Dalam Islam, setiap tindakan ada adabnya tersendiri, tidak terkecuali saat makan.

Contohnya, sebelum makan, dianjurkan untuk menyebut nama Allah atau membaca doa terlebih dahulu.

Harapannya adalah agar makanan yang dikonsumsi itu diberikan keberkahan dari Allah SWT.

Namun, dalam rutinitas sehari-hari, seseorang bisa saja lupa membaca doa sebelum makan.

Sebagai agama yang penuh kemudahan, Islam pun memberikan solusi untuk hal itu.

Yup, ada doa khusus yang bisa dibaca oleh umat Muslim ketika ia lupa membaca doa makan dan baru teringat di tengah-tengah waktu makan.

Pentingnya Membaca Doa Sebelum Makan dalam Islam

Menyebut nama Allah sebelum makan merupakan salah satu adab yang diajarkan dalam Islam.

Dengan membaca doa atau mengucapkan bismillah sebelum makan, seorang Muslim diingatkan untuk selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Kebiasaan ini juga menjadi bentuk mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam hadits yang muttafaqun ‘alaih:

يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

Artinya: “Wahai anak, sebutlah nama Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu.” (HR. Bukhari no. 5376, Muslim no. 2022)

Doa Ketika Lupa Baca Doa Makan

Ketika seseorang lupa membaca doa sebelum makan, ada bacaan yang dianjurkan untuk dibaca saat ia ingat.

Doa ini bisa diucapkan di tengah makan sebagai bentuk menyebut nama Allah meskipun terlambat.

Berikut bacaan doa ketika lupa membaca doa makan:

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

Bismillāhi awwalahu wa ākhirahu

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya.”

Doa ini dibaca ketika seseorang menyadari bahwa ia belum mengucapkan bismillah sebelum makan.

Dengan membaca doa tersebut, seseorang tetap dapat mengingat Allah dalam aktivitas makannya.

Dalil yang Mendasari Doa Lupa Baca Doa Makan

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika seseorang lupa menyebut nama Allah di awal makan.

Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah.

Jika ia lupa menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan: ‘Bismillaah awwalahu wa akhirahu’ (dengan menyebut nama Allah di awalan dan akhiran).” (HR. Abu Dawud No. 3767, At-Tirmidzi No. 1858)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan kepada umatnya.

Walaupun seseorang lupa membaca doa di awal makan, ia tetap dianjurkan menyebut nama Allah ketika ingat.

Ingat-Ingat Lagi Adab Makan yang Dianjurkan dalam Islam

Selain membaca doa sebelum makan, Islam juga mengajarkan beberapa adab ketika makan.

Adab tersebut bertujuan agar aktivitas makan tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah.

Beberapa adab makan yang dianjurkan antara lain:

Membaca doa sebelum dan sesudah makan.

Makan dengan tangan kanan.

Mengambil makanan yang berada di dekatnya.

Tidak makan secara berlebihan.

Di samping itu, Allah SWT juga mengingatkan umatnya agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman.

Hal ini pun disebutkan langsung dalam Alquran, tepatnya dalam surat Al-A’raf ayat 31:

۞ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Yaa Banneee Adama khuzoo zeenatakum 'inda kulli masjidinw wa kuloo washraboo wa laa tusrifoo; innahoo laa yuhibbul musrifeen

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.