Islam mengajarkan berbagai doa-doa keseharian yang seharusnya dibaca sebelum kita beraktivitas.

Salah satunya adalah doa sebelum tidur. Hal itu bertujuan untuk memohon perlindungan Allah SWT dari godaan setan dan mimpi buruk.

Namun, ketika lupa membaca doa tidur, mimpi buruk datang dan membuat kita gelisah, ketakutan, hingga sulit tidur lagi.

Lantas, doa apa yang harus dibaca saat mengalami mimpi buruk dan bagaimana cara mengatasinya?

Baca Doa Ini ketika Mimpi Buruk

Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa berikut ini jika terbangun karena mengalami mimpi buruk:

هُوَ اللهُ ، اَللهُ رَبِّيْ لَا شَرِيْكَ لَهُ. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

Huwallahu allahu rabbi la syarika lahu. A’udzu bikalimatillahit tammati min ghadbhabihi wa min syarri ibadihi wamin hamazatis syayatini wa an yahdhuruni

Artinya: Dialah Allah. Allah Tuhanku. Tiada sekutu bagi-Nya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, kejahatan para hamba-Nya dan godaan setan. Aku pun berlindung kepada-Nya dari kepungan setan itu. (HR Ibnu Suni, Abu Dawud, At-Tirmidzi).

Doa lainnya yang bisa dibaca saat mimpi buruk adalah sebagai berikut:

اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ

Allaahumma innii a'uudzubika min 'amalisy syaithaani wa sayyi- aatil ahlaami.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan syaitan dan keburukan mimpi."

Doa agar Mimpi Buruk Tidak Jadi Nyata

Selain dua doa sebelumnya, seorang muslim juga dianjurkan untuk membaca doa berikut ini agar mimpi buruk tidak menjadi kenyataan.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا فِيهَ

Allahumma inni a’udzu bika min syarriha wa min syarri ma fiha

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya.”

Ini yang Harus Dilakukan ketika Mimpi Buruk Menurut Islam

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan saat kita mengalami mimpi buruk:

1. Meludah Tiga Kali ke Kiri

Saat terbangun karena mimpi buruk, dianjurkan meludah kecil ke kiri sebanyak tiga kali sebagai bentuk penolakan terhadap gangguan setan.

Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam hadis sahih Muslim dari riwayat Jabir bin Abdullah RA berikut:

“Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi yang tidak disukai, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kiri sebanyak tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari setan sebanyak tiga kali. Dan hendaklah dia mengubah posisi lambungnya sebelumnya.”

2. Membaca Ta’awudz

Mengucapkan “A'udzubillahi minasy-syaithaanir-rajim” sebanyak tiga kali untuk memohon perlindungan Allah SWT dari godaan setan.

3. Berdoa Mohon Perlindungan

Setelah itu bisa dilanjutkan dengan membaca doa berikut:

4. Mengubah Posisi Tidur

Salah satu cara mengatasi mimpi buruk juga bisa dilakukan dengan mengubah posisi tidur.

5. Salat

Setelah mengalami mimpi buruk, seorang muslim dianjurkan untuk mengerjakan salat sunah dua rakaat. Selain beribadah, juga bentuk permohonan perlindungan dari Allah SWT.

6. Tidak Menceritakan Mimpi Buruk

Kita tidak dianjurkan untuk menceritakan mimpi buruk, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut: