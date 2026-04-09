Setan dan jin merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang perlu diakui keberadaannya. Mereka hadir untuk mengganggu dan menjerumuskan manusia agar masuk ke dalam neraka kelak.

Bentuk gangguan mereka juga bermacam-macam, ada yang berupa biskan halus hingga gangguan yang lebih parah hingga membuat seseorang merasa tidak tenang secara fisik maupun batin.

Karena itu, Islam pun mengajarkan umat Muslim untuk senantiasa memohon kepada Allah agar dilindungi dari gangguan makhluk halus.

Salah satu caranya adalah dengan membaca doa mengusir setan dari tubuh manusia yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Kumpulan Doa Mengusir Setan dari Tubuh Manusia

1. Ayat Kursi (Surat Al-Baqarah Ayat 255)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard;

man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih; ya'lamu maa baina aydeehim wa mww khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa';

wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem

Artinya: “Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur.

Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya.

Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki.

Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. Al-Baqarah: 255)

2. Surat Al-Mu’minun Ayat 97-98

Untuk mengusir gangguan setan dari tubuh manusia, umat Muslim juga dapat membaca doa yang termaktub dalam surat Al-Mu’minun ayat 97-98 berikut ini:

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

Wa qur Rabbi a'oozu bika min hamazaatish Shayaateen, Wa a'oozu bika Rabbi ai-yahduroon

Artinya: “Dan katakanlah, ‘Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.”

Surat Al-Mu’minun Ayat 97-98 untuk mengusir setan.

3. Surat Shad Ayat 41

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

Wazkur 'abdanaaa Ayyoob; iz naada Rabbahooo annee massaniyash Shaitaanu binus binw wa 'azaab

Artinya: “Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya, ‘Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.’” (QS. Sad: 41)

4. Doa Mengusir Setan dari Rumah

أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّامَاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَذَرَا وَبَرَا وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِن شَرِّ مَا ذَرَأَ فِى الْأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ أِلَّا طَارِ قًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَ حْمٰنُ . رواه أحمد عن عبد الرحمن بن عنبى

A'uudzu bi kalimaatil laahit taammaatillatii laa yujaawizuhunna barruw wa laa faajirum min syarri maa khalaq,

wa dzara-a wa bara-a wa min syarri maa yunazzilu minas samaa-i wa min syarri maa ya'ruju fiihaa, wa min syarri maa dzara-a fil ardh,

wa min syarri ma yakhruju minhaa, wa min syarri fitanil laili wan nahaar, wa min syarri kulli thaariqin illaa thaarigan yathruqu bi khairin yaa rahmaan.

Artinya: “Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada kebajikan dan kejahatan yang dapat melampauinya dari kejahatan mahluk-Nya,

dari kejahatan yang turun dari langit, dari kejahatan sesuatu yang naik di dalamnya, dari kejahatan sesuatu yang diciptakan di muka bumi,

dari kejahatan yang keluar dari padanya, dari kejahatan fitnah pada waktu malam dan pada waktu siang, dan dari kejahatan setiap jalan, kecuali jalan menuju kepada kebaikan, ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih.” (HR. Ahmad dari Abdurrahman)

5. Doa Ruqyah Mandiri untuk Mengusir Jin dari Tubuh

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِالشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.

Allaahumma faathiras samawaati wal ardhi, 'aalimal ghaibi was syahaadah, rabba kulli syai'in wa maliikah, asyhadu an laa ilaaha illaa anta.

A'uudzu bika min syarri nafsii wa syarris syathaani wa syirkih.

Artinya: “Tuhanku, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal yang gaib dan nyata, Tuhan dan penguasa segala sesuatu.

Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan nafsuku, kejahatan setan, dan sekutunya.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

6. Doa Agar Diberikan Perlindungan dari Gangguan Setan

Doa ini biasanya dibaca ketika seseorang hendak masuk ke kamar mandi, tempat yang kotor dan kerap dihuni setan.

Tujuannya adalah agar senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah SWT dari gangguan setan laki-laki maupun perempuan.

Berikut adalah bacaannya:

بِسْمِ اللّٰهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

Bismillah, Allahumma innii a'uudzubika minal khubutsi wal khabaaitsi.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dari (gangguan) setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan.”

(HR Ma'mari dengan sanad yang shahih atas syarat Muslim)

7. Doa Pengusir Jin

Terakhir, ada doa pengusir jin yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika beliau didatangi jin Ifrit.

Berikut adalah bacaannya:

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا. وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

A‘ûdzu biwajhillâhil karîm, wabikalimâtillâhit-tâmmâtil-latî lâ yujâwizuhunnâ barrun wa fâjirun, min syarri mâ yanzilu minas-samâ’i,

wa min syarri ma ya‘ruju fîhâ, wa min syarri mâ dzara’a fil-ardhi, wamin syarri ma yakhruju minhâ, wa min syarri fitanil-laili wan-nahâri,

wamin syarri thawâriqil-laili, wamin syarri kulli thârinin illâ thâriqan yathruqu bi khairin, yâ rahmân.

Artinya: “Aku berlindung dengan dzat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampuainya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apa pun yang naik ke langit;

dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi; dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam;

dari keburukan petaka-petaka malam; dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan, wahai Zat yang maha penyayang.”

Berbagai Cara Setan Menggangu Hidup Manusia

1. Gangguan saat Shalat dan Membaca Alquran

Salah satu gangguan yang sering dialami seorang Muslim adalah munculnya bisikan saat sedang shalat atau membaca Al-Qur’an. Hal ini pernah dialami oleh Utsman bin Abil ‘Ash yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena merasa ibadahnya terganggu dan menjadi tidak fokus.

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا رسول اللَّهِ. إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ. واتفل على يسارك ثلاثا

Artinya, "Utsman bin Abil 'Ash bertanya: Wahai Rasulullah, sungguh setan menjadi penghalang antara aku dengan shalat dan bacaan Al-Qur'anku, ia membuat shalat dan membaca Al-Qur'an menjadi kacau bagiku. Lalu Rasulullah menjawab: Itu adalah setan bernama Khanzab, jika engkau merasakan kehadirannya, maka mintalah perlindungan darinya pada Allah (membaca ta'awwudz), dan meludahlah tiga kali ke arah kirimu." (HR Shahih Muslim [Kairo: Mathba'ah 'Isa Al-Hallabi, tt], juz IV, halaman 1728).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa gangguan tersebut bukan hanya mengacaukan bacaan, tetapi juga menghilangkan kekhusyukan dan kenikmatan dalam beribadah.

2. Bisikan yang Menggoyahkan Akidah

Setan juga kerap menanamkan keraguan dalam hati manusia, terutama terkait keyakinan kepada Allah SWT. Bisikan ini biasanya muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terus berulang hingga menimbulkan kebingungan.

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ

Artinya, "Setan datang pada salah satu dari kalian lalu mengatakan: Siapa yang menciptakan ini? siapa yang menciptakan ini? hingga ia akan mengatakan: Siapa yang menciptakan tuhanmu?. Jika ia telah mengatakan itu, mintalah perlindungan pada Allah dan berhentilah (memikirkannya)." (HR Shahihul Bukhari, jilid III, hlm. 123).

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bisikan semacam ini dapat merusak keyakinan jika dibiarkan. Karena itu, ketika muncul keraguan, seseorang dianjurkan untuk segera berlindung kepada Allah dan mengalihkan pikiran pada hal lain agar tidak larut dalam waswas.

3. Upaya Setan Merusak Rumah Tangga

Selain dalam ibadah dan akidah, setan juga berusaha merusak hubungan antarmanusia, terutama dalam rumah tangga. Bahkan, memecah hubungan suami istri disebut sebagai salah satu “keberhasilan terbesar” bagi setan.

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امرأتهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ

Artinya, "Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengirim pasukan-pasukannya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan Iblis adalah yang paling besar fitnahnya (kerusakannya). Salah satu dari mereka datang dan berkata: Aku telah melakukan ini dan itu. Lalu Iblis menjawab: Kamu tidak melakukan apa-apa. Kemudian salah satu dari mereka datang dan berkata: Aku tidak meninggalkan orang itu hingga aku memisahkannya dari istrinya. Maka Iblis mendekatkannya (ke singgasana) dan berkata: Engkaulah yang terbaik." (HR Shahih Muslim, jilid IV, hlm. 2167).