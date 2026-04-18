Doa iftitah disunahkan dibaca setiap salat setelah takbiratul ihram dan sebelum Al-Fatihah.

Terdapat macam-macam bacaan doa iftitah, termasuk yang diawali dengan "Allahumma baid baini",

Lantas, bagaimana bacaan doa iftitah Allahumma baid baini dan apa makna serta keutamannya?

Bacaan Doa Iftitah Allahumma Baid Baini

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Allahumma baaid baynii wa bayna khotoyaaya kamaa baa'adta baynal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqinii min khotoyaaya kamaa yunaqqots tsaubul abyadhu minad danas. Allahummagh-silnii min khotoyaaya bil maa-iwats tsalji wal barod

Artinya: "Ya Allah, jauhkan lah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan lah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cuci lah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun." (HR Bukhari dan Muslim)

Ahli hadis, Ibnu Fajar, menyebut bahwa doa ini merupakan yang paling sahih di antara doa iftitah lainnya.

Doa Iftitah selain Allahumma Baid Baini

Selain yang diawali dengan Allahumma baid baini, doa iftitah lainnya yang paling populer di Indonesia adalah sebagai berikut:

اللهُ أَكْبَر كَبِيرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.أنى وَجَّهْتُ وَجُمِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مسلما وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شريك له وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المُسْلِمِينَ

Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotaw-wa ashila. Inni Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarassamawati wal ardha hanifam-muslima wama anaminal musyrikin. inna shalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahirabbil 'alamin. La syarikalahu wabidzalika umirtu wa anaminal muslimin.

Artinya: “Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaran-Nya, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyak pujian. Dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang mencipta langit dan bumi dalam keadaan lurus dan pasrah. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata hanya untuk Allah Tuhan Semua Alam, tiada sekutu bagi-Nya. Dan begitulah aku diperintahkan dan aku dari golongan orang muslim.”

Makna Doa Iftitah

Doa iftitah merupakan pembuka salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah berikut:

“Rasulullah SAW diam sejenak antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah. Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa yang engkau baca pada waktu diammu itu?’ Beliau menjawab, “Aku membaca Allahumma baa’id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa’adta bainal masyriqi wal maghrib (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat).” (HR Bukhari dan Muslim).

Doa tersebut berisi permohonan agar dijauhkan dari dosa sejauh timur dan barat, serta membersihkan jiwa dari sebagai kesalahan.

Sementara, pada doa iftitah lainnya, ada lafaz yang memiliki arti “Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang mencipta langit dan bumi dalam keadaan lurus dan pasrah”.

Wajah yang dimaksud dalam doa itu bukan dalam artian fisik. Namun, yang dimaksud adalah batin yang menghadap ke Allah SWT.

Karena pada hakikatnya Allah SWT tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Doa selanjutnya adalah wujud pengakuan atas kebesaran-Nya yaitu:

“Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah”.

Saat kita mengakui kebesaran Allah SWT, berarti kita juga meyakini bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan-Nya.

Sebaliknya, jika dalam hati muncul keyakinan bahwa ada kekuasaan yang lebih besar selain Allah SWT, hal tersebut dapat menjerumuskan pada syirik kecil yang berpotensi berkembang menjadi syirik besar.

Lafaz selanjutnya dalam doa iftitah adalah “ Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata hanya untuk Allah Tuhan Semua Alam, tiada sekutu bagi-Nya. Dan begitulah aku diperintahkan dan aku dari golongan orang muslim.”

Doa tersebut merupakan bentuk kepasrahan seorang muslim bahwa hidup, mati, dan semua yang ia kerjakan di dunia hanya untuk Allah SWT.

Keutamaan Membaca Doa Iftitah

Keutamaan membaca doa iftitah adalah terbukanya pintu-pintu langit, sehingga segala doa-doanya berpotensi dikabulkan Allah SWT.

Hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai berikut: