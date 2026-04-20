Bukan rahasia lagi kalau Allah SWT memang menguji hamba-Nya dengan berbagai cobaan.

Salah satunya berupa hawa nafsu yang dapat menjerumuskan ke perbuatan maksiat jika tak mampu dikendalikan.

Bahkan, dalam Surah Yusuf ayat 53, Nabi Yusuf AS mengakui bahwa nafsu cenderung berujung pada perbuatan jahat.

"Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Lantas, apa doa mengendalikan hawa nafsu yang bisa dibaca agar terhindar dari perbuatan maksiat?

Kumpulan Doa Mengendalikan Hawa Nafsu

1. Doa Mengendalikan Hawa Nafsu

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ ، وَالأَعْمَالِ ، وَالأَهْوَاءِ

Allahumma inni a'udzu bika min munkarootil akhlaaqi wal a'maali wal ahwaa.

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar." (HR. Tirmidzi)

2. Doa Mohon Kesucian Jiwa untuk Mengendalikan Hawa Nafsu

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

Allahumma aati nafsii taqwaahaa, wa zakkihaa, anta khoiru man zakkaahaa, anta waliyyuhaa wa maulaahaa.

Artinya: "Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku, dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah pelindung dan penolongnya". (HR Ahmad)

3. Doa Perlindungan Diri untuk Mengendalikan Hawa Nafsu

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي

Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'ii wa min syarri basharii wa min syarri lisaanii wa min syarri qalbii wa min syarri maniyyii.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan kemaluanku (hawa nafsu)."

4. Doa Mengendalikan Hawa Nafsu agar Jauh dari Maksiat

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ التَوْبَةَ وَدَوَامَهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ المَعْصِيَةِ وَأَسْبَابِهَا وَذَكِّرْنَا بِالخَوْفِ مِنْكَ قَبْلَ هُجُومِ خَطَرَاتِهَا، وَاحْمِلْهُ عَلَى النَّجَاةِ مِنْهَا وَمِنْ التَّفَكُّرِ فِي طَرَائِقِهَا وَامْحُ مِنْ قُلُوبِنَا حَلَاوَةَ مَا اجْتَبَيْنَاهُ مِنْهَا، وَاسْتَبْدِلْهَا بِالكَرَاهَةِ لَهَا وَالطَّمَعِ لِمَا هُوَ بِضِدِّهَا

Allahumma inna nas’alukat taubata wa dawamaha, wa na’udzu bika minal ma’shiyati wa asbabiha, wa dzakkirna bil khaufi mina qabla hujumi khatharatiha, wahmilhu alan najati minha wa minat tafakkuri fi tharaiqiha, wamhu min qulubina halawata majtabainahu minha, wastabdilha bil karahati laha wat thama’i lima huwa bi dhiddiha.

Artinya: Ya Allah, kepada-Mu kami meminta pertobatan dan kelanggengannya. Kepada-Mu, kami berlindung dari maksiat dan sebab-sebabnya. Ingatkan kami agar takut kepada-Mu sebelum datang bahaya maksiat. Bawakan ketakutan itu untuk menyelamatkan kami dari maksiat dan dari pikiran di jalanan maksiat. Hapuskan kelezatan maksiat yang kami pilih dari hati kami. Gantikan kenikmatan itu dengan rasa tidak suka dan keinginan terhadap lawanan maksiat.

5. Doa Minta Petunjuk agar Bisa Mengendalikan Hawa Nafsu

Doa ini berasal dari Surah Ali Imran ayat 8 yaitu sebagai berikut:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba'da iz hadaitanaa wa hab lanaa mil ladunka rahmah; innaka antal Wahhaab.

Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.”

Upaya Lain yang Bisa Dilakukan untuk Mengendalikan Hawa Nafsu

Setidaknya ada 2 cara dalam Islam yang bisa dilakukan untuk menekan hawa nafsu, yaitu:

Berpuasa

Nafsu bisa diibaratkan seperti tanaman liar yang tumbuh tanpa kendali, sementara keinginan adalah air dan pupuknya.

Semakin sering disiram dan dipupuk, tanaman itu akan semakin besar dan sulit dikendalikan.

Karena itu, cara mengaturnya adalah dengan mengurangi “asupan” tersebut agar pertumbuhannya tidak berlebihan.

Puasa tidak hanya berarti menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih diri untuk mengendalikan berbagai keinginan yang sebenarnya tidak mendesak.

Walaupun hal tersebut diperbolehkan, seperti keinginan membeli pakaian baru yang lebih mewah, menahannya bisa menjadi bentuk latihan mengontrol diri.

Begitu juga dengan memilih menggunakan harta untuk membantu orang lain daripada memenuhi keinginan pribadi yang berlebihan.

Kebiasaan seperti ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk sikap yang lebih sederhana dan menjauhkan seseorang dari sifat serakah, egois, dan hanya mementingkan diri sendiri.

Kurangi Tidur untuk Hal Baik

Hal ini bukan berarti mengisi waktu malam dengan aktivitas yang sia-sia.

Tidur jika berlebihan justru bisa membuat hati kurang peka dalam menangkap petunjuk dari Allah.

Mengurangi waktu tidur dimaknai dengan memanfaatkannya untuk bangun malam, melaksanakan salat, memperbanyak zikir, berdoa, serta melakukan ibadah lain yang lebih bernilai.

Rasululah bersabda:

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ