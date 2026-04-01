Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal sederhana seperti doa dan adab bangun tidur.

Membaca doa setelah bangun tidur sangat dianjurkan sebagai wujud rasa syukur karena masih diberi nikmat hidup oleh Allah SWT.

Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah SWT berfirman:

“ Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur; maka Dia tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir.”

Lantas, bagaimana doa dan adab bangun tidur sesuai sunah Nabi Muhammad SAW?

Baca Doa ini Setelah Bangun Tidur

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Alhamdulillahil ladzi ahyana ba’da ma amatana wa ilaihin nusyur

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku kembali setelah mematikanku dan hanya kepada-Nya akan bangkit.”

Adab Bangun Tidur Sesuai Anjuran Nabi Muhammad SAW

Berikut ini adalah adab bangun tidur sesuai sunah Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Imam Al Ghazali dalam kitab Bidayat al-Hidayah:

1. Bangun Tidur sebelum Subuh

Seorang muslim dianjurkan untuk bangun tidur sebelum subuh. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk beribadah malam dan berdoa kepada Allah SWT.

“Rabb kita, tabaroka wa ta’ala, turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir, lalu Dia berkata, “Siapa yang berdoa kepada-Ku, Aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta pada-Ku, pasti akan Kuberi, dan siapa yang meminta ampun pada-Ku, pasti akan Aku ampuni.” (HR Bukhari).

2. Berzikir

Setiap umat Islam diperintahkan berzikir, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah dengan mengingat (nama-Nya) sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.”

Lewat ayat di atas, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk berzikir pada setiap keadaan dan setiap waktu. Salah satunya ketika bangun tidur.

3. Membaca Doa Bangun Tidur

Selain membaca doa bangun tidur yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada doa versi panjang yang bisa juga dibaca.

الْحَمْدُ للهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ وَالْعُظْمَةُ وَالسُّلْطَانُ ِللهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدْرَةُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مَحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. أَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحَيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ. أَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَبْعَثَنَا فِى هَذَا الْيَوْمِ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَنَعُوْذُ بِكَ أَنْ نَجْتَرِحَ فِيْهِ سُوْأً أَوْنجْرِهِ إِلَى مُسْلِمٍ أَوْ يُجْرِهِ أَحَدٌ إِلَيْنَا. نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِيْهِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا فِيْهِ

Alhamdulillahilladzi ahyana ba’da ma amatana wa ilaihin nusyuri, ashbahna wa ashbahal mulku lillahi wal udhmati was sulthani lillahi wal ‘izzati wal qudrati lilla Rabbil ‘alamina ashbahna wa ‘ala fithratil Islami wa ‘ala kalimatil ikhlashi wa ‘aladini Nabiyyina Muhammad shallallahu ‘alahi wa sallama wa ‘ala millati abina Ibrahimi hanifan musliman wa makana minal musyrikina. Allahumma bika ashbahna wa bika amsaina wa bika nahsa wa bika namutu wa ilaikan nusyuri. Allahumma inna nas’aluka an tab’atsana fi hadzal yaumi ila kulli khairan wa na’udzubika an najtariha fihi su’an a najrihi il Muslmin aw yujirhu ahadun ilaina. Nasulaka khira hadzal yaumi wa khaira mafiihi wa na’udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarra ma fihi.

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada-Nyalah kami kembali. Aku memasuki pagi, sedang kekuasaan tetap hanyalah milik Allah, kemuliaan dan kekuasaan milik Allah pula. (Dialah) Tuhan seru sekalian alam. Aku menyongsong pagi dengan kesucian Islam dan dengan kalimat ikhlas (syahadat) serta dengan agama (yang dibawa) Nabi Muhammad SAW.

Juga dengan agama Bapak kami Ibrahim dengan berserah diri, serta bukanlah kami termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya Allah dengan-Mu lah kami memasuki pagi dan sore, dengan-Mu lah kami hidup dan mati dan kepada-Mu lah kami kembali.

Ya Allah kami mohon bangkitkanlah kami di hari ini pada kebaikan. Dan kami berlindung kepadamu dari mengerjakan keburukan ata mempekerjakan orang Islam pada keburukan dan dipekerjakan orang untuk keburukan. Aku meminta kepada-Mu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya serta memohon perlindungan dari kejelekan hari ini dan kejelekan yang ada di dalamnya.”

4. Mencuci Wajah dan Tangan

Setelah bangun tidur, secara umum kita juga dianjurkan mencuci wajah dan tangan sebelum melakukan aktivitas lainnya.

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Jika ada seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia mencucinya tiga kali. Sebab dia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam.”

5. Bersiwak

Adab bangun tidur lainnya adalah bersiwak atau menyikat gigi untuk menghilangkan bau mulut yang muncul selama tidur.