalkan di lembah gersang di Makkah atas perintah Allah SWT.

Nabi Ibrahim AS hanya memberikan sekendi air. Namun, Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah SWT agar istri dan anaknya diberi perlindungan.

“Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.” (QS. Ibrahim: 37)

Ketika sekendi air itu sudah habis dan air susunya pun tidak mengalir, Siti Hajar mencari-cari air sebab Ismail menangis kehausan.

Ia meninggalkan Ismail di bawah pohon dan bolak-balik berlarian antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Karena tidak mendapatkan air, Siti Hajar pun kembali ke tempat Ismail.

Ismail kala itu masih menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Atas seizin Allah SWT, muncullah air dari tanah bekas pukulan kaki Ismail.

Karena takut air itu habis, Siti Hajar mengumpulkan air dengan tangannya sambil berkata, “Zam! Zam! (Berkumpullah! Berkumpullah!). Maka, terkumpul air itu dan tidak pernah kering hingga sekarang.

Manfaat Meminum Air Zamzam Menurut Islam

Terdapat banyak manfaat atau keutamaan meminum air zamzam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut penjelasannya:

1. Memberi Manfaat Sesuai Niat

Air zamzam dapat memberikan manfaat tergantung niat seseorang yang meminumnya.

Maksudnya, doa apa pun saat meminum air zamzam termasuk doa mustajab, baik untuk kelancaran rezeki, kesembuhan, kecerdasan, hingga kebaikan lainnya.

Hal tersebut ditegaskan dalam hadis berikut: “Dari Jabir dan Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Air zamzam tergantung niat orang yang meminumnya.” (HR Ibnu Majah).

Dalam riwayat lainnya, manfaat air zamzam juga dijelaskan sebagai berikut:

“Air zamzam sesuai dengan niat ketika meminumnya. Bila engkau meminumnya untuk obat, semoga Allah menyembuhkanmu. Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, semoga Allah menghilangkannya. Air zamzam adalah galian Jibril dan curahan minum dari Allah kepada Ismail.” (HR ad-Daruquthni dan Al-Hakim).

2. Sebagai Obat

Atas izin Allah SWT, air zamzam juga bisa menjadi obat berbagai penyakit. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Air terbaik di seluruh permukaan bumi adalah air zamzam, di dalamnya terdapat makanan (yang membangkitkan) selera, obat dari berbagai penyakit.” (HR Ath-Thabrani).

3. Mengenyangkan

Manfaat air zamzam lainnya adalah mengenyangkan layaknya makanan.

Dalam Sahih Muslim, ada hadis yang mengisahkan Abu Dzar radhiyallahu anhu saat tinggal di Makkah 30 hari.

Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, “Siapa yang telah memberimu makan?” Abu Dzar menjawab, “Aku tidak memiliki makanan kecuali air zamzam. Aku menjadi gemuk hingga berlemak, perutku berlipat-lipat. Aku tidak mendapatkan tanda-tanda kelaparan pada perutku.”

Lalu, Rasulullah SAW berkata, “Sesungguhnya air zamzam adalah air yang diberkahi, makanan (yang membangkitkan) selera,” (HR Muslim).

4. Menghilangkan Haus

Air zamzam juga bisa menghilangkan haus, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, semoga Allah menghilangkannya.” (HR ad-Daruquthni dan Al-Hakim).

5. Mendapat Keberkahan

Air zamzam disebut sebagai sebaik-baiknya air di muka bumi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Air terbaik di seluruh muka bumi adalah air zamzam.” (HR Ath-Thabrani).

Oleh karena itu, meminum air zamzam bisa mendatangkan keberkahan.

Bagaimana Adab Minum Air Zamzam?

Berikut ini adalah adab ketika meminum air zamzam yang perlu diperhatikan umat Islam: