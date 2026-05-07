Setiap manusia pasti mati. Hal itu ditegaskan dalam beberapa ayat Alquran, termasuk Al-Ankabut ayat 57:

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan."

Meski sudah meninggal, jenazah punya hak yang wajib ditunaikan umat Islam yang masih hidup. Salah satunya adalah mengkafaninya.

Dalam proses ini, umat Islam bukan cuma harus paham tata caranya, tetapi juga dianjurkan membaca doa saat mengkafani jenazah.

Doa tersebut sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar jenazah diberi ampunan di alam kubur.

Doa Mengkafani Jenazah

Doa Mengkafani Jenazah: arab, latin, dan artinya.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الثَّوْبَ لَهُ (لَهَا) رَحْمَةً وَنُوْرًا وَحِجَابًا مَسْتُوْرًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

Allahumma ijal hadha al-thawba lahu rahmatan wa nuran wa hijaban musturan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdu lillahi rabbil 'alamin

Artinya: "Ya Allah, mohon Engkau jadikan pakaian (kafan) ini menjadi rahmat, cahaya, pelindung dan penutup baginya; atas nama rahmat-Mu, wahai Zat Yang Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."

Doa ini bisa dibaca saat mengafani jenazah laki-laki.

Namun, jika jenazahnya perempuan, kalimat “Allahumma ijal hadha al-thawba lahu” diganti dengan “Allahumma ijal hadha al-thawba laha”.

Tata Cara Mengkafani Jenazah

Berikut ini adalah tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan:

Mengkafani Jenazah Laki-Laki

Siapkan tiga helai kain kafan berwarna putih yang sudah dipotong sesuai panjang badan jenazah.

Siapkan lima tali pengikat, yakni tiga berukuran panjang dan dua lainnya pendek. Tiga tali panjang untuk sikut, pinggang, dan lutut. Sementara, dua tali pendek untuk mengikat ujung kepala dan ujung kaki. Namun, jumlah tali tidak wajib dan bisa disesuaikan.

Susun kain di atas tali-tali tersebut, dimulai dari dua kain yang bersisian di kiri dan kanan untuk menutupi seluruh tubuh.

Letakkan kain ketiga di atas dua kain sebelumnya, tepatnya di bagian pinggang sampai kaki jenazah.

Letakkan kapas dan taburkan wewangian lain di atas susunan kain tersebut.

Angkat jenazah yang sudah dimandikan dan letakkan di atas kain kafan dengan hati-hati.

Tutuplah dahi, hidung, dua telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan kedua telinga.

Mulai mengkafani jenazah dari kain ketiga (yang paling atas atau sarungnya), lalu disusul kain kedua di sisi kiri, dan kain pertama di sisi kanan secara berurutan.

Ikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan.

Mengkafani Jenazah Perempuan

Siapkan lima lembar kain kafan berwarna putih yang sudah dipotong sesuai panjang tubuh jenazah.

yang sudah dipotong sesuai panjang tubuh jenazah. Siapkan lima sampai tujuh tali pengikat dari sisa kain kafan.

Susun kain kafan dimulai dari dua lembar kain panjang untuk menutupi seluruh tubuh, lalu baju kurung untuk bagian atas tubuh, sarung di bagian pinggang ke bawah, dan kain sebagai kerudung yang diletakkan di posisi kepala jenazah.

Taburkan wewangian seperti kapur barus pada setiap lapisan kain.

Letakkan jenazah yang sudah dimandikan dengan hati-hati dan pastikan aurat tertutup kain tipis.

Tutup anggota tubuh yang berlubang, seperti hidung, telinga, mulut, dubur, dan qubul dengan kapas yang sudah diberi wewangian.

Tutup bagian paha dengan kain sarung, lalu baju kurungnya.

Rapikan rambut jenazah dan pakaikan kain sebagai kerudungnya.

Tutupi jenazah dengan dua lembar kain panjang dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam.

Ikat dengan tali pengikat dan pastikan kain kafan menutupi seluruh tubuh.

Niat Mengkafani Jenazah

Sebelum mengafani jenazah, sangat dianjurkan untuk membaca niat berikut:

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ.نَوَيْتُ تَكفيْن هَذَا الْمَيِّتِ (هَذِهِ الْمَيِّتَةِ ) فرض كفاية لِلهِ تَعَالَى

Bismillaahi wa alaa millati Rasuulillaah nawaitu takfina hadzal mayyiti (hazihi mayyitati) fardhal kifayati lillahi ta'ala

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah dan agama Rasulullah, saya niat mengkafani jenazah laki-laki (wanita) ini fardhu kifayah karena Allah Ta’ala. Ya Allah mohon Engkau mandikan dia dengan air, salju, dan embun.”

Apabila mengafani jenazah perempuan, bagian “hadzal mayyiti” bisa diganti dengan “hazihi mayitati”.

Doa setelah Mengkafani Jenazah

Dalam Kitab Majmu’ Syarif karya Muiz al Bantani, terdapat doa yang dianjurkan dibaca setelah mengkafani jenazah.

Doa tersebut berisi permohonan kepada Allah SWT agar almarhum disucikan dari dosa serta diberikan kemuliaan dan pakaian ketakwaan di sisi-Nya.

Berikut bacaan doanya:

اللَّهُمَّ طَهِّرْهُ كَمَا طَهَرَ هَذَا الدُفْنُ وَ أَلْبِسْهُ بِلِبَاسِ التَقَوى, وَجَمِّلْهُ بِدُفَانٍ مَا دَفَنْتُ إِلَيْهِ

Allohumma thohhirhu kama thoharo hazad dufnu wa albishu bi libasit taqwa wa jammilhu bi dufanin ma dafantu ilaihi

Artinya:

“Ya Allah, bersihkanlah jenazah ini dari segala dosa sebagaimana bersihnya kain kafan ini. Limpahkanlah kepadanya pakaian ketakwaan dan muliakanlah ia dengan kafan yang telah kami pakaikan.”

Hukum Mengkafani Jenazah

Mengafani jenazah merupakan bagian pengurusan jenazah selain memandikan, mensalatkan, dan menguburkan yang hukumnya fardhu kifayah.

Hukum tersebut berlaku bagi umat muslim yang masih hidup. Artinya, kewajiban mengkafani jenazah ini sifatnya kolektif.

Jika sudah ada sebagian muslim yang melakukannya, gugurlah kewajiban ini bagi yang lain.

Namun, apabila tidak ada satu pun orang Islam di lingkungan itu yang mengafani jenazah, maka mereka semua berdosa.

Sunah Mengkafani Jenazah

Berikut ini adalah sunah-sunah saat mengafani jenazah yang perlu diketahui umat muslim: