Membaca Alquran merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan.

Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah SWT berfirman:

"Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Selain membaca, umat Islam juga dianjurkan untuk mengkhatamkan Alquran seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Doa Khatam Alquran Sesuai Sunnah Versi Singkat

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Allahummarhamnii bil qur'aani. Waj'alhu lii imaaman wa nuuran wa hudan wa rohmah. Allahumma dzakkirnii minhu maa nasiitu wa 'allimnii minhu maa jahiiltu warzuqnii tilaawatahu aana-al laili wa athroofan nahaari waj'alhu lii hujjatan yaa robbal 'aalamiin.

Artinya: “Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku apa yang aku lupa darinya, ajarkanlah aku apa yang aku tidak tahu darinya, dan anugerahkanlah aku kesempatan membacanya sepanjang malam dan siang, serta jadikanlah ia hujjah (penolong) bagiku, wahai Tuhan seru sekalian alam."

Bacaan Doa Khatam Alquran Sesuai Sunnah Versi Panjang

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا يَارَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَآ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. وَاهْدِنِيْ وَاهْدِنَا وَوَفِّقْنَا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْمٍ بِبَرَكَةِ خَتْمِ الْقُرْأٓنِ الْعَظِيْمِ. وَبِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ وَرَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ. وَاعْفُ عَنَّا يَاكَرِيْمُ وَاعْفُ عَنَّا يَارَحِيْمُ. وَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَآأَكْرَمَ اْلأَكْرَمِيْنَ وَيَآأَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

Allohumma robbana ya robbana taqobbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rohim wahdini wahdana wa waffiq ilal haqqo wa ila thoriqim mustaqim bi barokati khatmil quranil adzim wa bi hurmati habibika wa rosulikal karim wa afu anna ya karimu wa afu anna ya rohim wa ghfir lana dzunubana bi fadhlika wa karomika ya arhamar rohimin

Artinya: “Ya Allah, Tuhan kami. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Terimalah taubat kami, wahai Tuan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berilah petunjuk kepadaku, serta berilah hidayah dan taufik kepada kami menuju jalan yang lurus dengan perantara berkah khatam Al-Qur’an yang agung, juga dengan perantara kemuliaan kekasih dan utusan-Mu yang terhormat. Maafkan kami, wahai Yang Maha Pemurah; maafkan kami, wahai Yang Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosa kami dengan perantara Keutamaan dan Kepemurahan-Mu, wahai Yang Maha Pemurah dari semua pemurah dan Maha Penyayang dari semua penyayang.”

اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ خَتْـمِ الْقُرْأٓنِ. وَأَكْرِمْنَا بِكَرَامَــةِ خَتْمِ الْقُرْأٓنِ. وَشَرِّفْنَا بِشَرَافَةِ خَتْمِ الْقُرْأٓنِ. وَأَلْبِسْنَا بِخِلْعَةِ خَتْمِ الْقُرْأٓنِ. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْقُرْأٓنِ. وَعَافِنَا مِنْ كُلِّ بَلَآءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْأٓخِرَةِ بِحُرْمَةِ خَتْمِ الْقُرْأٓنِ. وَارْحَمْ جَمِيْعَ أُمَّةِ مُحَمَّـدٍ بِحُرْمَةِ خَتْمِ الْقُرْأٓنِ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْأٓنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِيْنًا. وَفِي الْقَبْرِ مُوْنِسًا. وَفِي الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا. وَعَلَى الصِّرَاطِ نُوْرًا. وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيْقًا. وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا. وَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيْلاً وَإِمَامًا. بِفَضْلِكَ وَجُوْدِكَ وَكَرَمِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allohumma zayyinna bi zinati khatmil quran wa akrimna bi karomati khatmil quran wa syarrifna bi syarofati khatmil quran wa albisna bi khilati khatmil quran wa adkhilnal jannata maal quran wa afina min kulli balaid dunya wa adzabil akhirah bi hurmati khatmil quran wa rahma jamii ummati muhammadin bi hurmati khatmil quran allohumma jalil qurana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafian wa alash shirothi nuran wa ilal jannati rofiqan wa minan nari sitran wa hijaban wa ilal khoiroti kulliha dalilan wa imaman wa bi fadhlika wa judika wa karomika ya arhamar rohimin.

Artinya: “Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan khatam Al-Qur’an. Muliakanlah kami dengan kemuliaan khatam Al-Qur’an. Berilah kami kehormataan dengan kehormatan khatam Al-Qur’an. Berilah kami pakaian dengan pakaian khatam Al-Qur’an. Masukkan kami ke surga bersama Al-Qur’an. Lindungi kami dari setiap bala dunia dan siksa akhirat dengan perantara khatam Al-Qur’an. Dan berilah rahmat kepada seluruh umat Nabi Muhammad dengan perantara khatam Al-Qur’an. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur’an sebagai teman kami di dunia, sebagai penyejuk di dalam kubur, sebagai syafaat di hari kiamat, sebagai cahaya di atas shirath, sebagai kawan menuju surga, sebagai pelindung dan pembatas dari neraka, sebagai bukti dan imam terhadap semua kebaikan. dengan perantara Keutamaan, Kedermawanan, dan Kepemurahan-Mu, wahai Yang Maha Penyayang dari semua penyayang.”

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْأٓنِ حَلاَوَةً. وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ كَرَامَةً. وَبِكُلِّ أٓيَةٍ سَعَادَةً. وَبِكُلِّ سُوْرَةٍ سَلاَمَةً. وَبِكُلِّ جُزْءٍ جَزَآءً. وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِيْنَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ سُلْطَانَنَا سُلْطَانَ الْمُسْلِمِيْنَ. وَانْصُرْ وُزَرَآءَهُ وَوُكَلآءَهُ وَعَسَاكِرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَاكْتُبِ السَّلاَمَةَ وَالْعَافِيَةَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْحُجَّاجِ وَالْغُزَاةِ وَالْمُسَافِرِيْنَ وَالْمُقِيْمِيْنَ. فِيْ بَرِّكَ وَبَحْرِكَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّـدٍ أَجْمَعِيْنَ

Allohummar zuqna bi kulli harfin minal quran halawah wa bikulli kalimatin karomah wa bikulli ayatin saadah wa bikulli suratin salamah wa bikulli juzin jazaan wa shollallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi ajmain at thoyyibin at thohirin allohummanshur sulthonana sulthonal muslimin wanshur wuzaroahu wa asakirahu ila yamid din waktubis salamatal wal afiyata alaina wa alal hujjaji wal ghuzati wal musafirina wal muqimina fi barrika wa bahrika min ummati muhammadin ajmain

Artinya: “Ya Allah, berikanlah kami hasil manis dengan perantara setiap huruf dalam Al-Qur’an, berikanlah kemuliaan dengan perantara setiap kata dalam Al-Qur’an, berikanlah kebahagiaan dengan perantara setiap ayat dalam Al-Qur’an, berilah keselamatan dengan perantara setiap surat dalam Al-Qur’an, dan berilah balasan dengan perantara setiap juz dalam Al-Qur’an. Semoga Allah melimpahkan rahmat ta‘dhim kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya yang suci lagi bersih. Ya Allah, berilah pertolongan kepada pemimpin kami, yakni pemimpin kaum muslimin. Berilah pertolongan kepada menteri-menteri, wakil-wakil, dan tentara-tentara muslim hingga hari akhir. Dan tetapkanlah keselamatan dan kesehatan kepada kami dan kepada orang-orang yang beribadah haji, kepada orang-orang yang berjihad (di jalan Allah), kepada para musafir, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang tinggal di darat maupun di laut-Mu.”

اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ وَنُوْرَ مَا تَلَوْنَاهُ لِرُوْحِ نَبِيِّنَا مُحَمَّـدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وِلِأَرْوَاحِ أَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ. وَلِأَرْوَاحِ أٓبَآئِنَا وَأُمَّهاتِنَا وَأَبْنَآئِنَا وَبَنَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَصْدِقَآئِنَا وَأُسْتَاذِنَا وَأَقْرِبَآئِنَا وَمَشَايِخِنَا وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وِلِأَرْوَاحِ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ. اَلْأَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَآأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّـدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهُوَ أَهْلُهُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ ِللّٰهِ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ. آمِيْنَ

Allohumma balligh tsawaba ma qaranahu wa nura ma talaunahu li ruki nabiyyina muhammadin shallallahu taala alaihi wasallam wa li arwahi auladihi wa azwajihi wa ashkhabihi ridlwanullahi taala alaihim ajmain wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina wa ustadzina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jamiiil muminina wal muminaati wal muslimina wal muslimaati al-akhya-i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rohimin Jazallahu anna muhammadan shallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluhu Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun wa salamul alal mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin Amin

Artinya: “Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Qur’an kami dan sampaikanlah cahaya lantunkan Al-Qur’an kami kepada ruh Nabi kita Nabi Muhammad ﷺ, dan juga kepada ruh anak-anak, istri-istri, dan sahabat-sahabat beliau semoga Allah meridhai mereka semuanya. Dan juga kepada ruh-ruh bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, putra-putra kami, putri-putri kami, saudara-saudara kami, saudari-saudari kami, teman-teman kami, guru-guru kami, kerabat-kerabat kami, syekh-syekh kami, orang-orang yang memiliki hak atas kami, dan juga kepada seluruh mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dengan perantara rahmat-Mu, wahai Yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Nabi Muhammad Saw atas jasa-jasa beliau kepada kita dengan balasan yang layak beliau terima. Mahasuci Tuhanmu Yang Maha Mulia dari apa yang mereka sifatkan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan atas para rasul. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Amin.”

Apa Keutamaan Membaca dan Khatam Alquran?

Membaca dan mengkhatamkan Alquran memiliki banyak keutamaan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Ditemani Malaikat di Akhirat

Orang yang pandai membaca Alquran akan ditemani para malaikat yang mulia di akhirat kelak. Namun, pahala bukan cuma diberikan kepada mereka yang fasih.

Seorang muslim yang membaca Alquran masih terbata-bata juga mendapat imbalan dari Allah SWT. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

“Orang mukmin yang mahir membaca Alquran, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Orang yang membaca Alquran dengan gagap, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala.” (HR Muslim).

2. Mendapat Syafaat pada Hari Kiamat

Orang yang membaca Alquran akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat, sebagaimana hadis berikut:

“Dari Abu Umamah al-Bahily (diriwayatkan), aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah Alquran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya.” (HR Muslim).

3. Didoakan Malaikat

Ketika seorang muslim mengkhatamkan Alquran, puluhan ribu malaikat memohonkan rahmat kepada Allah SWT. Hal itu sesuai dengan hadis berikut:

“Apabila seseorang mengkhatamkan Alquran, maka 60.000 malaikat memohonkan rahmat untuknya pada saat khatamannya.” (HR Ad-Dailami).

Para ulama mengartikan keutamaan itu diperuntukkan bagi individu bukan kelompok, yakni orang yang membaca Alquran dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas secara sempurna.

Selain itu, angka 60.000 dalam hadis tersebut bukan menyatakan jumlah malaikat. Namun, cuma sebatas merujuk pada arti banyak.

4. Doanya Mustajab

Doa orang yang khatam Alquran mustajab atau berpotensi cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Dalam hadis riwayat At-Thabrani, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang selesai melaksanakan salat fardu, maka baginya doa yang mustajab. Barang siapa yang selesai membaca Alquran, maka baginya juga doa yang mustajab.”

5. Amalan Paling Dicintai Allah SWT

Mengkhatamkan Alquran merupakan amalan yang paling dicintai Allah SWT.

Dalam satu hadis, dikisahkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Rasulullah SAW menjawab, “Al-hal wal murtahal.” Orang tersebut bertanya lagi, “Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “Yaitu yang membaca Alquran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulanginya lebih awal.” (HR Tirmidzi).

Berapa Kali Mengkhatamkan Alquran?

Sebenarnya, tidak ada batasan dalam mengkhatamkan Alquran. Namun, dianjurkan minimal satu kali dalam sebulan.

Anjuran itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Dari Abdullah bin Amr (diriwayatkan) Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah oleh kalian Alquran dan khatamkanlah setiap satu bulan. Aku berkata, aku mendapati diriku mampu melakukannya melebih itu, sehingga beliau bersabda, bacalah olehmu dan jangan mengkhatamkannya kurang dari tujuh hari.” (HR Bukhari).

Riwayat lainnya juga menjelaskan hal serupa, yakni sebagai berikut:

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amru (diriwayatkan) bahwa dia berkata, wahai Rasulullah, berapa lamakah aku harus mengkhatamkan Alquran? Beliau bersabda, Dalam sebulan. ‘Abdullah bin ‘Amru berkata, sesungguhnya aku bisa lebih dari itu, Abu Musa (Ibnu Mutsanna) mengulang-ulang perkataan ini, dan Abdullah selalu meminta dipensasi hingga beliau bersabda, jika demikian, bacalah Alquran (hingga khatam) dalam tujuh hari. Abdullah berkata, aku masih dapat menyelesaikannya lebih dari itu. Beliau bersabda, tidak akan dapat memahaminya orang yang mengkhatamkan Alquran kurang dari tiga hari.” (HR Abu Dawud).

Berdasarkan hadis-hadis di atas, ulama terkemuka Mazhab Syafi’i, Imam An-Nawawi, menjelaskan bahwa jika seseorang ahli membaca Alquran dan teliti membacanya, dianjurkan untuk mempercepat khatamannya.

Sementara, jika tidak memiliki kemampuan tersebut, dianjurkan untuk mengkhatamkannya lebih lama serta tidak membacanya cepat-cepat.

Itu karena inti mengkhatamkan Alquran harus disertai dengan bacaan yang tartil (pelan-pelan), sebagaimana firman Allah SWT berikut:

“Bacalah Alquran itu dengan perlahan-lahan.” (QS. Al-Muzzammil: 4)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca Alquran secara saksama (tartil).

Maksudnya adalah membaca Alquran dengan pelan-pelan, bacaan yang fasih, dan merasakan arti ayat-ayat tersebut, sehingga berkesan di hati.