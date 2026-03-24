Islam mengatur segala kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang dianggap sepele hingga hal krusial seperti beribadah.

Salah satu hal sederhana yang diatur dalam Islam adalah masuk ke kamar mandi. Ada doa dan adab yang perlu diamalkan agar mendapat perlindungan Allah SWT.

Lantas, bagaimana adab dan doa masuk ke kamar mandi?

Doa Masuk Kamar Mandi

اَللّٰهُمَّ اِنّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ

Allahumma innii a'uudzubika minal khubutsi wal khabaaitsi

Artinya: "Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari (godaan) setan laki-laki dan setan perempuan."

Doa ini merujuk pada hadis riwayat At-Tirmidzi, yakni sebagai berikut:

“Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad apabila akan masuk toilet, beliau berdoa: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan jantan dan setan betina.”

Doa Keluar Kamar Mandi

الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنّى اْلاَذَى وَعَافَانِىْ

Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adzaa wa'aafaanii

Artinya: "Dengan mengharap ampunan-Mu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan."

Adab Masuk Kamar Mandi

Meski terlihat sepele, Islam tetap mengajarkan adab masuk ke kamar mandi yang perlu dipahami umat muslim:

1. Membaca Doa

Adab masuk ke kamar mandi yang pertama adalah membaca doa untuk memohon perlindungan dari gangguan setan dan jin.

2. Mendahulukan Kaki Kiri

Dianjurkan mendahulukan kaki kiri saat masuk ke kamar mandi sebab dianggap sebagai tempat yang kotor.

Namun, untuk hal-hal lainnya, Nabi Muhammad SAW mencontohkan dengan mendahulukan kaki kanan lebih dahulu.

“Nabi Muhammad SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

3. Tidak Berbicara atau Berzikir

Tidak dianjurkan berbicara atau berzikir di dalam kamar mandi, sebagaimana hadis berikut ini:



“Ada seseorang melewati Rasulullah SAW ketika beliau sedang buang air kecil lalu orang tersebut memberi salam, tetapi beliau tidak menjawabnya.” (HR Muslim).

4. Tidak Berlama-lama di Kamar Mandi

Kamar mandi dianggap sebagai tempat yang sering didatangi setan. Oleh karena itu, Islam tidak menganjurkan untuk berlama-lama di kamar mandi.

5. Menggunakan Tangan Kiri saat Bersuci

Adab di kamar mandi selanjutnya adalah menggunakan tangan kiri untuk bersuci setelah buang air atau istinja.

“Jika salah seorang dari kalian bersuci, janganlah ia menggunakan tangan kanannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

6. Menjaga Aurat dan Kebersihan

Seorang muslim juga dianjurkan menjaga aurat dan kebersihan, terutama ketika berada di kamar mandi umum.

7. Keluar Mendahulukan Kaki Kanan

Jika masuk mendahulukan kaki kiri, maka Islam mengajarkan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu ketika keluar dari kamar mandi.

8. Membaca Doa Keluar Kamar Mandi

Setelah keluar mandi, Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca doa berikut:

غُفْرَانَكَ

Ghufranaka

Artinya: “Aku memohon ampunan-Mu.”

Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi: