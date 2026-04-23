Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini bahkan ditekankan sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Surah Al-Alaq ayat 1-5.

Ayat-ayat tersebut berisi perintah untuk membaca, menulis, dan belajar. Artinya, mencari ilmu bukan cuma kewajiban, tetapi juga bagian dari ibadah.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai aktivitas belajar dengan hal yang baik. Salah satunya dengan membaca doa berangkat sekolah.

Dengan berdoa, kita memohon agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran, dijaga selama di perjalanan, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Doa Berangkat Sekolah

Berikut ini adalah doa-doa yang bisa dibaca sebelum berangkat sekolah untuk menuntut ilmu:

1. Niat Berangkat Sekolah

نَوَيْتُ التَّعَلُّمَ وَالتَّعْلِيْمَ وَالتَّذَكُّرَ وَالتَّذْكِيْرَ وَالنَّفْعَ وَالْاِنْتِفَاعَ وَالْإِفَادَةَ وَالْاِسْتِفَادَةَ وَالْحَثَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ وَالدُّعَآءَ إِلَى الْهُدَى وَالدَّلاَلَةَ عَلَى الْخَيْرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ

Nawwaitut taalluma wattalima wat tadzakkura wat tadzkira wannafa wal intifa wal istifadata wal hatstsa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dua ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha wajhillahi wa mardlatihi wa qurbihi wa tsawabihi

Artinya: “Aku berniat untuk belajar dan mengajarkan, saling berdiskusi dan mengingatkan, memberi manfaat dan mengambil manfaat, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegangan dengan kitab Allah dan sunah rasul-Nya, mengajak kepada petunjuk, menunjukkan kepada kebaikan, karena mencari rida-Nya, kedekatan dengan-Nya, dan pahala-Nya.”

2. Doa Berangkat Sekolah untuk Belajar

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ بِمَا شَرَحْتَ بِهِ صُدُوْرَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ بِمَا يَسَّرْتَ بِهِ أُمُوْرَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ وَاهْدِ قَلْبِيْ بِمَا هَدَيْتَ بِهِ قُلُوْبَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ بِمَا سَدَّدْتَ بِهِ أَلْسِنَةَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rabbisyrahli shadri bima syarahta bihi shudurash shalihin min ibadika, wa yassir li amri bima yassarta bihi umurash shalihin min ibadika, wahdi qalbi bima hadaita bihi qulubash shalihin min ibadika, wa saddid lisani bima saddadta bihi alsinatash shalihin min ibadika bi haqqi sayyidina muhammadin shallallahu alaihi wa sallam

Artinya: “Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dengan sesuatu yang Engkau gunakan untuk melapangkan dada orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba-Mu, mudahkanlah urusanku dengan sesuatu yang Engkau gunakan untuk memudahkan urusan orang-orang shaleh dari kalangan hamba-hamba-Mu, berilah hatiku petunjuk dengan sesuatu yang Engkau gunakan untuk menunjukkan hati orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba-Mu, luruskanlah lisanku dengan sesuatu yang Engkau gunakan untuk meluruskan lisan orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba-Mu, berkat kebenaran risalah junjungan kami Nabi Muhammad.”

3. Doa Keluar Rumah untuk Berangkat Sekolah

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

Bismillahi tawakkaltu 'alallah, laa hawla wa laa quwwata illaa billaah.

Artinya: "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah".

4. Doa Naik Kendaraan saat Berangkat Sekolah

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Subhaanalladzii sakhkhoro lanaa haadzaa wa maa kunnaa lahu muqriniin, wa innaa ilaa robbinaa lamun qolibuun.

Artinya: "Mahasuci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami."

5. Doa Sebelum Belajar di Sekolah

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَارْزُقْنِيْ فَهْمًا وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الصَّالِحِيْن

Robbi zidnii 'ilmaa, warzuqnii fahmaa, waj'alnii minash-sholihiin.

Artinya: "Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh"

Adab Berangkat Sekolah/Menuntut Ilmu dalam Islam

1. Memperbaiki Niat

Segala amal tergantung pada niat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, setiap muslim yang menuntut ilmu harus berangkat dengan niat mencari keridaan Allah SWT, bukan demi pujian orang lain.

2. Berdoa kepada Allah SWT

Umat Islam diperintahkan untuk berdoa kepada Allah SWT dalam situasi apa pun, termasuk saat belajar di sekolah.

Salah satu yang bisa dibaca adalah doa agar terhindar dari rasa malas sebagai berikut:

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ

Allahumma inni audzubika minal kasali wa audzubika minal jubni wa audzubika minal harami wa audzubika minal bukhli

Artinya: “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, dan aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, dan aku aku berlindung kepada-Mu dari pikun, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pelit.

3. Bersungguh-sungguh

Selain memperbaiki niat dan berdoa, seorang muslim juga harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda:

“Ada dua orang yang begitu rakus dan tidak pernah merasa kenyang: (1) penuntut ilmu (agama) dan (2) pencari dunia.” (HR Hakim)

4. Menjauhi Maksiat

Adab menuntut ilmu selanjutnya adalah menjauhkan diri dari maksiat agar ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat.

Imam Syafi’i pernah membacakan sesuatu yang membuat Imam Malik terpukau. Imam Malik pun mengatakan:

“Sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat.”

5. Tidak Sombong

Selain menjauhi perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa, seorang muslim yang menuntut ilmu juga tidak boleh menyimpan penyakit hati yaitu rasa sombong.

Sama seperti maksiat, sifat sombong atau keangkuhan juga menjadi penghalang masuknya ilmu ke dalam hati.

6. Menghormati Guru

Seorang muslim juga wajib menghormati guru, ustad, atau syekh yang memberinya ilmu.

Dalam Kitab Lababul Hadits dijelaskan bahwa seseorang yang memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah SWT.

“Barang siapa memuliakan orang alim (guru) maka ia memuliakan aku. Dan barangsiapa memuliakan aku maka ia memuliakan Allah. Dan barangsiapa memuliakan Allah maka tempat kembalinya adalah surga.”

7. Memperhatikan Materi

Adab lainnya adalah memperhatikan materi saat dijelaskan oleh guru-guru agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat.

Allah SWT berfirman dalam Surah Az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Allazeena yastami'oonal qawla fayattabi'oona ahsanah; ulaaa'ikal lazeena hadaahumul laahu wa ulaaa'ika hum ulul albaab

Artinya: “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.”

8. Tidak Malu Bertanya

Bertanya tentang ilmu yang belum dipahami termasuk adab menuntut ilmu. Dalam Surah An-Nahl ayat 43 dijelaskan sebagai berikut:

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

9. Mencatat Pelajaran

Manusia diciptakan Allah SWT dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Namun, itu bukan berarti kita tidak memiliki kelemahan.

Salah satu kelemahan manusia adalah lupa atau khilaf. Maka dari itu, saat menuntut ilmu, kita sangat dianjurkan untuk mencatat pelajarannya.

Hal itu untuk menjaga ilmu agar tidak hilang sekaligus supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ikatlah ilmu dengan menulisnya.”

10. Mengamalkan Ilmu

Seorang muslim yang menuntut ilmu sangat dianjurkan untuk mengamalkannya. Jika tidak, maka termasuk orang-orang celaka.

Nabi Muhammad SAW bersabda: