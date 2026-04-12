Setiap umat Islam wajib membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan dan zakat harta (mal).

Khusus zakat harta, itu dikeluarkan jika memenuhi syarat nisab (batas mininum harta) dan haul (dimiliki selama satu satu tahun penuh).

Namun, pemberiannya tidak bisa dilakukan sembarangan sebab zakat berbeda dengan sedekah.

Harus ada doa ijab qobul zakat yang terucap dari pemberi dan penerima agar amalnya sempurna.

Doa Ijab Qobul Zakat

Doa ijab qobul zakat dilakukan saat penyerahan zakat.

Pemberi (muzakki) mengucapkan niat atau doa ijab zakat sebagai pernyataan bahwa harta yang dikeluarkan merupakan zakat, bukan sekadar sedekah biasa.

Sementara, penerima atau amil zakat mengucapkan doa qobul sebagai tanda bahwa zakat telah diterima dan mendoakan agar muzakki diberi keberkahan.

1. Doa Ijab Zakat

Doa ini dibaca ketika seorang muslim membayar zakat fitrah atau zakat harta untuk diri sendiri.

Doa Ijab Zakat Fitrah

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاة الفِطْر فَرْضًا لله تَعَالى

Nawaitu an akhrija zakaatal fithri fardhan lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah fardu karena Allah Ta'ala."

Doa Ijab Zakat Mal (Harta)

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ مَالِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakata maali fardhan lillahi ta'ala.

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat harta fardu karena Allah Ta’ala.”

2. Doa Qobul Zakat

Orang yang menerima zakat, termasuk amil zakat, dapat mengucapkan doa berikut ini:

آجَرَكَ اللَّهُ فِيْمَا أعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ

Ajarakallahu fima a'thaita waja'alahu laka thahuran wabaraka laka fima abqaita.

Artinya: "Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan menjadikannya pembersih bagimu, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan."

Hikmah dan Keutamaan Doa Ijab Qobul Zakat

1. Menegaskan Niat Berzakat

Doa ijab qobul menegaskan bahwa harta yang kita keluarkan untuk berzakat diniatkan karena Allah SWT.

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa setiap amalan yang kita lakukan akan dibalas sesuai dengan niatnya.

"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Menyucikan Harta dan Jiwa

Zakat yang diiringi dengan doa menjadi sarana penyucian harta dan jiwa kita dari sifat kikir.

Hal tersebut ditegaskan dalam Surah At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

3. Mendapat Keberkahan

Dalam Surah At-Taubah ayat 103 juga dijelaskan bahwa doa dari penerima zakat bisa mendatangkan keberkahan dan ketenteraman jiwa.

4. Menumbuhkan Rasa Syukur dan Kepedulian Sosial

Doa ijab qobul memperkuat kesadaran setiap muslim bahwa zakat merupakan salah satu bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama.

Allah SWT menegaskan dalam Surah Az-Zariyat ayat 19 bahwa ada hak orang yang lebih membutuhkan di setiap harta kita.

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."

5. Menyempurnakan Zakat