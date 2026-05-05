Bukan rahasia bahwa kehidupan di dunia tidak lepas dari ujian yang datang silih berganti.

Dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah SWT berfirman:

"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar."

Berbagai ujian itu seringkali membuat hati gelisah dan tidak tenang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berdoa.

Lantas, apa saja doa yang dibaca untuk ketenangan hati dan pikiran?

Doa Memohon Ketenangan Hati dan Pikiran

1. Doa Diberi Ketenangan Hati

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Robbisrohlii sodrii, wa yassirlii amrii, wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii'

Artinya: "Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku."

Doa ini berasal dari Surah Taha ayat 25-28 dan dibaca Nabi Musa AS ketika hendak bertemu Firaun.

2. Doa Memohon Ketenangan Jiwa

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ

Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah, tu'minu biliqa'ika, wa tardha biqadha'ika, wa taqna'u bi'ata'ika

Artinya: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu jiwa yang tenang, yang yakin akan pertemuan dengan-Mu, rela dengan ketetapan-Mu, dan merasa cukup dengan pemberian-Mu."

3. Doa Mohon Ketenangan saat Sedih dan Kecewa

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tharfata 'ainin, ashlih li sya'ni kullahu

Artinya: "Ya Allah, kasih sayang-Mu kuharapkan. Maka dari itu, janganlah Kau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap. Perbaikilah bagiku seluruh urusanku".

4. Doa agar Ikhlas Menerima Takdir

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي رَاضِيًا بِقَضَائِكَ

Allahumma aj’alni radiyyan bi-qada’ika

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah aku rida terhadap ketentuan-Mu.”

5. Doa agar Tidak Gelisah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid-dayni wa qahrir-rijal

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan gelisah, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan penakut, dan dari beban utang serta kesewenang-wenangan manusia.”

6. Doa Mohon Keteguhan Hati

يَا مُقَلِّبَ القُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

Yaa muqollibal quluub tsabbit qolbi alaa diinik

Artinya: “Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.”

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wahablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab

Artinya: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia)."

Terapkan juga Tips Ini agar Hati Selalu Diberikan Ketenangan

Selain mengamalkan doa-doa di atas, akan lebih baik jika Anda juga menerapkan beberapa upaya di bawah ini untuk menenangkan hati dan pikiran: