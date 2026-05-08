Allah SWT menguji manusia dengan berbagai ujian. Salah satunya lewat penyakit seperti yang dialami Nabi Ayyub AS.

Nabi Ayyub AS menderita penyakit kulit parah selama bertahun-tahun. Namun, itu tidak melemahkan imannya.

Kisah Nabi Ayyub AS mengajarkan bahwa kesembuhan bisa diupayakan dengan bantuan obat dan doa.

Lantas, apa saja doa yang bisa dibaca untuk menyembuhkan penyakit?

Amalkan Doa Ini untuk Menyembuhkan Segala Penyakit

Berikut ini adalah doa-doa untuk menyembuhkan penyakit yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW:

1. Doa Mohon Kesembuhan Penyakit

Doa ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluarga dan sahabat yang sedang sakit.

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِهُ وأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَآءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma rabban naasi, adzhibil ba'sa, isyfi, antas syaafi, laa syaafiya illaa anta, syifaa'an laa yughaadiru saqaman

Artinya: “Ya Allah, hilangkanlah kesukaran atau penyakit itu, wahai Tuhan manusia. Sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan. Tak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan-Mu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain.” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah)

2. Doa Penyembuh Segala Penyakit

Ini merupakan doa ruqyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembuhkan penyakit.

Caranya dengan memegang bagian tubuh yang sakit, lalu membaca bismillah tiga kali dan dilanjutkan doa berikut sebanyak tujuh kali:

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

A'uudzu bi'izzatillaahi wa qudrotihi min syarri maa ajidu wa uhaadziru

Artinya: “Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah dari kejahatan yang menimpaku dan yang aku takuti.”

4. Doa Menyembuhkan Penyakit Versi Ketiga

Doa ini juga dibaca Nabi Muhammad SAW saat meruqyah salah seorang sahabatnya:

امْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِك الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا أَنْتَ

Imsahil ba'sa rabban nāsi. Bi yadikas syifā'u. Lā kāsyifa lahū illā anta

Artinya: "Tuhan manusia, sapulah penyakit ini. Di tangan-Mu lah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Kau,"

5. Doa saat Menjenguk Orang Sakit

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma rabban nasi adzhibil basa wa syfi antasy syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman

Artinya: “Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit. Sembuhkanlah, Engkaulah penyembuh. Tak ada penawar selain dari penawar-Mu, penawar yang menghabiskan sakit dan penyakit.”

6. Doa Nabi Ayyub AS untuk Menyembuhkan Penyakit

Doa ini tercantum dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dan dibaca Nabi Ayub selama sakit.

رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Rabbahu anni massaniyad-durru wa anta ar-hamurrahimin

Artinya: “Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.”

Perintah Berdoa kepada Allah SWT

Ada beragam ayat Alquran yang menegaskan perintah berdoa kepada Allah SWT. Salah satu yang utama adalah Surah Gafir ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Wa qaala Rabbukumud 'ooneee astajib lakum; innal lazeena yastakbiroona an 'ibaadatee sa yadkhuloona jahannama daakhireen

Artinya: Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Ayat di atas menegaskan perintah agar manusia berdoa kepada Allah SWT. Jika berdoa, Allah SWT akan mengabulkan keinginan mereka.

Dalam ayat yang sama juga dijelaskan bahwa orang yang enggan berdoa kepada Allah SWT termasuk orang sombong dan akan masuk neraka Jahanam.

Keutamaan Berdoa kepada Allah SWT agar Hidup Dimudahkan

Berikut ini adalah macam-macam keutamaan berdoa kepada Allah SWT:

1. Ibadah

Doa termasuk dalam ibadah yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana hadis berikut:

“Doa adalah ibadah.” (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad)

2. Mencegah Bencana dan Musibah

Berdoa juga menghindarkan bencana dan musibah, sebagaimana tertuang dalam Surah Maryam ayat 48-49:

“Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.”

Dalam ayat 48 Surah Maryam, ditegaskan perkataan Nabi Ibrahim AS kepada ayahnya bahwa ia akan pergi meninggalkan semua orang yang menyembah berhala.

Keputusan itu diambil Nabi Ibrahim AS agar Allah SWT menolongnya dan melepaskannya dari bahaya.

“Maka ketika dia (Ibrahim) sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masing Kami angkat menjadi nabi.”

Kemudian, pada ayat 49 diterangkan bahwa balasan dari keputusan Nabi Ibrahim AS adalah mendapat kehidupan yang sejahtera dan bahagia dari Allah SWT.

3. Peredam Murka Allah

Keutamaan berdoa lainnya adalah sebagai peredam murka Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa yang tidak meminta pada Allah, maka Allah akan murka padanya.” (HR Tirmidzi)

4. Menolak Takdir Allah

Doa mampu mengubah takdir Allah. Namun, harus dipahami bahwa yang berubah adalah takdir yang bergantung pada doa dan usaha. Misalnya, rezeki, kepintaran, dan kesehatan.