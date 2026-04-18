Setiap kali hendak beraktivitas, umat Islam dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT.

Membaca doa keluar rumah bukan sekadar kebiasaan, tetapi bentuk tawakal agar keselamatan dan kemudahan.

Lantas, bagaimana bacaan doa keluar rumah yang dianjurkan sesuai sunnah?

Doa Keluar Rumah dan Artinya

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الا بالله

Bismillaahi tawakkaltu 'alal laahi laa haula walaa quwwata illaa billaah(i).

Artinya: "Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah tiada daya untuk memperoleh manfaat dan tiada pula kuasa untuk menolak mudarat melainkan dengan pertolongan Allah." (HR Abu Daud dan Tirmizi)

Doa Lainnya saat Keluar Rumah

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليَّ

Allahumma inni a’udzu bika an adhilla aw udholla, aw azilla aw uzalla, aw azhlima aw uzhlama, aw ajhala aw yujhala ‘alayya.

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain, dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzalimi diriku atau dizalimi orang lain, dari kebodohan diriku atau dijahilin orang lain.”

Anjuran Membaca Doa saat Keluar Rumah

Anjuran untuk membaca doa ketika keluar rumah bersumber dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW.

Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Jika seseorang keluar rumah, lalu dia mengucapkan “Bismillahi tawakkaltu alallah laa hawla wa laa quwwata illa billah”, maka dikatakan ketika itu: “Engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan, dan dijaga.” Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan: “Bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan?” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

Dalam riwayat lainnya, Ummu Salamah berkata:

“Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidaklah keluar dari rumahku kecuali beliau menghadapkan pandangannya ke langit, lalu beliau membaca zikir “Allahumma ini a’udzu bika an adhilla aw udholla aw azilla aw uzalla aw azhlima aw uzhlama aw ajhala aw yujhala ‘alayya.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Keutamaan Membaca Doa Keluar Rumah

1. Mendapat Petunjuk dari Allah SWT

Keutamaan membaca doa keluar rumah adalah mendapat petunjuk dari Allah SWT, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

2. Diberi Kecukupan

Allah SWT akan mencukupkan segala keperluan hamba-Nya yang memanjatkan doa, termasuk ketika keluar rumah.

Dalam Surah At-Talaq ayat 3 Allah SWT berfirman:

“Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

3. Mendapat Perlindungan Allah SWT

Seorang muslim yang berdoa ketika hendak keluar rumah akan mendapat perlindungan dari jin, setan, dan orang zalim.

4. Dijauhkan dari Setan

Setan tidak punya kemampuan untuk mencelakakan orang-orang yang beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT.

Hal tersebut ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 99-100: