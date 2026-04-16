Kelahiran seorang anak pasti ditunggu-tunggu sekaligus menjadi momen yang menegangkan.

Banyak ibu yang berhasil melahirkan anaknya, tetapi tak seidkit juga yang meninggal dunia saat persalinan.

Oleh karena itu, dianjurkan untuk berdoa sebelum melahirkan agar proses persalinannya lancar dan ibu serta bayinya sehat.

Dalam Islam, ada doa maryam yang bisa dibaca agar mudah melahirkan. Bagaimana bacaannya?

Doa Maryam agar Mudah Melahirkan

Doa berikut ini juga disebut sebagai Hanna Waladat Maryam, yang dibaca saat persalinan agar proses melahirkan lancar.

حَنَّةٌ وَلَدَتْ مَرْيَمَ، مَرْيَمُ وَلَدَتْ عِيسَى، أَخْرُجْ أَيُّهَا الْمَوْلُودُ بِقُدْرَةِ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

Hannah waladat maryam, maryam waladat 'iisaa, ukhruj ayyuhal mauluudu bi qudratil malikil ma'buud. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammadin sah- hil wa yassir maa ta'assar.

Artinya: “Hannah melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Wahai anak yang akan dilahirkan, lahirlah dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Menguasai, Yang Disembah. Ya Allah, semoga rahmat senantiasa tercurah kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, gampangkanlah dan mudahkan sesuatu yang sulit.”

Doa agar Melahirkan Mudah dan Lancar

1. Doa saat Proses Persalinan

Ada banyak doa yang bisa dibaca saat proses persalinan. Salah satunya adalah doa yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 255 berikut:

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih; ya'lamu maa baina aydeehim wa mww khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa'; wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem

Artinya: "Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar."

2. Doa Kurob

Orang-orang di sekeliling ibu hamil yang akan melahirkan juga dianjurkan membaca doa kurob atau doa pada saat genting berikut ini:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ اْلأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

La ilaha illallahul azhimul halim la ilaha illallahu rabbul arsyil azhim la ilaha illallahu rabbu samawati wa rabbul ardhi wa rabbul arsyil karim.

Artinya: “Tidak Tuhan selain Allah Yang Maha Agung lagi Maha Santun. Tiada Tuhan Selain Allah, Tuhan arsy Yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan arsy Yang Mulia.”

3. Doa Mohon Perlindungan untuk Anak

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Wa innee sammaituhaa Maryama wa innee u'eezuhaa bika wa zurriyyatahaa minash shaitaanir rajeem.

Artinya: “Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk.” (QS: Ali Imran: 36)

Doa ini juga dibacakan Nabi Muhammad SAW untuk cucunya, yakni Hasan dan Husain. Hal itu tercantum dalam hadis yang diriwaytkan Ibn Abbas RA berikut:

“Sesungguhnya moyang kalian (Nabi Ibrahim) juga dahulu ber-isti’azah untuk Ismail dan Ishaq dengan doa: Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dan setiap kejahatan setan, dan makhluk yang mengganggu, serta dari setiap tatap mata yang jahat”. (HR al-Bukhari no. 312)

4. Doa Keberkahan untuk Anak

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا فِي أَئِمَّتِنَا وَجَمَاعَتِنَا وَأَهْلِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَأَمْوَالِنَا وَفِيمَا رَزَقْتَنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Allahumma ashlih lana fi aimmatina wa jamaa'atina wa ahlina wadzurriyyatina wa amwaalina wafiimaa razaqtana wa baariklana fiihim fid dunya wal aakhiroh.

Artinya: “Ya Allah perbaikilah untuk kami di dalam imam-imam kami, jama'ah kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak turun kami, harta-harta kami dan di dalam apa-apa (rezeki) yang engkau berikan kepada kami dan berilah kami keberkahan dalam urusan mereka di dunia dan akhirat.”

5. Doa agar Anak Dijauhkan dari Bahaya

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَوْلَادِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَاحْفَظْهُمْ وَلَا تَضُرَّهُمْ وَارْزُقْنَا بِرَّهُمْ

Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhhum wa la tadlurrahum warzuqna birrahum.