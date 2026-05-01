Masjid Nabawi merupakan salah satu tempat paling penting dan disucikan bagi umat Islam.

Tempat ibadah itu dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah dan di sana pula makam Rasulullah berada.

Keutamaan beribadah di Masjid Nabawi pun sangat luar biasa. Bahkan, pahalanya berkali-kali lipat daripada shalat di masjid lain, selain Masjidil Haram.

Kita bisa memasuki Masjid Nabawi jika sedang umroh atau beribadah haji. Lantas, bagaimana doa yang dibaca saat masuk Masjid Nabawi?

Doa Masuk Masjid Nabawi

Umat Islam sangat dianjurkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk Masjid Nabawi berikut ini:

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغفرلي ذنوبي و افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Bismillahi was shalaatu was salaamu ‘ala Rasulillah, allahumaghfirlii dzunuubii waftahlii abwaaba rahmatika, a’uudzubillaahil ‘adziim, wa bi wajhihil kariim, wa sulthaanihil qadiim, minasy syaithaanir rajiim.

Artinya: “Dengan nama Allah, shalawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku. Aku berlindung kepada Allah Yang Maha agung, dengan wajah-Nya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari setan yang terkutuk.”

Doa lainnya yang bisa dibaca saat masuk Masjid Nabawi adalah doa berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

A'udzu billahil azhimi wa bi wajhihil karimi wa sulthanihil qadimi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahummaghfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik.

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia dan kekuasaan-Nya Yang Maha Kekal dari segala godaan setan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kami Muhammad beserta keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.”

Keutamaan Shalat di Masjid Nabawi

Berikut keutamaan shalat di Masjid Nabawi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW:

1. Pahala Berlipat Ganda

Shalat di Masjid Nabawi pahalanya dilipatgandakan menjadi 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi) itu lebih baik dari 1000 shalat di masjid lainnya, selain di Masjidil Haram.” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Dianjurkan untuk Dikunjungi

Masjib Nabawi merupakan salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk dikunjungi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Janganlah melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsa.” (HR Bukhari dan Muslim)

3. Terdapat Taman Surga Raudhah

Jika memungkinkan, umat Islam yang mengunjungi Masjid Nabawi dianjurkan sholat di tempat paling istimewa yaitu raudhah.

Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa raudhah merupakan taman di antara taman-taman surga. Adapun letaknya di antara mimbar dan makam (dulu rumah) Rasulullah.

“Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga.” (HR Bukhari dan Muslim)

4. Dekat dengan Makam Nabi Muhammad SAW

Shalat di Masjid Nabawi, apalagi di area raudhah, artinya sekaligus berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur, sekarang ziarahlah karena hal itu mengingatkan pada akhirat.” (HR Muslim)

5. Tempat Mustajab