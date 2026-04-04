Setiap kebaikan, sekecil apa pun, akan kembali kepada kita. Ini sesuai dengan janji Allah SWT dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8.

“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.”

Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Salah satu kebaikan sederhana yang dapat dilakukan adalah menjenguk orang sakit.

Amalan ini bahkan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa adab juga yang perlu kita perhatikan saat menjenguk orang sakit.

Salah satunya adalah mendoakan kesembuhan bagi mereka. Lantas, apa saja doa menjenguk orang sakit?

Baca Doa Ini saat Menjenguk Orang Sakit

Berikut ini beberapa doa yang dapat dibaca saat menjenguk orang sakit:

1. Doa Menjenguk Orang Sakit

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma rabban nasi adzhibil ba’sa wa-syfi antasy syafi la syifa-a illa syifa-uka syifa-an la yughadiru saqaman

Artinya: “Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit. Sembuhkanlah, Engkaulah penyembuh. Tak ada penawar selain dari penawar-Mu, penawar yang menghabiskan sakit dan penyakit.”

2. Doa Menjenguk Orang Sakit dari Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW disebut-sebut membaca doa ini ketika meruqyah salah seorang sahabat.

امْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِك الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا أَنْتَ

Imsahil ba’sa rabban nasi. Bi yadikas syifa’u. La kasyifa lahu illa anta

Artinya: “Tuhan manusia, sapulah penyakit ini. Di tangan-Mu lah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Engkau.” (HR Imam An-Nawawi)

3. Doa Nabi Muhammad SAW saat Menjenguk Orang Sakit

Dalam sebuah riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menganjurkan membaca doa berikut ini tujuh kali saat menjenguk orang sakit.

أَسْأَلُ اللهَ العَظِيْمَ رَبَ العَرْشِ العَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

As’alullahal azhima rabbal ‘arsyil azhimi an yasyfiyaka

Artinya: “Aku memohon kepada Allah Yang Agung, Tuhan arasy yang mengah agar menyembuhkanmu.”

4. Doa Meminta Kesembuhan untuk Orang Sakit

Doa memohon kesembuhan ini dibaca Nabi Muhammad SAW sambil menyebut nama Sa'ad bin Waqqash, sebagaimana riwayat Imam Muslim.

Nama Sa’ad bisa diganti dengan nama seseorang yang sedang kita jenguk.

اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا

Allahummasyfi Sa’dan. Allahummasyfi Sa’dan. Allahummasyfi Sa’dan.

Artinya: “Ya Allah, sembuhkan Sa’ad. Ya Allah, sembuhkan Sa’ad. Ya Allah, sembuhkan Sa’ad.”

5. Doa Mohon Kesembuhan

Menurut riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW membaca doa ini saat menjenguk seorang Badui yang demam.

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ



La ba’sa thahurun insya’allahu

Artinya: "(Semoga) tidak apa-apa (sakit), semoga suci dengan kehendak Allah."

Anjuran Menjenguk Orang Sakit dalam Islam

Dalam Islam, menjenguk orang sakit merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wujud persaudaraan.

Anjuran itu tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara’ berikut ini:

“Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami untuk melakukan tujuh hal dan melarang kami melakukan tujuh hal lainnya: Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, menghadiri pemakaman, mengucapkan ‘yarhamukallah’ (semoga Allah merahmati kalian) kepada orang yang bersin, menjawab undangan, menjawab salam, menolong orang yang teraniaya, dan memenuhi permintaan orang yang bersumpah.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Amalan ini tidak hanya berlaku untuk saudara seiman, tetapi juga secara umum. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

“Berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sedang sakit, dan bebaskanlah saudara (muslim) yang tertawan.” (HR Bukhari).

Menjenguk orang sakit juga menjadi jalan menuju surga Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Sesungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudaranya muslim (yang sedang sakit) maka dirinya senantiasa berada khurfah surga hingga dirinya kembali.” Dikatakan, ‘Wahai Rasulullah, apa khurfah surga itu?” Beliau menjawab, “Buah-buahan surga.” (HR Muslim).

Maksudnya adalah selalu berada di taman buah-buahan surga selama ia duduk di sisi orang sakit yang dijenguknya.

Selain itu, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan seorang keturunan Adam untuk menjenguk orang sakit.

“Pada hari kiamat Allah menegur seseorang, “Wahai anak Adam. Saat Aku sakit, kenapa kau tidak menjenguk-Ku?” Orang itu menjawab, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku mendoakan-Mu sedangkan Engkau adalah Tuhan sekalian alam?” Allah menjawab, “Tidakkah kau tahu bahwa hamba-Ku si fulan itu sakit. Namun, kau tidak menjenguk-Ku. Tahukah kau, kalau kau menjenguknya, kau akan mendapati Aku di sisinya (Kau akan mendapatkan ganjaran-Ku yang tak bertepi saking banyaknya).” (HR Muslim).

Adab Menjenguk Orang Sakit Menurut Islam

Berikut ini adalah adab menjenguk orang sakit menurut Imam Al-Ghazali: