Sebagai seorang muslim, kita perlu membiasakan diri menjadikan doa sebagai kebutuhan sehari-hari.

Melalui doa, kita bukan cuma mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi bentuk ikhtiar agar keinginan terwujud.

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan enggan menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina."

Doa tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Artinya, kita dapat memanjatkannya kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa pun.

Salah satunya ketika gelisah dan bingung. Itu adalah saat yang tepat untuk memohon petunjuk dari Allah SWT.

Kumpulan Doa Memohon Petunjuk Allah SWT

1. Doa Memohon Petunjuk (Istikharah)

Ini merupakan doa yang dibaca setelah salat istikharah dan dianjurkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari.

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا اْلأَمْرَ -وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ- خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا اْلأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ

Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as-aluka min fadhlikal adzim, fa innaka taqdiru wa laa aqdiru, wa talamu wa laa alamu, wa anta allaamul ghuyub. Allahumma inkunta talamu hadzal amro (sebutkan persoalannya) khoirun lii fii diinii wa maasyi wa aqibati amrii faqdur lii, wa yassirhu lii, tsumma baarik lii fiihi. Wa in kunta talamu anna hadzal amro syarrun lii fii fiinii wa maasyi wa aqibati amrii fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyalkhoiro haytsu kaana tsumma ardinii bih

Artinya: “Ya Allah, aku memohon pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu dan memohon kemampuan dengan kekuasaan-Mu dan aku memohon karunia-Mu yang Agung. Karena Engkau Maha Mampu sedang aku tidak mampu, Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (sebutkan persoalannya) baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini, maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah, kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya ya Allah, bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini, maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah buatku urusan yang baik saja di mana pun adanya, kemudian jadikanlah aku rida dengan ketetapan-Mu itu.”

2. Doa Memohon Petunjuk dan Kebenaran

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ

Allahumma inni as-alukal huda was sadaad

Artinya: "Ya Allah, aku meminta kepada-Mu petunjuk dan kebenaran."

Doa ini merupakan bagian dari hadis yang diriwayatkan Asim bin Kulaib sebagai berikut:

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ قَالَ وَنَهَى أَوْ نَهَانِي عَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ أَوْ الْوُسْطَى

Artinya: “Aku mendengar Abu Burdah mengatakan, aku mendengar Ali bin Abi Talib mengatakan: Rasulullah SAW mengatakan, "Katakan, Ya Allah aku mohon pada-Mu petunjuk dan kebenaran." Ketika meminta petunjuk pikirkan petunjuk saat melakukan perjalanan dan saat meminta kebenaran pikirkan saat mengarahkan panah. Dan dia melarang, atau hanya melarangku, menggunakan pakaian dari campuran bahan linen dan sutra, bahan pelana berwarna merah, atau cincin di jari telunjuk dan tengah. (HR Muslim).

3. Doa Memohon Petunjuk

Doa ini merupakan ayat keenam Surah al-Fatihah yang berbunyi:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem

Artinya: "Tunjukilah kami jalan yang lurus."

4. Doa Memohon Petunjuk dan Ketakwaan

للَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

Allaahumma innii as-alukal hudaa wat tuqaa wal ‘afaafa wal ghinaa

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan, dan kekayaan.”

Doa tersebut merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

“Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW beliau biasa berdoa: “Allahumma innii as-alukal hudaa wat tuqaa wal ‘afaafa wal ghinaa”.” (HR Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lainnya)

5. Doa Memohon Petunjuk dan Rahmat

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Rabbanaaa aatinaa mil ladunka rahmatanw wa haiyi' lanaa min amrinaa rashadaa

Artinya: “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.”

Doa ini merupakan bagian Surah Al-Kahfi ayat 10 yang menguraikan kisah Ashhabul Kahf kepada Nabi Muhammad SAW.

Allah SWT mengingatkan kepada Rasulullah SAW bahwa beberapa pemuda keturunan bangsawan di suatu negeri mencari perlindungan ke dalam gua karena takut dianiaya rajanya.

Di dalam gua itulah mereka menghabiskan masa remaja untuk mengabdi kepada Allah SWT.

Mereka berdoa agar dilimpahi rahmat, memohon ampunan, ketenteraman, dan rezeki dari Allah SWT.

6. Doa Memohon Petunjuk Dapat Jodoh

Berikut ini adalah doa yang dibaca untuk memohon petunjuk Allah SWT agar segera mendapat jodoh terbaik:

Doa Laki-Laki Memohon Istri Terbaik

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ لِي فِي فُلَانَةْ خَيْرٌ فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدِرْهَا لِي وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي بِهَا وَقَدِّرْهَا لِي

Allahumma anta taqdiru wa la aqdiru wa talamu wa la alam wa anta allamul ghuyub Allahumma in kana li fi fulanah sebutkan nama calon istri khairun fi dini wa dunyaya wa akhirati faqdirha li wa in kana ghairaha khairal li fi dini wa dunyaya wa akhirati faqdli li biha wa qaddirha li

Artinya: “Ya Allah, Engkau Maha Kuasa sedangkan aku tidak berkuasa, Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui sesuatu yang gaib. Ya Allah, jika ada kebaikan pada diri si Fulanah (sebutkan nama calon istri) untukku, agamaku, duniaku, dan akhiratku, maka takdirkanlah dia untukku, namun jika memang ada orang lain yang lebih baik untukku, agamaku, duniaku, dan akhiratku, maka tunaikanlah dan takdirkanlah dia untukku.”

Doa Perempuan Memohon Suami Terbaik

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ لِي فِي فُلَانٍ خَيْرٌ (وَسَمِّهِ بِاسْمِهِ) فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدِرْهُ لِي وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ خَيْرًا لِي فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي بِهِ وَقَدِّرْهُ لِي

Allahumma anta taqdiru wa la aqdiru wa talamu wa la alam wa anta allamul ghuyub Allahumma in kana li fi fulan sebutkan namanya khairun fi dini wa dunyaya wa akhirati faqdirhu li wa in kana ghairuhu khairal li fi dini wa dunyaya wa akhirati faqdli li bihi wa qaddirhu li