Kita disunahkan untuk berhenti beraktivitas jika memungkinkan saat azan berkumandang.

Namun, bukan berarti kita diam saja ketika mendengar muazin menyuarakan panggilan sholat itu.

Ada amalan yang dianjurkan, yakni dengan memanjatkan doa saat mendengar azan.

Lantas, bagaimana doa yang dibaca ketika azan berkumandang?

Doa ketika Mendengar Azan

Saat mendengar azan, setiap muslim dianjurkan untuk mengucapkan kalimat yang sama seperti muazin, kecuali pada kalimat hayya alash shalaah dan hayya alal falaah.

Ketika sampai pada kedua lafaz itu, hendaknya dijawab dengan kalimat sebagai berikut:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azhim

Artinya: “Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi Lagi Maha Agung.”

Selain itu, setiap umat Islam juga dituntun untuk membaca doa yang berisi penegasan tauhid bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa.

Berikut adalah bacaan doanya:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وحده لَا شَرِيْكَ لَه، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

Asyahdu alla ilaha illallah wahdadu la syarika lah radlitu billahi rabba wa bil-islami dina wa bi-muhammadin nabiyya.

Artinya: “Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku rida dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi.”

Doa setelah Mendengar Azan

Setelah azan berkumandang, kita juga dianjurkan untuk membaca doa setelah azan sebagai berikut:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَكَ لاَ تُخْلِفُ اْلمِيْعَاد

Allahumma rabba haadzihid da'watit taammah. Wash shalaatil qaa-imah. Aati muhammadal wasiilata wal fadhiilah, wab'atshu maqoomam mahmuudal ladzii wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad.

Artinya: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan."

Namun, ada doa tambahan yang disunahkan setelah azan sholat Subuh dan azan Magrib. Berikut bacaan lengkapnya:

Doa setelah Azan Subuh

اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ نَهَارِكَ وَإِدْبَارُ لَيْلِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي

Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailila wa awastu du’atika faghfirli.

Artinya: “Ya Allah, ini adalah (saat) datangnya siang-Mu dan perginya malam-mu, dan terdengarnya doa-doa untuk-Mu, maka ampunilah aku.”

Doa setelah Azan Magrib

اللّٰهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وإدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ ليْ

Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa ashwatu du'aika faghfir lii.