Bukan rahasia lagi kalau doa memiliki banyak keutamaan. Hal yang tadinya dianggap mustahil, bisa terwujud karena terus berusaha dan berdoa kepada Allah SWT.

Ada banyak doa dalam Islam, mulai dari doa sehari-hari seperti bangun tidur, doa meminta rezeki, hingga doa untuk meluluhkan hati seseorang yang kita cintai dengan menyebut namanya.

Lantas, bagaimana bacaan doanya?

Doa Meluluhkan Hati Seseorang yang Kita Cintai dengan Menyebut Namanya

Berikut ini adalah doa yang bisa dibaca untuk meluluhkan hati seseorang yang kita cintai dengan menyebut namanya:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَبِيْرُ وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيْفُ الذَّلِيْلُ الَّذِيْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

..(sebut nama orang dimaksud)..اللَّهُمَّ سَخِّرْ لِيْ

كَمَا سَخَّرْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوْسَى وَلَيِّنْ لِيْ قَلْبَهُ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَدِيْدَ لِدَاوُدَ

فَإِنَّهُ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِإِذْنِكَ نَاصِيَتُهُ فِيْ قَبْضَتِكَ وَقَلْبُهُ فِيْ يَدِكَ جَلَّ ثَناَءُ وَجْهِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allahumma innaka antal azizul kabir. Wa anaa abduka adhdhoiifudzdzaliil. Alladzii laa haula wa laa quwwata illaa bika. Allahumma sakhirli ... (sebut nama orang dimaksud, misal fulan bin fulan)... kama sakhkhorta firauna li musa. Wa layyin li qolbahuu kama layyantalhadiida li dawuda. Fa innahu la yantiqu illa bi idznika. Nashiyatuhuu fii qobdhatika. Wa qolbuhuu fi yadika. Jalla tsanau wajhik. ya arkhamar rakhimiin.

Artinya: “Ya Allah, Engkau Maha Perkasa lagi Maha Besar, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah dan hina, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Mu. Ya Allah tundukkan (sebut nama, misal fulan bin fulan) kepadaku sebagaimana Engkau tundukkan Firaun kepada Musa, dan lembutkan hatinya untukku sebagaimana Engkau melembutkan besi pada Daud. Karena dia tidak berbicara kecuali dengan izin-Mu, ubun-ubunnya ada di tangan-Mu, dan hatinya ada di tangan-Mu.”

Doa Lainnya untuk Meluluhkan Hati Seseorang

Berikut ini adalah beberapa doa meluluhkan hati seseorang yang juga bisa dibaca:

1. Doa Nabi Daud untuk Meluluhkan Hati

Doa ini diambil dari mukjizat Nabi Daud AS yang melunakkan besi menjadi seperti lilin tanpa bantuan apa pun.

اَللَّهُمَّ لَيِّنْ لِيْ قَلْبَهُ لَيِّنْتَ لِدَاوُدَالْحَدِيْد

Allahumma layyin li qalbahau layyinta li Dawudal hadid

Artinya: Ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana Engkau melembutkan besi untuk Nabi Daud.”

2. Doa Melembutkan Hati Pasangan

اَللَّهُمَّ اَنْتَ حَسْبِيْ عَلَى زَوْجِيْ عَطِّفْ قَلْبَهُ عَلَيَّ وَسَخِّرْلِيْ قلْبَهُ وَذَلِّلْهُ لِيْ وَحَبِّبْنِيْ اِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيْ اِلَيَّ خَاضِعَةً ذَلِيْلاً مِنْ غَيْرِ مَهْلَةٍ وَاشْغُلْهُ بِمَحَبَّتِيْ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Allaahumma anta khasbi ‘alaa zaujii ‘aththif qalbahu ‘alayya wa sakhkhirlii qalbahu wa dzallilhu lii wa khabbibnii ilaihi hatta ya’tii ilayya khaadzi’atan dzaliilan min ghairi mahlatin wasyghulhu bi mahabbatii innaka ‘alaa kulli syaiin qadiir

Artinya: “Ya Allah, Engkau cukup bagiku sebagai penolong atas pasanganku, lembutkan hatinya padaku, palingkan hatinya padaku, tundukkan hatinya padaku, dan jadikan aku mencintainya sehingga dia datang padaku dengan tunduk tanpa menunda-nunda, sibukkanlah dia dengan mencintaiku, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

3. Doa Nabi Musa untuk Meluluhkan Hati

Doa ini terdapat dalam Surah Taha ayat 25-28, yang dibaca Nabi Musa AS saat hendak bertemu dengan Fir’aun.

Namun, doa ini juga bisa dipanjatkan sebagai usaha untuk melunakkan hati seseorang.

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Qoola Robbisy rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii

Artinya: “Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekauan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”

Kapan Waktu Doa yang Paling Mustajab?

1. Sepertiga Malam Terakhir

Allah SWT turun ke langit dunia dan mengabulkan semua permintaan hamba-Nya pada sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu, waktu ini juga dimanfaatkan untuk salat tahajud.

“Allah menurunkan rahmat-Nya turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada tiap malamnya. Kemudian berfirman, ‘Orang yang berdoa kepada-Ku akan Ku kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepada-Ku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dari-Ku akan Kuampuni’.” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Antara Azan dan Ikamah

Antara azan dan ikamah uga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Doa di antara azan dan ikamah tidak tertolak.” (HR. Tirmidzi).

3. Saat Sujud dalam Salat

Setiap muslim dianjurkan memperbanyak doa saat bersujud sebab posisi ini dianggap sebagai momen terdekat antara hamba dan Allah SWT.

4. Setelah Salat Wajib

Seorang muslim sangat dianjurkan untuk berzikir dan berdoa setelah melaksanakan salat lima waktu.

Berdoa dan berzikir setelah salat wajib dapat menjadi kebiasaan baik yang mendatangkan ketenangan dan keberkahan.

5. Hari Jumat

Hari Jumat memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah waktu mustajab untuk berdoa.

6. Saat Hujan Turun

Beberapa orang tanpa disadari sering mencela hujan. Padahal, saat itulah salah satu waktu doa umat Islam mudah diterima dan dikabulkan Allah SWT.

“Doa tidak tertolak pada dua waktu, yakni ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun.” (HR. Al-Hakim).

7. Saat Berbuka Puasa

Saat berbuka puasa juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa sebab seorang muslim kala itu sudah menyelesaikan ibadahnya dan berserah diri kepada Allah SWT.

Dikabulkannya doa orang berpuasa saat berbuka juga tercantum dalam hadis riwayat Tirmidzi berikut ini:

“Tiga orang yang doanya tidak tertolak: seorang pemimpin yang adil, seorang yang berpuasa saat berbuka, dan doa orang yang terzalimi, doanya diangkat di atas awan dan pintu-pintu langit dibukakan.” (HR. Tirmidzi no. 2449)

8. Saat Bepergian

Perjalanan jauh sering diwarnai kesulitan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan saat bepergian termasuk yang mudah dikabulkan Allah SWT.

Ada banyak doa yang bisa dibaca selama bepergian. Salah satunya adalah memohon perlindungan Allah SWT yaitu sebagai berikut:

“Ya Allah, kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami dan keridaan dalam amalan kami. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah jauhnya jarak perjalanan ini.

9. Malam Lailatul Qadar

Malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang lebih utama dari 1000 bulan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Qadr ayat 3:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Lailatul qadri khairum min alfii shahr

Artinya: “Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.”

Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam memperbanyak ibadah termasuk lebih sering membaca doa.

Ummul Mu’minin Aisyah RA bertanya kepada Nabi Muhammad SAW:

“Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda: ‘Berdoalah, ‘Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul ‘afwa fa’fu anni’.” (HR. At-Tirmidzi).

Doa tersebut memiliki arti: “Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku.”

10. Hari Arafah

Ini adalah saat para jemaah haji melakukan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Meski begitu, anjuran untuk memperbanyak doa bukan hanya untuk yang sedang menunaikan ibadah haji.

Setiap umat Islam di seluruh dunia pun boleh berdoa dan meminta ampunan kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: