Sakit merupakan ujian yang bisa dialami oleh siapa saja. Dalam Islam, kondisi ini tidak hanya dipandang sebagai cobaan, tetapi juga sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Saat sakit, seorang Muslim dianjurkan untuk tetap berikhtiar dengan berobat sekaligus memanjatkan doa agar diberikan kesembuhan.

Doa Meminta Kesembuhan untuk Diri Sendiri

1. Doa untuk Kesembuhan Diri Sendiri yang Diajarkan Rasulullah

Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, terdapat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta kesembuhan kepada Allah.

Doa ini dibaca seraya memegang bagian tubuh tertentu yang terasa sakit. Berikut bacaannya:

(dibaca 3 kali) بِسْمِ اللَّهِ

(dibaca 7 kali) أَعُوذُ بِاَللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

Bismillaah (dibaca 3 kali). A'uudzu billaahi wa qudratihii min syarri maa ajidu wa uhaadziru (dibaca 7 kali).

Artinya: “Dengan nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dan kuasa-Nya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan.”

2. Doa Meminta Kesembuhan Berbagai Penyakit

بِسْمِاللَّهِالْكَبِيرِأَعُوذُبِاللَّهِالْعَظِيمِمِنْشَرِّعِرْقٍنَعَّارٍوَمِنْشَرِّحَرِّالنَّارِ

Bismillaahil kabiiri na'uudzu billaahil'adhiim min syarri irqin na'aarin wa min syarri harrin naar.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Mahabesar, aku berlindung dengan Allah dari keburukan otot-otot yang sobek dan dari panasnya api neraka.”

3. Doa Meminta Kesembuhan dengan Perantara Debu

Doa ini disebutkan dalam riwayat Imam Nawawi.

Dalam praktiknya, doa tersebut dapat dibaca sambil menggunakan sedikit debu tanah sebagai perantara.

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

Bismillahi turbatu ardhinaa biriiqati ba'dhinaa yusyfa saqiimunaa bi idzni rabbinaa.

Artinya: “Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah di antara kami, orang-orang yang menderita sakit di antara kami menjadi sembuh dengan izin Tuhan kami.”

4. Doa Meminta Kesembuhan dari Nabi Ayub AS

Saat diuji dengan penyakit yang berat, Nabi Ayub membaca doa untuk memohon kepada Allah SWT.

Doa ini pun dicantumkan dalam surat An-Anbiya ayat 83, yang berbunyi:

۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Wa Ayyooba iz naadaa Rabbahooo annee massaniyad durru wa Anta arhamur raahimeen

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya,

‘(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.’”

5. Doa Agar Diberikan Kesehatan dan Keselamatan

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَاْلاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ

Allâhumma innî as-alukal 'âfiyah fid dunyâ wal âkhirah, allâhumma innî as-alukal 'afwa wal âfiyah fî dînî wadun-yâya wa ahlî wa mâlî, allâhumma-stur 'aurâtî wa âmin rau'âtî.

Artinya: “Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah aku memohon kesehatan (kebajikan dan keselamatan) dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku.