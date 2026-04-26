Dalam setiap rakaat salat, ada satu momen singkat yang sering luput dari perhatian, padahal maknanya sangat mendalam. Momen itu adalah saat duduk di antara dua sujud.

Pada posisi ini, seorang Muslim tidak hanya berhenti sejenak, tetapi juga dianjurkan membaca doa sebagai bentuk kerendahan hati sekaligus harapan kepada Allah SWT.

Di dalam doa duduk di antara dua sujud, terkandung permohonan yang sangat lengkap, mulai dari kebutuhan rohani dan jasmani, seperti ampunan, kasih sayang, petunjuk, kesehatan, hingga rezeki.

Memahami Hukum Duduk di Antara Dua Sujud

Duduk di antara dua sujud adalah salah satu gerakan wajib dalam ibadah, baik salat fardu maupun salat lainnya.

Posisi duduk ini termasuk ke dalam rukun qoshin atau rukun yang pendek. Artinya, rukun gerakan ini tidak boleh dikerjakan berlama-lama.

Namun, ada pandangan berbeda dari beberapa mazhab.

Menurut Mazhab Syafi’i, Hambali, dan Maliki, melafalkan bacaan doa yang disyariatkan (masyru’) hukumnya wajib secara sempurna, bahkan disunnahkan untuk diulang hingga tiga kali, sebagaimana tasbih saat rukuk dan sujud.

Sebaliknya, menurut Mazhab Hanafi, tidak ada doa yang disunnahkan pada posisi duduk ini.

Bacaan Doa Duduk di Antara Dua Sujud

Terdapat sejumlah riwayat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud.

Berikut adalah beberapa versi bacaannya:

Versi Lengkap

Doa duduk di antara dua sujud versi lengkap. (Foto Arsip Inilah)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي

Latin: Rabbighfir lii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa 'aafinii wa'fu 'annii.

Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berikan aku petunjuk, berikan aku kesehatan, dan maafkan aku.”

Versi Hadis Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi

Doa duduk di antara dua sujud versi HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi. (Foto: Arsip Inilah)

Doa ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas r.a, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW biasanya melafalkan doa ini di antara dua sujud:

اللَّهمَّ اغفِر لي وارحَمني واجبُرني واهدِني وارزُقني

Latin: Allohummaghfirli warahmnii, wajburnii, wahdini, warzuqnii.

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki.” (HR. At Tirmidzi no.284 dan HR. Abu Dawud)

Makna dari Setiap Lafaz Doa Duduk di Antara Dua Sujud

Setiap kalimat dalam doa duduk di antara dua sujud seperti menggambarkan kebutuhan utama manusia, mulai dari urusan dunia sampai akhirat, yang semuanya saling melengkapi satu sama lain.

Berikut adalah makna dari setiap lafaznya: