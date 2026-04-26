Bacaan Doa di Antara Dua Sujud: Arab, Latin, Terjemahan, dan Maknanya
Dewa Panggalih
Dalam setiap rakaat salat, ada satu momen singkat yang sering luput dari perhatian, padahal maknanya sangat mendalam. Momen itu adalah saat duduk di antara dua sujud.
Pada posisi ini, seorang Muslim tidak hanya berhenti sejenak, tetapi juga dianjurkan membaca doa sebagai bentuk kerendahan hati sekaligus harapan kepada Allah SWT.
Di dalam doa duduk di antara dua sujud, terkandung permohonan yang sangat lengkap, mulai dari kebutuhan rohani dan jasmani, seperti ampunan, kasih sayang, petunjuk, kesehatan, hingga rezeki.
Memahami Hukum Duduk di Antara Dua Sujud
Duduk di antara dua sujud adalah salah satu gerakan wajib dalam ibadah, baik salat fardu maupun salat lainnya.
Posisi duduk ini termasuk ke dalam rukun qoshin atau rukun yang pendek. Artinya, rukun gerakan ini tidak boleh dikerjakan berlama-lama.
Namun, ada pandangan berbeda dari beberapa mazhab.
Menurut Mazhab Syafi’i, Hambali, dan Maliki, melafalkan bacaan doa yang disyariatkan (masyru’) hukumnya wajib secara sempurna, bahkan disunnahkan untuk diulang hingga tiga kali, sebagaimana tasbih saat rukuk dan sujud.
Sebaliknya, menurut Mazhab Hanafi, tidak ada doa yang disunnahkan pada posisi duduk ini.
Bacaan Doa Duduk di Antara Dua Sujud
Terdapat sejumlah riwayat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud.
Berikut adalah beberapa versi bacaannya:
Versi Lengkap
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي
Latin: Rabbighfir lii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa 'aafinii wa'fu 'annii.
Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berikan aku petunjuk, berikan aku kesehatan, dan maafkan aku.”
Versi Hadis Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi
Doa ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas r.a, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW biasanya melafalkan doa ini di antara dua sujud:
اللَّهمَّ اغفِر لي وارحَمني واجبُرني واهدِني وارزُقني
Latin: Allohummaghfirli warahmnii, wajburnii, wahdini, warzuqnii.
Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki.” (HR. At Tirmidzi no.284 dan HR. Abu Dawud)
Makna dari Setiap Lafaz Doa Duduk di Antara Dua Sujud
Setiap kalimat dalam doa duduk di antara dua sujud seperti menggambarkan kebutuhan utama manusia, mulai dari urusan dunia sampai akhirat, yang semuanya saling melengkapi satu sama lain.
Berikut adalah makna dari setiap lafaznya:
- رَبِّ اغْفِرْ لِي (Rabbighfir lii): Merupakan permohonan pertama agar diampuni segala dosa. Mengawali doa dengan ini menunjukkan bahwa hamba menyadari betul kesalahannya sebelum meminta kebutuhan hidup lainnya.
- وَارْحَمْنِي (Warhamnii): Permintaan untuk memohon kasih sayang dan rahmat Allah. Tanpa rahmat-Nya, hidup manusia tentu akan terasa berat dan sempit.
- وَاجْبُرْنِي (Wajburnii): Bermakna "cukupkanlah aku" atau "perbaikilah kekuranganku". Ini adalah harapan agar Allah memulihkan luka hati, mengangkat dari kegagalan, serta menutup kekurangan baik dari sisi keadaan maupun materi.
- وَارْفَعْنِي (Warfa'nii): Permintaan agar derajat hidup kita senantiasa dinaikkan oleh Allah, secara urusan duniawi maupun derajat di akhirat kelak.
- وَارْزُقْنِي (Warzuqnii): Doa permohonan atas rezeki dasar yang halal, berkah, serta cukup untuk kelangsungan hidup.
- وَاهْدِنِي (Wahdinii): Permohonan atas hidayah atau petunjuk hidup agar selalu dituntun ke jalan yang diridai-Nya.
- وَعَافِنِي (Wa'aafinii): Permintaan agar dikaruniakan kesehatan jasmani sekaligus perlindungan dari ancaman segala bentuk penyakit.
- وَاعْفُ عَنِّي (Wa'fu 'annii): Doa pamungkas permohonan maaf agar Allah mengampuni kesalahan tanpa membalasnya dengan azab-Nya.