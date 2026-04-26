Dalam Islam, ada tiga jenis mimpi yaitu mimpi baik, mimpi buruk, dan mimpi karena pikiran sendiri.

Mimpi baik datangnya dari Allah SWT berupa kabar gembira. Sementara, mimpi buruk muncul karena gangguan setan.

Nah, mimpi buruk ini seringkali membuat kita cemas, takut, hingga susah tidur lagi.

Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya membaca doa agar mimpi buruk tidak terjadi.

Lantas, bagaimana bacaan doa agar mimpi buruk tidak terjadi?

Doa Mimpi Buruk agar Tidak Terjadi Anjuran Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan sebuah doa yang dibaca ketika terbangun akibat mimpi buruk dan supaya mimpinya tidak terjadi.

Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Suni, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi sebagai berikut:

هُوَ اللهُ ، اَللهُ رَبِّيْ لَا شَرِيْكَ لَهُ. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

Huwallahu allahu rabbi la syarika lahu. A’udzu bikalimatillahit tammati min ghadbhabihi wa min syarri ibadihi wamin hamazatis syayatini wa an yahdhuruni

Artinya: Dialah Allah. Allah Tuhanku. Tiada sekutu bagi-Nya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, kejahatan para hamba-Nya dan godaan setan. Aku pun berlindung kepada-Nya dari kepungan setan itu.

Doa Lainnya agar Mimpi Buruk Tidak Terjadi

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْأَحْلَامِ

Allahumma inni a’udzu bika min syarril ahlam

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan mimpi."

Doa lainnya yang bisa dibaca saat mimpi buruk adalah sebagai berikut:

اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ

Allaahumma innii a'uudzubika min 'amalisy syaithaani wa sayyi- aatil ahlaami

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan syaitan dan keburukan mimpi."

Umat Muslim juga dapat membaca doa berikut yang serupa dengan dua doa sebelumnya, agar mimpi buruk yang dialami tidak menjadi kenyataan.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا فِيهَ

Allahumma inni a’udzu bika min syarriha wa min syarri ma fiha

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya.”

Lakukan Ini saat Mimpi Buruk

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan saat kita mengalami mimpi buruk sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW:

1. Meludah tiga kali ke kiri.

2. Membaca ta’awudz yaitu A'udzubillahi minasy-syaithaanir-rajim sebanyak tiga kali.

3. Berdoa mohon perlindungan Allah SWT.

4. Mengubah posisi tidur.

5. Salat.

6. Tidak menceritakan mimpi buruk.

Amalan sebelum Tidur agar Tidak Mimpi Buruk

Umat Islam hendaknya melakukan amalan yang disunahkan Nabi Muhammad SAW sebelum tidur agar terhindar dari mimpi buruk.

Berikut adalah amalan sebelum tidur yang dianjurkan:

1. Berwudu

2. Membaca doa sebelum tidur yaitu “Allahumma bismika ahya wa bismika amut”.

3. Tidur menghadap sisi kanan.

4. Membersihkan tempat tidur.

5. Membaca Surah Al-Mulk dan Ayat Kursi.

6. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.

7. Berzikir.