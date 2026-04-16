Petir merupakan salah satu fenomena alam yang sering terjadi, terutama saat hujan lebat disertai angin.

Suaranya yang begitu keras dan tiba-tiba sering kali membuat seseorang terkejut atau bahkan merasa takut.

Dalam Islam, ada adab dan doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika mendengar atau melihat petir.

Doa ini sejatinya menjadi bentuk pengingat akan kebesaran Allah SWT sekaligus perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kumpulan Doa Ketika Ada Petir

Dalam Alquran, Allah SWT menerangkan bahwa petir dan guruh senantiasa bertasbih dan memuji-Nya.

Hal ini ditegaskan dalam surat Ar-Ra’d ayat 13:

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ

Wa yusabbihur ra'du bihamdihee walmalaaa'ikatu min kheefatihee wa yursilus sawaa'iqa fa yuseebu bihaa mai yashaaa'u wa hum yujaadiloona fil laahi wa Huwa shadeedul mihaal

Artinya: “Dan guruh bertasbih memuji-Nya, (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar,

lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia Mahakeras siksaan-Nya.”

Di sisi lain, mendengar suara petir yang keras mungkin membuat seseorang merasa takut dan khawatir.

Maka dari itu, Rasulullah SAW mengajarkan umat Muslim untuk segera berdoa dan memohon perlindungan saat mendengar atau melihat gemuruh petir.

Berikut adalah beberapa bacaan doa ketika ada petir yang dianjurkan:

1. Doa Tasbih Saat Ada Petir

Berdasarkan riwayat dalam Kitab al-Adzkar dari Abdullah bin Az Zubair RA, apabila Rasulullah SAW melihat petir dan mendengar guruh, beliau akan menghentikan pembicaraannya lalu membaca tasbih.

Sangat dianjurkan untuk membacanya sebanyak tiga kali agar senantiasa terlindung dari bahaya petir yang menakutkan.

Berikut adalah bacaannya:

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

Subhanalladzii yusabbihur-ra'du bihamdihi wal-malaa-ikati min khiifatihi

Artinya: “Mahasuci Allah, yang petir bertasbih dengan memuji-Nya. Demikian juga para malaikat karena takut kepada-Nya.”

Setelah membaca tasbih ini, Abdullah bin Az Zubair menambahkan sebuah perkataan peringatan:

إِنَّ هَذَا لَوَعِيْدٌ شَدِيْدٌ لِأَهْلِ الأَرْضِ

Inna hadza lawaidun syadidun li ahlil ardi

Artinya: “Inilah ancaman yang sangat keras untuk penduduk suatu negeri.” (HR. Bukhari, No. 723)

2. Doa Memohon Perlindungan dari Azab dan Murka Allah

Doa ini dibaca saat melihat kilat atau mendengar petir sebagai bentuk memohon keselamatan dan agar terhindar dari siksaan.

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

Allahumma laa taq-tulnaa bighadhabika wa laa tuhliknaa bi 'adzaabika wa 'aafınaa qabla dzaalika.

Artinya: “Ya Allah, jangan Kau bunuh kami dengan marah-Mu dan jangan Kau binasakan kami dengan siksa-Mu. Selamatkanlah kami sebelum itu.” (HR. At-Tirmidzi dan Hakim)

Doa saat Cuaca Ekstrem Lainnya

Karena petir umumnya datang bersamaan dengan turunnya hujan lebat serta angin kencang, ada beberapa doa lain yang bisa dibaca saat cuaca ekstrem ini.

1. Doa Ketika Turun Hujan

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

Allâhumma shayyiban nafi'an

Artinya: "Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat."

2. Doa Ketika Angin Kencang

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

Allahumma Innii As'aluka Khairaha wa Khaira Maa Fiihaa wa Khaira Maa Ursilat Bihi wa 'Udzu Bika Min Syarriha wa Syarri Maa Fiihaa wa Syarri Maa Ursilat Bihi

Artinya: “Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang dibawanya.