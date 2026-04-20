Dalam Islam, setiap aktivitas sehari-hari memiliki doa dan adab yang dianjurkan, termasuk saat memakai dan melepas pakaian.

Hal yang terlihat sederhana ini ternyata memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan mengikuti tuntunan yang diajarkan.

Dengan membiasakan membaca doa saat memakai dan melepas pakaian, aktivitas harian bisa terasa lebih bermakna dan penuh keberkahan.

Doa Memakai Pakaian Sehari-Hari

1. Doa Memohon Kebaikan dari Pakaian

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَ خَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا هُوَ لَهُ

Allahumma innii as'aluka khairii wa khairi ma huwa lahu, wa a'udzu bika min syarrihi wa khairi ma huwa lahu.

Artinya: “Yaa Allah, aku memohon kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini, dan kebaikan sesuatu yang ada di pakaian ini. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pakaian ini dan sesuatu yang ada di pakaian ini.”

2. Doa Bentuk Rasa Syukur Terhadap Pakaian yang Dikenakan

الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي هٰذَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةَ

Alhamdulillahilladzi kasaanii hadza wa razaqanii min ghairi haulin minnii wa laa quwwatin

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku dan mengkaruniakannya kepada tanpa daya dan kekuatan dariku.” (Riwayat Ibnu as-Sani)

3. Doa Memakai Pakaian Baru

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أسألُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِعَ لَهُ وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرّ ما صُنِعَ لَهُ

Allahumma lakal hamdu anta kasautiniihi asaluka khairahu wa khaira maa shuni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma shuni'a lahu.

Artinya: “Ya Allah bagi-Mu segala puji. Engkau telah memakaikannya untukku, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan apa yang ia dijadikan untuknya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan apa yang ia dijadikan untuknya.”

4. Doa Ketika Melihat Orang Lain Memakai Pakaian Baru

Berdasarkan hadis riwayat Imam Thabrani, umat Muslim disunnahkan untuk mendoakan orang lain yang sedang mengenakan pakaian baru dengan bacaan doa berikut iniL

الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ تَعَالَى قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

Ilbas jadidan wa 'isy hamidan wa mut syahidan wa yarzuqokallahu ta'ala qurrata 'ainin fiddunya wal akhiroh

Artinya: “Kenakanlah pakaian baru, hiduplah dengan mulia, dan meninggal dunia sebagai syahid.

Semoga Allah memberi rezeki kepadamu dengan pemandangan yang menyenangkan di dunia dan akhirat.”

Bacaan Doa Melepas Pakaian

Ketika hendak melepas pakaian, misalnya untuk mandi, tidur, atau keperluan lainnya, Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk membaca doa berikut ini:

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ

Bismillahil ladzi lailaha illa huwa.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, yang tidak ada Tuhan selain-Nya.”

Memahami Adab Berpakaian dalam Islam

Rasulullah SAW memberikan banyak teladan bijaksana mengenai adab berpakaian. Salah satu adab utamanya adalah selalu memulai dengan sisi kanan ketika memakai sesuatu.

Berdasarkan hadis, beliau menganjurkan untuk mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan untuk perkara baik.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

Artinya: “Nabi Muhammad suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir,bersuci, dan dalam semua urusannya,” (HR. Bukhari dan Muslim).