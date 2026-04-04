Hujan merupakan salah satu rahmat dan tanda kekuasaan Allah yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi makhluk hidup di muka bumi.

Bahkan, dalam Islam, momen turunnya hujan juga termasuk waktu yang istimewa, karena diyakini sebagai salah satu waktu mustajab untuk berdoa.

Karena itu, umat Muslim dianjurkan untuk membaca doa ketika turun hujan sebagai bentuk syukur sekaligus permohonan kebaikan kepada Allah.

Doa-Doa Ketika Turun Hujan Arab, Latin, dan Artinya

1. Doa Ketika Turun Hujan Petir

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

Subhaanalladzii yusabbihur ro'du bihamdihi wal malaaikatu min khiifatih.

Artinya: “Maha Suci Allah yang dengan memuji-Nya halilintar bertasbih, demikian pula para malaikat karena takut kepada-Nya.”

2. Doa Ketika Hujan Lebat

اللَّهُمّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا, اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

Allahumma haawalaina wa laa 'alaina. Allahumma 'alal aakami wal jibaali, wazh zhiroobi, wa buthunil awdiyati, wa manaabitisy syajari.

Artinya: “Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan.”

3. Doa saat Hujan Turun Mustajab

اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً

Allahumma shoyyiban nafi'an

Artinya: “Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat.”

4. Doa Agar Hujan Memberikan Keberkahan

اَللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيًّا وَسَيِّبًا نَافِعًا

Allâhumma shayyiban haniyyâ wa sayyiban nâfi‘â.

Artinya: “Wahai Tuhanku, jadikan ini hujan terpuji kesudahannya dan menjadi aliran air yang bermanfaat.”

5. Doa Agar Diberikan Hujan yang Bermanfaat

Abu Dawud meriwayatkan sebuah doa yang dapat dibaca agar hujan yang turun dapat memberikan manfaat bagi alam semesta.

Berikut adalah bacaannya:

اللهمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ أٰجِلٍ

Allahummasqinaa ghaitsaan mughiitsaam marii-an marii’an naafi’aan ghaira dhaarrin ‘aajilaan ghaira aajilin

Artinya: “Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat merata, mengairi, menyuburkan, bermanfaat tanpa mencelakakan, segera tanpa ditunda.”

6. Doa Saat Hujan Turun Disertai Angin Kencang

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِه

Allahumma inni as’aluka khairahā wa khaira mā fīhā wa khaira mā ursilat bihī, wa a‘ūdzu bika min syarrihā wa syarri mā fīhā wa syarri mā ursilat bih.

Artinya: “Ya Allah, saya memohon kepada-Mu kebaikan dari angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang Engkau kirim bersamanya.