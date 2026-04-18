Raudhah adalah salah satu tempat paling istimewa di Masjid Nabawi. Letaknya di antara mimbar dan rumah (kini makam) Nabi Muhammad SAW.

Tempat itu disebut sebagai taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

"Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." (HR Bukhari dan Muslim).

Umat Islam seluruh dunia yang melaksanakan umrah maupun haji, berusaha untuk bisa beribadah di Raudhah sebab memiliki keutamaan besar.

Namun, ada adab yang harus dipahami umat Islam saat memasuki Raudhah. Salah satunya adalah membaca doa masuk Raudhah.

Doa yang Dibaca saat Masuk Raudhah

Berikut ini adalah doa-doa yang bisa dibaca ketika berada di Raudhah:

1. Doa Masuk Raudhah

سْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ , رَبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لىِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَناً نَصِيْراً , أَللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ , وَاغْفِرْ لىِ ذُنُوْبِى وَافْتَحْ لىِ أَبْواَبَ رَحْمَـِكَ وَأَدْخِلْنِى فِيْهاَ ياَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Bismillah wa'alaa millati rasulillaahi. Rabbi adkhilnii mudkhala shidqin wa akhrijnii mukhraja shidqin waj'al lii min ladunka sulthaana nashiiraa. Allaahumma shalli 'alaa sayyidina Muhammadin wa'alaa aali sayyidina Muhammadin, waghfir lii dzunuubii waftah lii abwaaba rahmatika wa adkhilni fii haa yaa arhamar rahimin.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisiMu kekuasaan yang dapat menolong. Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan keluarganya. Ampunilah dosaku, bukalah pintu rahmat-Mu bagiku dan masukkanlah aku ke dalamnya, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih."

2. Doa saat Berada di Raudhah

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ اْلمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ. اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ اْلخَلَائِقِ أَجْمَعِيْنَ. اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَأَصْحَابِكَ أَجْمَعِيْنَ، اَلسَّلَام ُعَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ وَجَمِيْع عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. جَزَاك َاللهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا وَرَسُوْلًا عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلَّى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ، أَفضَلَ وَأَكْمَلَ مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنَ اْلخَلْقِ أَجْمَعِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَخِيَرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الَأمانَةَ وَنَصَحْتَ اْلأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِيْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد"

Assalamu 'alaika Ya Rasullallah, assalamu 'alaika Ya Nabiyallah, assalamu 'alaika Ya Khiyaratallah, assalamu 'alaika Ya Habiballah, assalamu 'alaika Ya Sayyidal Mursalin wa Khataman Nabiyyin, assalamu 'alaika Ya Khoirol kholaiki ajma'in, assalamu 'alaika wa 'ala alik wa ahli baitika wa azawajika wa ashabika ajma'in, assalamu 'alaika wa 'ala sa-irin nabiyyin wa jami'i 'ibadillahish sholihin.

Jazakallahu 'anna Ya Rasullah afdhola ma jaza nabiyyan wa rasulan 'an ummatihi, wa sholla 'alaika kullama zakaraka zakirun wa ghofala 'an zikrika ghofilun, afdhola wa akmala ma sholla 'ala ahadin minal kholqi ajam'in. Asyhadu alla ilaha illahu wahdah ula syarikalahu wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluhu wa khiyarotuhu min kholkihi wa asyhadu annaka ballaghtar risalata wa addaital amanata wa nashohtal ummata wa jahadta fillahi haqqa jihadihi.

Allahumma a'tihil wasilata wal fadhilata wab 'atshu maqomam mahmudanillazi wa 'adtahu wa a-tihi nihayata ma yanbaghi ayyas-alahus sailun, allahumma sholli 'ala muhammadin 'abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa 'ala ali muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shollaita 'ala ibrohima wa 'ala ali ibrohim wa barik 'ala muhammadin wa 'ali muhammadin kama barakta 'ala ibrahima wa 'ala ali ibrahim fil 'alamina innaka hamidum majid.

Artinya: “Semoga Allah membalasmu dari kami wahai Rasulullah dengan balasan yang paling utama dari apa yang diberikan kepada seorang nabi dan rasul dari umatnya. Dan semoga shalawat tercurah padamu setiap kali ada orang yang mengingatmu, dan orang yang lalai dari mengingatmu. Shalawat terbaik dan teragung yang pernah diucapkan kepada makhluk mana pun."

"Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah hamba-Nya, Rasul-Nya, pilihan-Nya dari makhluk-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan."

"Ya Allah, berikanlah kepadanya Al-Wasilah (kedudukan tertinggi di surga) dan Al-Fadhilah (keutamaan), dan bangkitkanlah ia di Maqomam Mahmud (tempat terpuji) yang telah Engkau janjikan kepadanya. Dan berikanlah kepadanya puncak yang layak dimohonkan oleh pemohon. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad, istri-istrinya, dan keturunannya, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim di alam semesta, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

3. Doa Memohon Ampunan dan Rahmat

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ

Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii

Artinya: “Ya Rabb, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, dan berilah aku petunjuk.”

4. Doa Sapu Jagat

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”

Keutamaan Salat dan Beribadah di Raudhah

1. Pahala Berlipat Ganda

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Salat di masjidku ini (Masjid Nabawi) lebih utama 1000 kali dibanding salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali dibanding salat di masjidku ini.” (HR Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa salat di seluruh area Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali dibandingkan salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram.

Sementara, pahala salat di Masjidil Haram sampai 100.000 kali lebih utama dibandingkan salat di Masjid Nabawi.

2. Tempat Paling Mustajab untuk Berdoa

Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak doa selama berada di Raudhah sebab area tersebut diyakini sebagai tempat paling mustajab untuk berdoa.

3. Berziarah ke Makam Rasulullah SAW

Keutamaan lainnya saat berada di Raudhah adalah bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal tulisan, Raudhah merupakan area istimewa di dalam kompleks Masjid Nabawi.

Raudhah terletak di antara rumah (kini makam) Nabi Muhammad SAW dan mimbar Rasulullah, serta disebut sebagai taman surga.