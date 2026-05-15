5 Doa Memancing dari Nabi Sulaiman AS, Amalkan Agar Tangkapan Ikan Berlimpah

Memancing adalah salah satu kegiatan yang digemari banyak orang. Selain menyenangkan, memancing juga bisa menjadi sarana mencari rezeki yang halal.

Bagi sebagian pemancing, faktor teknis seperti memilih waktu yang tepat dan umpan yang sesuai memang penting. Namun bagi umat Muslim, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu doa.

Sering kali kita mendengar tentang "Doa Nabi Sulaiman" yang populer di kalangan umat Muslim untuk memohon rezeki. Lantas, apakah Nabi Sulaiman pernah mengajarkan doa khusus untuk memancing?

Sebetulnya, tidak ada doa dari Nabi Sulaiman yang secara spesifik hanya dibaca untuk kegiatan memancing ikan.

Meski begitu, terdapat beberapa doa Nabi Sulaiman yang berisi permohonan kelancaran rezeki dan keberkahan.

Karena memancing pada hakikatnya adalah salah satu bentuk ikhtiar mencari rezeki, doa itu pun bisa diamalkan dengan bersungguh-sungguh.

Bacaan Doa Nabi Sulaiman untuk Mancing Ikan

Merujuk pada Alquran, terdapat dua doa dari riwayat Nabi Sulaiman AS yang sangat sering dipanjatkan para pemancing sebagai bentuk tawakal kepada Allah SWT.

Berikut adalah masing-masing bacaannya:

1. Doa dalam Surat Sad Ayat 35

Doa mancing Nabi Sulaiman AS 1.

Pada dasarnya, doa ini dilafalkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau memohon anugerak berupa kerajaan dan kekayaan.

Namun, para pemancing juga bisa membacanya agar diberikan rezeki yang melimpah, seperti tangkapan ikan yang banyak.

Doanya sendiri tercantum dalam surat Sad ayat 35 yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Qaala Rabbigh fir lee wa hab lee mulkal laa yambaghee li ahadim mim ba'de inaka Antal Wahhab

Artinya: Dia berkata, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.”

2. Doa dalam Surat An-Naml Ayat 30-31

Doa mancing Nabi Sulaiman AS 2.

Doa ini diambil dari kutipan surat An-Naml yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman, dan dapat dibaca untuk memohon rahmat dan kelancaran dari Allah Yang Maha Pemurah.

Berikut adalah bacaannya:

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ, أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

Innahoo min Sulaimaana wa innahoo bismil laahir Rahmaanir Raheem. Allaa ta'loo 'alaiya waa toonee muslimeen

Artinya: Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.”

Kumpulan Doa Mancing Ikan Lainnya dalam Ajaran Islam

Selain mengambil keberkahan dari doa Nabi Sulaiman, umat Islam juga dianjurkan untuk membaca beberapa doa lain yang maknanya sama dengan memohon kemudahan dalam mencari rezeki:

1. Doa Melancarkan Usaha dan Rezeki

اَللهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَرْزُقَنِىْ رِزْقًا حَلاَلاً وَاسِعًا طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلاَمَشَقَّةٍ وَلاَضَيْرٍ وَلاَنَصَبٍ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

Latin: Allahumma innii as aluka an tarzuqanii rizqan halaalan waasi'an thayyiban min ghairita'abin wala masyaqqatin walaa dhoirin wa laa nashabin innaka 'alaa kulli syai in qadiir.

Artinya: “Ya Allah, aku minta kepada Engkau akan pemberian rezeki yang halal, luas, baik tidak tanpa repot dan juga tanpa kemelaratan dan tanpa keberatan.

Sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu.”

2. Doa Memohon Kemudahan

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

Latin: Allahumma yassir wa laa tu'assir.

Artinya: “Ya Allah, mudahkanlah dan jangan Engkau persulit.”

3. Doa Bersyukur Atas Nikmat

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

Latin: Yaaa ayyuhan naasuzkuroo ni'matal laahi 'alaikum; hal min khaaliqin ghairul laahi yarzuqukum minas samaaa'i wal ard; laaa ilaaha illaa Huwa fa annaa tu'fakoon.

Artinya: “Wahai manusia! Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?