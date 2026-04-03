5 Doa Memohon Rezeki Halal dan Kekayaan, Amalkan Mulai Sekarang
Oleh
Farahdilla Puspa
Editor
Dewa Panggalih
Doa setelah membaca surah Yasin. (Foto: Freepik)
Allah SWT sudah menetapkan takdir setiap manusia dan mencatatnya di Lauhul Mahfuz sebelum langit dan bumi diciptakan.
Salah satunya adalah rezeki, sebagaimana ditegaskan dalam surah Hud ayat 6 sebagai berikut:
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
Wa maa min daaabbatin fil ardi illaa 'alal laahi rizquhaa wa ya'lamu mustaqarrahaa wa mustawda'ahaa; kullun fee Kitaabim Mubeen
Artinya: "Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)."
Namun, perlu diketahui bahwa rezeki termasuk dalam takdir muallaq. Artinya, ketentuan Allah SWT yang bisa diubah melalui doa dan usaha.
Dengan demikian, seorang muslim bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak jika bekerja keras dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah SWT.
Lantas, bagaimana doa yang seharusnya dipanjatkan untuk meminta kekayaan kepada Allah SWT?
Perintah Berdoa dalam Alquran dan Hadis
Setiap muslim sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Orang yang tidak berdoa termasuk kaum sombong dan akan dijerumuskan ke neraka Jahanam.
Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Gafir ayat 60 sebagai berikut:
“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”
Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dijelaskan janji Allah SWT yang akan mengabulkan doa setiap hamba-Nya.
"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran."
Sementara, dalam hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW juga mendorong umatnya untuk berdoa kepada Allah SWT.
"Barangsiapa yang ingin dikabulkan doanya ketika dalam keadaan sempit dan susah, hendaklah dia memperbanyak doa ketika dalam keadaan lapang.” (HR. Tirmidzi).
Dalam hadis lainnya, dijelaskan tiga hal di mana doa akan dikabulkan oleh Allah SWT.
“Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi (antar kerabata0 melainkan Allah akan beri padanya tiga hal: (1) Allah akan segera mengabulkan doanya, (2) Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, dan (3) Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal.”
Para sahabat lantas mengatakan, “Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas berkata, “Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian.” (HR. Ahmad)
Kumpulan Doa Meminta Kekayaan kepada Allah SWT
Selain bekerja keras, seseorang yang ingin mendapatkan rezeki yang mengalir deras dan halal juga wajib berdoa kepada Allah SWT.
Berikut ini adalah doa-doa untuk meminta kekayaan yang disertai dengan keberkahan dan karunia dari Allah SWT.
1. Doa Meminta Kekayaan
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
Allaahummak finii bihalaalika 'an haraamika, wa aghninii bifadhlika 'amman siwaak.
Artinya: "Ya Allah, cukupilah kehidupanku dengan rezeki- Mu yang halal, dan jauhkanlah diriku dari sesuatu yang telah Engkau haramkan. Dan, dengan curahan anugerah-Mu, jauhkanlah diriku dari meminta-minta sesuatu kepada selain Engkau."
2. Doa Nabi Sulaiman untuk Memohon Kekayaan
Nabi Sulaiman AS pernah membaca doa ini untuk memohon kekayaan yang berlimpah dan kerajaan yang kuat.
Doa ini tercantum dalam surah Sad ayat 35 sebagai berikut:
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
Rabbigh fir lee wa hab lee mulkal laa yambaghee li ahadim mim ba'de inaka Antal Wahhab.
Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tdiak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.”
3. Doa Meminta Kekayaan yang Berkah
اَللّٰهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ، كَاشِفَ الْغَمِّ، مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ
Ya farijal hammi ya kasyifal ghammi ya mujiba dawatil mudldltharrin ya rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha an man siwaka.
Artinya: “Ya Allah yang berkuasa menghilangkan kegalauan, menyingkap kesedihan, dan mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesempitan, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di dunia dan akhirat. Engkaulah yang senantiasa merahmatiku, maka rahmatilah aku dengan rahmat yang mencukupi diriku dari mencari rahmat kepada selain-Mu."
4. Doa Mohon Kemudahan Rezeki
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِيْ رِزْقًا حَلَالًا وَاسِعًا طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا ضَيْرٍ وَلَانَصَبٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
Allahumma inni as-aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi’an thayyiban min ghairi ta’abin wa la masyaqqatin wa la dlairin wa la nashabin innaka ‘ala kulli syai-in qadir.
Artinya: “Ya Allah, aku mohon kepadamu limpahan rezeki yang halal, luas, dan baik, yang didapat tanpa letih, memberatkan, membahayakan, dan banting tulang. Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”
5. Doa Meminta Rezeki
بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِيْ وَمَالِي وَدِيْنِيْ، اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ
Bismillahi ‘ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radl-dlini bi qada-ika, wabarik li fi ma quddira li hatta la uhibba ta’jila ma akh-kharta wa la ta’khira ma ‘ajjalta.
Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, atas diriku, hartaku, dan agamaku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang rida (menerima) atas ketetapan-Mu serta berkahilah aku atas rezeki yang Engkau tentukan sehingga aku tak tergesa-gesa meminta sesuatu yang Engkau tunda atau menunda-nunda sesuatu yang Engkau hendak segerakan.”