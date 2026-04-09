Islam mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Perintah itu tertulis jelas dalam Alquran dan hadis.

Ada salah satu hadis sahih populer yang selalu disinggung jika membahas orang tua, yakni sebagai berikut:

"Rida Allah berada pada rida kedua orang tua. Sementara, murka-Nya berada pada murka keduanya." (HR At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim)

Namun, kadang-kadang muncul ketegangan antara anak dan orang tua yang berujung pertengkaran.

Misalnya, anak ingin kuliah di luar pulau, tetapi orang tua tidak mengizinkan.

Nah, dalam situasi seperti itu, ada baiknya sebagai anak memanjatkan doa untuk meluluhkan hati orang tua.

Doa Meluluhkan Hati Orang Tua agar Merestui Hubungan Kita

Berikut ini adalah kumpulan doa untuk meluluhkan hati orang tua agar merestui dan meridai keinginan kita:

1. Doa Nabi Daud untuk Meluluhkan Hati Orang Tua

اَللَّهُمَّ لَيِّنْ لِيْ قَلْبَهُ لَيِّنْتَ لِدَاوُدَالْحَدِيْد

Allahumma layyin li qalbahau layyinta li Dawudal hadid.

Artinya: Ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana Engkau melembutkan besi untuk Nabi Daud.”

Doa ini berdasarkan mukjizat Nabi Daud AS yang bisa melunakkan besi menjadi seperti lilin.

2. Doa Meluluhkan Hati Orang Tua agar Direstui

(sebut nama orang tua) اَللَّهُمَّ سَخِّرْ لِيْ فُلَانَ

كَمَا سَخَّرْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوْسَى، وَلَيِّنْ لِيْ قَلْبَهُ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَدِيْدَ لِدَاوُدَ

Allahumma sakhkhir lii fulaan (sebut nama orang tua) kamaa sakhkhorta Fir'auna li Muusa, wa layyin lii qolbahu kamaa layyantal hadiida li Daawud.

Artinya: “Ya Allah, tundukkanlah (sebut nama orang tua) padaku, sebagaimana Engkau telah menundukkan Fir'aun pada Musa. Dan luluhkan hatinya untukku, sebagaimana Engkau telah melunakkan besi untuk Daud.”

3. Doa Meluluhkan Hati Orang Tua

اَللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

Allahumma laa sahla illaa maa ja'al- tahu sahlan wa anta taj'alu al-haz-na idza shii'ta sahlan.

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan, terkecuali sesuatu itu telah Engkau jadikan mudah. Dan Engkau dapat menjadikan tanah yang keras menjadi mudah jika Engkau berkehendak."

4. Doa Meluluhkan Hati dengan Menyebut Namanya

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَبِيْرُ وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيْفُ الذَّلِيْلُ الَّذِيْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

..(sebut nama orang dimaksud)..اللَّهُمَّ سَخِّرْ لِيْ

كَمَا سَخَّرْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوْسَى وَلَيِّنْ لِيْ قَلْبَهُ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَدِيْدَ لِدَاوُدَ

فَإِنَّهُ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِإِذْنِكَ نَاصِيَتُهُ فِيْ قَبْضَتِكَ وَقَلْبُهُ فِيْ يَدِكَ جَلَّ ثَناَءُ وَجْهِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allahumma innaka antal azizul kabir. Wa anaa abduka adhdhoiifudzdzaliil. Alladzii laa haula wa laa quwwata illaa bika. Allahumma sakhirli ... (sebut nama orang dimaksud, misal fulan bin fulan)... kama sakhkhorta firauna li musa. Wa layyin li qolbahuu kama layyantalhadiida li dawuda. Fa innahu la yantiqu illa bi idznika. Nashiyatuhuu fii qobdhatika. Wa qolbuhuu fi yadika. Jalla tsanau wajhik. ya arkhamar rakhimiin

Artinya: “Ya Allah, Engkau Maha Perkasa lagi Maha Besar, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah dan hina, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Mu. Ya Allah tundukkan (sebut nama, misal fulan bin fulan) kepadaku sebagaimana Engkau tundukkan Firaun kepada Musa, dan lembutkan hatinya untukku sebagaimana Engkau melembutkan besi pada Daud. Karena dia tidak berbicara kecuali dengan izin-Mu, ubun-ubunnya ada di tangan-Mu, dan hatinya ada di tangan-Mu.”

5. Doa Nabi Musa untuk Meluluhkan Hati Orang Tua

Doa ini tercantum dalam Surah Taha ayat 25-28 dan dibaca Nabi Musa AS saat hendak bertemu dengan Fir’aun.

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Qoola Robbisy rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii.

Artinya: “Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”